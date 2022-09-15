https://ria.ru/20220915/lukashenko-1817004783.html

Белоруссии пора стать членом "шанхайской семьи", заявил Лукашенко

Белоруссии пора стать членом "шанхайской семьи", заявил Лукашенко - РИА Новости, 15.09.2022

Белоруссии пора стать членом "шанхайской семьи", заявил Лукашенко

Работая в качестве наблюдателя, Белоруссия решила стать полноправным членом "шанхайской семьи", заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:01

2022-09-15T15:01

2022-09-15T15:50

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МИНСК, 15 сен — РИА Новости. Работая в качестве наблюдателя, Белоруссия решила стать полноправным членом "шанхайской семьи", заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином в Самарканде.Белорусский лидер находится с рабочим визитом в Узбекистане для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который проходит с 15 по 16 сентября. Помимо выступления на заседании в расширенном составе Совета глав государств-членов, Лукашенко проводит двусторонние встречи на полях саммита."Работая в качестве наблюдателя в организации, мы приняли решение, что пора нам стать полноправным членом нашей "шанхайской семьи". Знаю, вы нас поддержали и поддерживаете на этом пути. И мы вам за это очень благодарны", — отметил глава государства.Он напомнил, что Белоруссия начала сотрудничать с ШОС 12 лет назад, когда организация "только пыталась встроиться в мировой порядок". "Не спонтанно или случайно. Тогда ШОС была еще молодой организацией. <...> Это сейчас на Шанхайскую организацию сотрудничества смотрят как на будущее, очень влиятельный полюс", — подчеркнул Лукашенко. В этом году Минск официально подал заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена. Планируется, что ее рассмотрят на проходящем в Самарканде саммите.ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели — Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.На саммите в Душанбе в сентябре прошлого года была запущена процедура предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20220915/shos-1816914122.html

https://ria.ru/20220915/shos-1816911392.html

https://ria.ru/20220915/shos-1816878800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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