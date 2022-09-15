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В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией - РИА Новости, 15.09.2022
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В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией
В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией - РИА Новости, 15.09.2022
В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией
Конфронтационное мышление Запада мешает ему понять и оценить концепцию объединения стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет китайское... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T19:51
2022-09-15T21:23
в мире
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
самарканд
шос
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конфронтационное мышление Запада мешает ему понять и оценить концепцию объединения стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет китайское издание Global Times."Некоторые западные СМИ окрестили саммит ШОС образованием антизападного фронта. Можно прокомментировать это китайской пословицей: не у воробья спрашивай, как орел летает", — говорится в статье.Шанхайская организация никогда не превратится в "восточное НАТО", считает автор. Отношения между партнерами по ШОС создаются с целью глобального развития, а не объединения против угрозы.В четверг в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, самарканд, шос, нато
В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия, Самарканд, ШОС, НАТО
19:51 15.09.2022 (обновлено: 21:23 15.09.2022)
 
В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией

GT: зараженные идеей вечного противостояния западные страны не могут понять принципы ШОС

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конфронтационное мышление Запада мешает ему понять и оценить концепцию объединения стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет китайское издание Global Times.
"Некоторые западные СМИ окрестили саммит ШОС образованием антизападного фронта. Можно прокомментировать это китайской пословицей: не у воробья спрашивай, как орел летает", — говорится в статье.
Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин (за столом справа) и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух во время трехсторонней встречи на полях саммита ШОС, 15 сентября 2022 - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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"Без уродливых очертаний". Путин и Си выводят мир на новый путь развития
Шанхайская организация никогда не превратится в "восточное НАТО", считает автор. Отношения между партнерами по ШОС создаются с целью глобального развития, а не объединения против угрозы.
В четверг в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
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