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В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце - РИА Новости, 15.09.2022
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T11:06
2022-09-15T11:06
2022-09-15T13:24
специальная военная операция на украине
в мире
александр вилкул
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украина
ситуация в днр и лнр
днепропетровская область
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось подорвать дамбу.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению."Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", — сказал Вилкул в видеообращении в своем Telegram-канале. Он уточнил, что работы продолжаются и уровень воды падает, но подтопления сохраняются.По информации главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентина Резниченко, в Марганецкой общине повреждена линия электропередачи.
https://ria.ru/20220904/poteri-1814346039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:06 15.09.2022 (обновлено: 13:24 15.09.2022)
В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце
Мэр Кривого Рога Вилкул заявил о подрыве дамбы, чтобы понизить уровень воды в Ингульце