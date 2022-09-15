https://ria.ru/20220915/kitay-1817009741.html
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию - РИА Новости, 15.09.2022
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию
Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:11
2022-09-15T15:11
2022-09-15T17:42
в мире
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
шос
саммит шос в самарканде
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным."Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — сказал китайский лидер.Он добавил, что Китаю и России следует защищать интересы региональной безопасности, развивающихся стран и формирующихся рынков, а также укреплять координацию в рамках ШОС, БРИКС и других международных организаций.Президент России, со своей стороны, отметил, что внешнеполитический тендем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Он подчеркнул, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время "абсолютно уродливое очертание" и совершенно неприемлемы для большинства стран.Кроме того, российский лидер высоко оценил сбалансированную позицию Пекина в отношении украинского кризиса.Встреча Путина и Си Цзиньпина проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Среди основных обсуждаемых тем — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности и усиления культурно-гуманитарного измерения организации.
https://ria.ru/20220915/kitay-1816910852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, шос, саммит шос в самарканде
В мире, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Самарканде
15:11 15.09.2022 (обновлено: 17:42 15.09.2022)
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией вести мир к устойчивому развитию
Си Цзиньпин: Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития
САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Китай готов вместе с Россией выводить мир на траекторию устойчивого развития, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с Владимиром Путиным.
"Перед лицом невиданных за всю историю колоссальных перемен нашего времени в мировом масштабе мы готовы с российскими коллегами показать пример ответственной мировой державы и сыграть руководящую роль, чтобы вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития", — сказал китайский лидер.
Он добавил, что Китаю и России следует защищать интересы региональной безопасности, развивающихся стран и формирующихся рынков, а также укреплять координацию в рамках ШОС, БРИКС и других международных организаций.
Президент России, со своей стороны, отметил, что внешнеполитический тендем Москвы
и Пекина
играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
"Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного миропорядка, базирующегося на международном праве и центральной роли ООН
, а не на каких-то правилах, которые кто-то придумал и пытается навязать другим, не объясняя даже, что это такое", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что попытки создания однополярного мира приобрели в последнее время "абсолютно уродливое очертание" и совершенно неприемлемы для большинства стран.
Кроме того, российский лидер высоко оценил сбалансированную позицию Пекина в отношении украинского кризиса.
Встреча Путина и Си Цзиньпина проходит на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
) в Самарканде
. Среди основных обсуждаемых тем — усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей, вопросы развития транспортной взаимосвязанности и усиления культурно-гуманитарного измерения организации.