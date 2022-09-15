https://ria.ru/20220915/magate-1817020054.html

Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов

Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 15.09.2022

Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов

Россия поддерживает китайскую инициативу о включении темы передачи ядерных материалов в рамках объединения AUKUS при участии США, Великобритании и Австралии в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:47

2022-09-15T15:47

2022-09-15T15:47

в мире

михаил ульянов (дипломат)

рафаэль гросси

россия

великобритания

австралия

магатэ

aukus

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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Россия поддерживает китайскую инициативу о включении темы передачи ядерных материалов в рамках объединения AUKUS при участии США, Великобритании и Австралии в повестку заседания Совета управляющих МАГАТЭ, видит "проблему" в передаче морских атомных реакторов государству, не обладающему ядерным оружием."Проблема AUKUS заключается в том, что впервые двумя ядерными державами военно-морские атомные реакторы будут переданы не обладающему ядерным оружием государству. Необходим межправительственный процесс в МАГАТЭ для урегулирования этого. AUKUS должен начать отвечать на наши вопросы", - заявил в Вене постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова приводит в соцсети Twitter российское постпредство.Он добавил, что Москва "в полной мере" поддерживает инициативу "наших китайских друзей о создании пункта в повестке Совета управляющих МАГАТЭ, посвященного проекту AUKUS по субмаринам". Ульянов призвал "поддерживать соответствующую дискуссию внутри органов МАГАТЭ".Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.Доклад, представленный в понедельник главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в отношении сотрудничества между США, Великобританией и Австралией в рамках их пакта по строительству атомных подводных лодок AUKUS не имеет надлежащей правовой основы, указали ранее в постоянном представительстве Китая при ООН в Вене. Как передает агентство "Синьхуа", китайские представители заявили, что в докладе "выборочно цитируются оправдательные заявления стран AUKUS", при этом "не учитываются основные опасения международного сообщества по поводу рисков распространения ядерного оружия, связанных с трехсторонней сделкой".

https://ria.ru/20220902/magate-1814159931.html

https://ria.ru/20220910/ssha-1815922139.html

россия

великобритания

австралия

китай

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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, великобритания, австралия, магатэ, aukus, китай