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В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце - РИА Новости, 15.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220915/ingulets-1816921473.html
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце - РИА Новости, 15.09.2022
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:06
2022-09-15T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
александр вилкул
кривой рог
украина
ситуация в днр и лнр
днепропетровская область
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось подорвать дамбу.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению."Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", — сказал Вилкул в видеообращении в своем Telegram-канале. Он уточнил, что работы продолжаются и уровень воды падает, но подтопления сохраняются.По информации главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентина Резниченко, в Марганецкой общине повреждена линия электропередачи.
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кривой рог
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в мире, александр вилкул, кривой рог, украина, ситуация в днр и лнр, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Вилкул, Кривой Рог, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Днепропетровская область
11:06 15.09.2022 (обновлено: 13:24 15.09.2022)
 
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце

Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о подрыве дамбы, чтобы понизить уровень воды в Ингульце

© AP Photo / Ukrainian Emergency ServiceПоврежденная плотина в Кривом Роге
Поврежденная плотина в Кривом Роге - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Ukrainian Emergency Service
Поврежденная плотина в Кривом Роге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось подорвать дамбу.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению.
"Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", — сказал Вилкул в видеообращении в своем Telegram-канале. Он уточнил, что работы продолжаются и уровень воды падает, но подтопления сохраняются.
По информации главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентина Резниченко, в Марганецкой общине повреждена линия электропередачи.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр ВилкулКривой РогУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДнепропетровская область
 
 
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