https://ria.ru/20220915/liderstvo-1817135193.html

"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина

"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.09.2022

"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина

Тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство, пишет экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-15T23:01

2022-09-15T23:01

2022-09-16T09:24

в мире

си цзиньпин

владимир путин

сша

россия

китай

самарканд

шос

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство, пишет экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.Такое мнение она высказала на фоне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, на саммите ШОС."Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность", — заявила Коффлер.По мнению экс-разведчицы, Россия и Китай намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене".Коффлер также отметила "смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина". Офицер упомянула успешное проведение транзакций между странами в национальных валютах вместо евро и долларов.В четверг в Самарканде, на саммите ШОС, президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.Ранее постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде подчеркнула, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817109928.html

https://ria.ru/20220915/kitay-1817128658.html

сша

россия

китай

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, си цзиньпин, владимир путин, сша, россия, китай, самарканд, шос, нато