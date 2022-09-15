19:51 15.09.2022 (обновлено: 21:23 15.09.2022)
В Китае ответили пословицей на претензии Запада из-за союза с Россией
GT: зараженные идеей вечного противостояния западные страны не могут понять принципы ШОС
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия — Монголия — Китай на полях саммита ШОС
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Конфронтационное мышление Запада мешает ему понять и оценить концепцию объединения стран в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пишет китайское издание Global Times.
"Некоторые западные СМИ окрестили саммит ШОС образованием антизападного фронта. Можно прокомментировать это китайской пословицей: не у воробья спрашивай, как орел летает", — говорится в статье.
Шанхайская организация никогда не превратится в "восточное НАТО", считает автор. Отношения между партнерами по ШОС создаются с целью глобального развития, а не объединения против угрозы.
В четверг в Самарканде на саммите ШОС президент Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер раскритиковал попытки Запада создать абсолютно неприемлемый для подавляющего большинства государств на планете однополярный мир. Его китайский коллега отметил, что Пекин вместе с Москвой готов показать пример ответственной мировой державы и вывести мир на траекторию устойчивого и позитивного развития.
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