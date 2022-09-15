https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию - РИА Новости, 15.09.2022

Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию

Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:11

2022-09-15T15:11

2022-09-15T17:42

в мире

китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

шос

саммит шос в самарканде

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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным."Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — сказал китайский лидер.Он добавил, что Китаю и России следует защищать интересы региональной безопасности, развивающихся стран и формирующихся рынков, а также укреплять координацию в рамках ШОС, БРИКС и других международных организаций.Президент России, со своей стороны, отметил, что внешнеполитический тендем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Он подчеркнул, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время "абсолютно уродливое очертание" и совершенно неприемлемы для большинства стран.Кроме того, российский лидер высоко оценил сбалансированную позицию Пекина в отношении украинского кризиса.Встреча Путина и Си Цзиньпина проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Среди основных обсуждаемых тем — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности и усиления культурно-гуманитарного измерения организации.

https://ria.ru/20220915/kitay-1816910852.html

https://ria.ru/20220914/otnosheniya-1816720777.html

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, шос, саммит шос в самарканде