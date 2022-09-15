https://ria.ru/20220915/kitay-1816994420.html
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин
Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, понимает озабоченности на этот счет, но разъяснит свою точку зрения, заявил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:31
2022-09-15T14:31
2022-09-15T14:44
россия
китай
в мире
цены на нефть
владимир путин
си цзиньпин
самарканд
шос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, понимает озабоченности на этот счет, но разъяснит свою точку зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.Встреча проходила на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде."Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, в ходе сегодняшней встречи, конечно же, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу - хотя мы и раньше об этом говорили", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
россия
китай
самарканд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_5d9a182a303adc355c1fc3bb04b1adbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, цены на нефть, владимир путин, си цзиньпин, самарканд, шос
Россия, Китай, В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Самарканд, ШОС, Специальная военная операция на Украине
14:31 15.09.2022 (обновлено: 14:44 15.09.2022)
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин
Путин: Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису