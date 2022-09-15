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Межгосударственные отношения России и Киргизии

Межгосударственные отношения России и Киргизии - РИА Новости, 15.09.2022

Межгосударственные отношения России и Киргизии

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе,... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T02:04

2022-09-15T02:04

2022-09-15T08:32

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Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Киргизией установлены 20 марта 1992 года. 10 июня 1992 года был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, 27 июля 2000 года – российско-киргизская Декларация о вечной дружбе, союзничестве и партнерстве. Договорно-правовую базу составляют около 160 двусторонних межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений.Киргизия – стратегический партнер и союзник России в Центральной Азии. Российско-киргизское сотрудничество носит многоплановый характер, характеризуется близостью подходов к международным и региональным делам, нацеленностью на развитие евразийских интеграционных процессов.Российско-киргизские контакты на высшем уровне носят интенсивный характер.24-25 февраля 2021 года президент Киргизии Садыр Жапаров посетил Россию с рабочим визитом. Это была его первая зарубежная поездка после избрания на пост президента.24 февраля в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Садыром Жапаровым. 25 февраля Садыр Жапаров в ходе рабочего визита в Москву встретился с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.Состоялись также его встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, представителями российского бизнеса. 17 марта президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии запуска Таласского золоторудного комбината на месторождении "Джеруй" на северо-западе Киргизии.24 мая Владимир Путин принял президента Киргизии Садыра Жапарова в Сочи. Главы государств обсудили вопросы развития двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Состоялся обмен мнениями по актуальным региональным проблемам, включая укрепление стабильности на киргизско-таджикистанской границе. 16 мая 2022 года лидеры двух стран встретились в Москве на саммите ОДКБ, по его окончании провели двустороннюю встречу. Осуществляется сотрудничество в рамках СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Развивается сотрудничество на уровне правительств двух стран.18 ноября 2021 года состоялась встреча премьер-министра РФ Михаила Мишустина с председателем кабинета министров Киргизии – руководителем администрации президента Киргизии Акылбеком Жапаровым. Встреча прошла "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Ереване (Армения). 22 ноября Акылбек Жапаров посетил с рабочим визитом Москву, состоялась встреча с Михаилом Мишустиным. Мишустин и Жапаров общаются в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета.Развивается российско-киргизское взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств.23 октября 2020 года в Москве прошли переговоры министров иностранных дел Киргизии и России Руслана Казакбаева и Сергея Лаврова. Это была первая зарубежная поездка руководителя внешнеполитического ведомства Киргизии после назначения на эту должность 14 октября 2020 года.25 февраля 2021 года в Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым.В 2021 году главы МИД двух стран встречались также "на полях" заседаний СМИД СНГ в Москве 1 апреля и СМИД ОДКБ в Душанбе 19 мая.5 марта 2022 года глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев посетил Москву с официальным визитом. 13 мая 2022 года "на полях" СМИД СНГ в Душанбе (Таджикистан) Лавров встретился с новым министром иностранных дел Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.Поддерживаются межпарламентские связи. 21-22 февраля 2022 года состоялся официальный визит председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Таланта Мамытова в Москву, в рамках которого прошли его встречи с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Россия – один из ведущих торгово-экономических партнеров Киргизии с долей во внешней торговле республики около 30%. По данным ФТС РФ, по итогам 2021 года оборот взаимной торговли двух стран составил 2,487 миллиарда долларов (в 2020 году – 1,695 миллиарда долларов), в том числе российский экспорт – 2,153 миллиарда долларов и импорт – 333,3 миллиона долларов. За первое полугодие 2022 года (по данным киргизской статистики) взаимный товарооборот вырос почти на 40% и составил более 1,4 миллиарда долларов. При этом экспорт из России вырос практически в два раза. В структуре экспорта России в Киргизию в 2021 году (как и в 2020 году) основная доля приходилась на минеральные продукты, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности и др.Импорт представлен металлами и изделиями из них, продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, текстилем и обувью, другими товарами.Действует Межправительственная Российско-Киргизская комиссия (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству (создана 10 октября 1997 года). 