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Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 15.09.2022
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Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов
Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов - РИА Новости, 15.09.2022
Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов
Россия поддерживает китайскую инициативу о включении темы передачи ядерных материалов в рамках объединения AUKUS при участии США, Великобритании и Австралии в... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:47
2022-09-15T15:47
в мире
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
россия
великобритания
австралия
магатэ
aukus
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ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Россия поддерживает китайскую инициативу о включении темы передачи ядерных материалов в рамках объединения AUKUS при участии США, Великобритании и Австралии в повестку заседания Совета управляющих МАГАТЭ, видит "проблему" в передаче морских атомных реакторов государству, не обладающему ядерным оружием."Проблема AUKUS заключается в том, что впервые двумя ядерными державами военно-морские атомные реакторы будут переданы не обладающему ядерным оружием государству. Необходим межправительственный процесс в МАГАТЭ для урегулирования этого. AUKUS должен начать отвечать на наши вопросы", - заявил в Вене постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова приводит в соцсети Twitter российское постпредство.Он добавил, что Москва "в полной мере" поддерживает инициативу "наших китайских друзей о создании пункта в повестке Совета управляющих МАГАТЭ, посвященного проекту AUKUS по субмаринам". Ульянов призвал "поддерживать соответствующую дискуссию внутри органов МАГАТЭ".Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.Доклад, представленный в понедельник главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в отношении сотрудничества между США, Великобританией и Австралией в рамках их пакта по строительству атомных подводных лодок AUKUS не имеет надлежащей правовой основы, указали ранее в постоянном представительстве Китая при ООН в Вене. Как передает агентство "Синьхуа", китайские представители заявили, что в докладе "выборочно цитируются оправдательные заявления стран AUKUS", при этом "не учитываются основные опасения международного сообщества по поводу рисков распространения ядерного оружия, связанных с трехсторонней сделкой".
https://ria.ru/20220902/magate-1814159931.html
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в мире, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, россия, великобритания, австралия, магатэ, aukus, китай
В мире, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, Россия, Великобритания, Австралия, МАГАТЭ, AUKUS, Китай
15:47 15.09.2022
 
Россия поддерживает позицию КНР по AUKUS в рамках МАГАТЭ, заявил Ульянов

Постпред России Ульянов: Россия поддерживает позицию Китая по AUKUS в рамках МАГАТЭ

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 15 сен - РИА Новости. Россия поддерживает китайскую инициативу о включении темы передачи ядерных материалов в рамках объединения AUKUS при участии США, Великобритании и Австралии в повестку заседания Совета управляющих МАГАТЭ, видит "проблему" в передаче морских атомных реакторов государству, не обладающему ядерным оружием.
"Проблема AUKUS заключается в том, что впервые двумя ядерными державами военно-морские атомные реакторы будут переданы не обладающему ядерным оружием государству. Необходим межправительственный процесс в МАГАТЭ для урегулирования этого. AUKUS должен начать отвечать на наши вопросы", - заявил в Вене постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, его слова приводит в соцсети Twitter российское постпредство.
Он добавил, что Москва "в полной мере" поддерживает инициативу "наших китайских друзей о создании пункта в повестке Совета управляющих МАГАТЭ, посвященного проекту AUKUS по субмаринам". Ульянов призвал "поддерживать соответствующую дискуссию внутри органов МАГАТЭ".
Год назад США, Великобритании и Австралия объявили о создании трехстороннего партнерства в сфере обороны AUKUS, деятельность которого направлена на противодействие потенциальным угрозам безопасности Индо-Тихоокеанского региона. Однако в последнее время действия членов альянса свидетельствуют о стремлении к изменению военно-стратегической и политической расстановки сил в регионе. В конце июля сообщалось, что Великобритания направит флотилию атомных подводных лодок в Австралию в качестве сдерживания Китая. Отмечалось, что британские субмарины будут базироваться в Перте на западном побережье Австралии до 2040 года.
Доклад, представленный в понедельник главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в отношении сотрудничества между США, Великобританией и Австралией в рамках их пакта по строительству атомных подводных лодок AUKUS не имеет надлежащей правовой основы, указали ранее в постоянном представительстве Китая при ООН в Вене. Как передает агентство "Синьхуа", китайские представители заявили, что в докладе "выборочно цитируются оправдательные заявления стран AUKUS", при этом "не учитываются основные опасения международного сообщества по поводу рисков распространения ядерного оружия, связанных с трехсторонней сделкой".

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В миреМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиРоссияВеликобританияАвстралияМАГАТЭAUKUSКитай
 
 
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