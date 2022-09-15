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"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.09.2022
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"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина
"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 16.09.2022
"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина
Тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство, пишет экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-15T23:01
2022-09-16T09:24
в мире
си цзиньпин
владимир путин
сша
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство, пишет экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.Такое мнение она высказала на фоне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, на саммите ШОС."Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность", — заявила Коффлер.По мнению экс-разведчицы, Россия и Китай намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене".Коффлер также отметила "смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина". Офицер упомянула успешное проведение транзакций между странами в национальных валютах вместо евро и долларов.В четверг в Самарканде, на саммите ШОС, президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.Ранее постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде подчеркнула, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно.
https://ria.ru/20220915/kitay-1817109928.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, сша, россия, китай, самарканд, шос, нато
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, США, Россия, Китай, Самарканд, ШОС, НАТО
23:01 15.09.2022 (обновлено: 09:24 16.09.2022)
 
"У нас проблемы". Экс-разведчицу впечатлила встреча Путина и Си Цзиньпина

Экс-офицер Пентагона Коффлер: союз Москвы и Пекина рушит претензии Вашингтона на лидерство

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Тесное взаимодействие Москвы и Пекина угрожает претензиям Вашингтона на лидерство, пишет экс-сотрудница разведывательного управления Министерства обороны США Ребекка Коффлер в статье для Fox News.
Такое мнение она высказала на фоне встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Самарканде, на саммите ШОС.
"Если по отдельности эти страны, рассматриваемые Пентагоном в качестве ближайших конкурентов Америки, представляют огромную угрозу для США, то их союз лишь приумножает эту опасность", — заявила Коффлер.
По мнению экс-разведчицы, Россия и Китай намерены "объединить усилия, чтобы ослабить роль США на международной арене".
Коффлер также отметила "смещение центра тяжести в международной торговле и инвестициях в Азию, которое способствует укреплению союза Москвы и Пекина". Офицер упомянула успешное проведение транзакций между странами в национальных валютах вместо евро и долларов.
В четверг в Самарканде, на саммите ШОС, президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
Ранее постоянный представитель России при секретариате ШОС Наталья Степкина на брифинге в преддверии саммита в Самарканде подчеркнула, что Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) создана для того, чтобы сотрудничать и развивать государства, а не для того, чтобы дружить против кого-то, поэтому сравнивать ее с НАТО некорректно.

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В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинСШАРоссияКитайСамаркандШОСНАТО
 
 
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