14 апреля 2022 года в Москве прошло 23-е заседание МПК. По его итогам принято решение создать двустороннюю рабочую группу министерства энергетики Киргизии и АО "Институт Гидропроект" для подготовки дорожной карты по реализации проектов в сфере гидроэнергетики. Достигнута договоренность направить в Минпромторг РФ каталог киргизских предприятий легкой промышленности с номенклатурой выпускаемой продукции. Подписан Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между министерствами финансов Киргизии и РФ по взаимодействию в финансовой сфере. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является газовая отрасль. Во исполнение двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере транспортировки, распределения и реализации природного газа на территории Киргизии от 26 июля 2013 года ПАО "Газпром" ведет работу по бесперебойному обеспечению потребностей республики в газе. Реализуется "Генеральная схема газоснабжения и газификации Киргизии до 2030 года", которой охвачены все семь областей республики. В рамках "Генсхемы" инвестировано 16 миллиардов рублей, газифицировано 46 населенных пунктов, в том числе 13 городов и поселков городского типа. К 2030 году уровень газификации страны вырастет до 60%. В 2021 году в Киргизию было поставлено более 378 миллионов кубометров газа (по фиксированной цене 150 долларов за 1 тысячу кубометров).Россия – один из ведущих инвесторов в Киргизию, по итогам 2021 года они составили 145 миллионов долларов. Эффективным инструментом двустороннего экономического сотрудничества является Российско-киргизский фонд развития, предоставляющий льготные кредиты на цели устойчивого социально-экономического развития республики. На его инвестиционные ресурсы реализуется более 3,2 тысяч проектов на общую сумму свыше 440 миллионов долларов. Приоритетными отраслями финансирования РКФР являются сфера производства и агропромышленный комплекс, туризм, инфраструктура и пр.Россия также оказывает финансовую помощь Киргизии. В 2018 году Россия полностью списала долг Киргизии в размере 240 миллионов долларов.В 2021 году безвозмездная финансовая помощь на поддержку бюджета Киргизии составила 21,5 миллионов долларов.Осуществляется региональное сотрудничество. 9 июня 2022 года в Екатеринбурге состоялась девятая межрегиональная российско-киргизская конференция, в которой приняли участие представители органов власти, бизнеса, эксперты из 18 субъектов России и всех областей Киргизии. По итогам конференции был подписан ряд документов о сотрудничестве: в сфере рыбного хозяйства, по линии подготовки кадров, развития почтовых и логистических сервисов. Ежегодно в Россию прибывают порядка 800 тысяч трудовых мигрантов из Киргизии. Сумма их денежных переводов на родину в 2021 году составила около 2,7 миллиарда долларов США (треть годового ВВП Киргизии).Важной составной частью российско-киргизских отношений являются военное и военно-техническое сотрудничество.19 июня 2018 года вступил в силу подписанный 20 июня 2017 года в Москве договор между Россией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества. На территории Киргизии находится объединенная российская военная база. В ее составе четыре объекта: аэродром Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в Канте, испытательная военно-морская база на Иссык-Куле, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу. Развивается сотрудничество в области здравоохранения. Россия оказала содействие Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией. В июне-июле 2020 года в Киргизию были направлены несколько бригад военных и гражданских специалистов (около 70 человек), работавших в местных медучреждениях. В качестве гуманитарной помощи были доставлены медицинское оборудование, в т. ч. аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты. С 23 апреля 2021 года в Киргизии началась вакцинация населения российским препаратом "Спутник V". В мае 2021 года Киргизия зарегистрировала российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса "Спутник Лайт".Российской стороной оказывается продовольственная помощь Киргизии. В 2021 году было поставлено более 5500 тонн муки и 439 тонн масла для более 278 тысяч нуждающихся. Укрепляются связи в образовательной сфере. В России обучается свыше восьми тысяч киргизских студентов, в том числе пять тысяч – за счет федерального бюджета. На 2022/2023 учебный год на бесплатное обучение в ВУЗах России за счет российского бюджета для киргизстанцев выделено 500 квотных мест. Важную роль в области образования играет Киргизско-Российский Славянский университет им. Б.Н. Ельцина, открытый в Бишкеке. 8 июня 2022 года в Екатеринбурге состоялся второй форум ректоров университетов России и Киргизии с участием более 100 руководителей ведущих вузов двух стран, а также представителей профильных министерств. По итогам форума было подписано 43 документа о сотрудничестве в сфере образования, в том числе меморандум о создании Ассоциации университетов России и Киргизии. Осуществляется взаимодействие в культурной сфере. В феврале 2020 года был дан старт Году России в Киргизии и Году Киргизии в России. В связи с пандемией мероприятия прошли как очно, так и в онлайн-форматах. В августе 2021 года в рамках перекрестного Года двух государств в Бишкеке прошли Дни культуры России в Киргизии. С июня 2011 года в Бишкеке работает Российский центр науки и культуры (РЦНК).В декабре 2016 года филиал РЦНК открылся в городе Ош. В 2022 году Киргизия стала одним из самых популярных направление у россиян, путешествующих за рубеж. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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