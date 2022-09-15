https://ria.ru/20220915/kitay-1817109928.html

В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией

В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией - РИА Новости, 15.09.2022

В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией

Конфронтационное мышление Запада мешает ему понять и оценить концепцию объединения стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет китайское... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T19:51

2022-09-15T19:51

2022-09-15T21:23

в мире

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

самарканд

шос

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817032791_0:189:3052:1906_1920x0_80_0_0_91b4bfa6fd7d6182a6efbcba21db3358.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конфронтационное мышление Запада мешает ему понять и оценить концепцию объединения стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет китайское издание Global Times."Некоторые западные СМИ окрестили саммит ШОС образованием антизападного фронта. Можно прокомментировать это китайской пословицей: не у воробья спрашивай, как орел летает", — говорится в статье.Шанхайская организация никогда не превратится в "восточное НАТО", считает автор. Отношения между партнерами по ШОС создаются с целью глобального развития, а не объединения против угрозы.В четверг в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.

https://ria.ru/20220915/politika-1817030708.html

https://ria.ru/20220907/kitay-1815022338.html

китай

россия

самарканд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, владимир путин, си цзиньпин, китай, россия, самарканд, шос, нато