15:57 15.09.2022 (обновлено: 15:58 15.09.2022)
Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве
Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" пройдет в столице 16-18 сентября
© Фото : пресс-служба Парка ГорькогоПарк Горького
© Фото : пресс-служба Парка Горького
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве с 16 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьерных спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. Арт-директор мероприятия – народный артист России Евгений Миронов.
Откроется фестиваль концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой (сопрано) и Василия Ладюка (баритон). Вместе с ними зрители отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького.
18 сентября на закрытии смотра состоится премьерное выступление, которое познакомит зрителей с любимыми музыкальными произведениями писателя.
Участие в концерте закрытия примут Евгений Миронов, Александра Урсуляк, ансамбль "Комонь" и оркестр "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Режиссером действа станет Марина Брусникина.
За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьерных спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. Арт-директор мероприятия – народный артист России Евгений Миронов.
Откроется фестиваль концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой (сопрано) и Василия Ладюка (баритон). Вместе с ними зрители отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького.
18 сентября на закрытии смотра состоится премьерное выступление, которое познакомит зрителей с любимыми музыкальными произведениями писателя.
Участие в концерте закрытия примут Евгений Миронов, Александра Урсуляк, ансамбль "Комонь" и оркестр "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Режиссером действа станет Марина Брусникина.