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Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/kitay-1816994420.html
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин - РИА Новости, 15.09.2022
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин
Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, понимает озабоченности на этот счет, но разъяснит свою точку зрения, заявил... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:31
2022-09-15T14:44
россия
китай
в мире
цены на нефть
владимир путин
си цзиньпин
самарканд
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, понимает озабоченности на этот счет, но разъяснит свою точку зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.Встреча проходила на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде."Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, в ходе сегодняшней встречи, конечно же, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу - хотя мы и раньше об этом говорили", - сказал Путин.
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россия, китай, в мире, цены на нефть, владимир путин, си цзиньпин, самарканд, шос
Россия, Китай, В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Самарканд, ШОС, Специальная военная операция на Украине
14:31 15.09.2022 (обновлено: 14:44 15.09.2022)
 
Россия ценит позицию Китая по украинскому кризису, заявил Путин

Путин: Россия высоко ценит сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Россия высоко оценивает сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису, понимает озабоченности на этот счет, но разъяснит свою точку зрения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином.
Встреча проходила на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.
"Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы и ваши озабоченности на этот счет, в ходе сегодняшней встречи, конечно же, подробно разъясним и нашу позицию по этому вопросу - хотя мы и раньше об этом говорили", - сказал Путин.
Военнослужащие десантной противотанковой батареи ВДВ на южном направлении специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
Главная цель — вовсе не Украина и даже не Запад
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКитайВ миреЦены на нефтьВладимир ПутинСи ЦзиньпинСамаркандШОС
 
 
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