https://ria.ru/20220915/kitay-1817023894.html

Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации

Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации - РИА Новости, 15.09.2022

Путин пожелал Китаю успехов в реализации плана динамичного развития нации

Президент России Владимир Путин в преддверии съезда компартии Китая пожелал лидеру КНР Си Цзиньпину успехов в осуществлении масштабного плана динамичного... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:56

2022-09-15T15:56

2022-09-15T15:56

владимир путин

си цзиньпин

китай

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в преддверии съезда компартии Китая пожелал лидеру КНР Си Цзиньпину успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации, говорится в опубликованной на сайте Кремля стенограмме."В преддверии предстоящего в октябре XX съезда компартии (Китая) хотел бы пожелать Вам, уважаемый товарищ председатель, дальнейших успехов в осуществлении масштабного плана динамичного развития китайской нации", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html

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владимир путин, си цзиньпин, китай, россия