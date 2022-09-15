В минобороны Армении рассказали, как прошла ночь на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении: ночью на границе с Азербайджаном существенных инцидентов не было
Армянский военнослужащий. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Арам Торосян сообщил, что ночь на армяно-азербайджанской границе прошла без существенных инцидентов.
"Ночью на армяно-азербайджанской границе существенных инцидентов не было", - написал Торосян в соцсетях.
Ранее минобороны Армении заявило, что в 19.00 мск среды огонь на армяно-азербайджанской границе был прекращен.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.