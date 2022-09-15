https://ria.ru/20220915/kitay-1816994420.html

Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин

Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022

Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин

Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, понимает озабоченности на этот счет, но разъяснит свою точку зрения, заявил... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:31

2022-09-15T14:31

2022-09-15T14:44

россия

китай

в мире

цены на нефть

владимир путин

си цзиньпин

самарканд

шос

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, понимает озабоченности на этот счет, но разъяснит свою точку зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.Встреча проходила на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде."Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, в ходе сегодняшней встречи, конечно же, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу - хотя мы и раньше об этом говорили", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

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самарканд

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россия, китай, в мире, цены на нефть, владимир путин, си цзиньпин, самарканд, шос