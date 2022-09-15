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Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации
Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации - РИА Новости, 15.09.2022
Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации
Президент России Владимир Путин в преддверии съезда компартии Китая пожелал лидеру КНР Си Цзиньпину успехов в осуществлении масштабного плана динамичного... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:56
2022-09-15T15:56
владимир путин
си цзиньпин
китай
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии съезда компартии Китая пожелал лидеру КНР Си Цзиньпину успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации, говорится в опубликованной на сайте Кремля стенограмме."В преддверии предстоящего в октябре XX съезда компартии (Китая) хотел бы пожелать Вам, уважаемый товарищ председатель, дальнейших успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации", - сказал Путин.
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владимир путин, си цзиньпин, китай, россия
Владимир Путин, Си Цзиньпин, Китай, Россия
15:56 15.09.2022
 
Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации

Путин пожелал Си Цзиньпину успехов в реализации плана динамичного развития китайской нации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии съезда компартии Китая пожелал лидеру КНР Си Цзиньпину успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации, говорится в опубликованной на сайте Кремля стенограмме.
"В преддверии предстоящего в октябре XX съезда компартии (Китая) хотел бы пожелать Вам, уважаемый товарищ председатель, дальнейших успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации", - сказал Путин.

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