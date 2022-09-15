23:01 15.09.2022 (обновлено: 09:24 16.09.2022)
"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина
Экс-офицер Пентагона Коффлер: союз Москвы и Пекина рушит претензии Вашингтона на лидерство
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство, пишет экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.
Такое мнение она высказала на фоне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, на саммите ШОС.
"Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность", — заявила Коффлер.
Коффлер также отметила "смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина". Офицер упомянула успешное проведение транзакций между странами в национальных валютах вместо евро и долларов.
В четверг в Самарканде, на саммите ШОС, президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
Ранее постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде подчеркнула, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно.