https://ria.ru/20220915/ingulets-1816921473.html

В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце

В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце - РИА Новости, 15.09.2022

В Кривом Роге подорвали дамбу, чтобы понизить уровень воды в Ингульце

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T11:06

2022-09-15T11:06

2022-09-15T13:24

специальная военная операция на украине

в мире

александр вилкул

кривой рог

украина

ситуация в днр и лнр

днепропетровская область

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Мэр Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что после ракетного удара по гидротехническому сооружению и разливу реки Ингулец, подтопившей город, пришлось подорвать дамбу.Замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил в среду о ракетном ударе по Кривому Рогу, попаданию по гидротехническому сооружению."Ночью была ликвидация огромной аварии, которая произошла через прилеты крылатых ракет "Кинжал" и ракет "Искандер". Проводился большой перечень мероприятий необходимых — начиная от двух подрывов дамбы в районе Черногорки, заканчивая большими инженерными работами", — сказал Вилкул в видеообращении в своем Telegram-канале. Он уточнил, что работы продолжаются и уровень воды падает, но подтопления сохраняются.По информации главы Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) Валентина Резниченко, в Марганецкой общине повреждена линия электропередачи.

https://ria.ru/20220904/poteri-1814346039.html

кривой рог

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днепропетровская область

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Кирилл Волков

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