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Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 15.09.2022
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Культура
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Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве
Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 15.09.2022
Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве
Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве с 16 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.За три дня состоится... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T15:57
2022-09-15T15:58
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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве с 16 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьерных спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. Арт-директор мероприятия – народный артист России Евгений Миронов.Откроется фестиваль концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой (сопрано) и Василия Ладюка (баритон). Вместе с ними зрители отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького.18 сентября на закрытии смотра состоится премьерное выступление, которое познакомит зрителей с любимыми музыкальными произведениями писателя.Участие в концерте закрытия примут Евгений Миронов, Александра Урсуляк, ансамбль "Комонь" и оркестр "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Режиссером действа станет Марина Брусникина.
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парк культуры имени горького, куда сходить , что посмотреть , новости культуры
Культура, Парк культуры имени Горького, куда сходить , что посмотреть , Новости культуры
15:57 15.09.2022 (обновлено: 15:58 15.09.2022)
 
Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве

Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" пройдет в столице 16-18 сентября

© Фото : пресс-служба Парка ГорькогоПарк Горького
Парк Горького - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : пресс-служба Парка Горького
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве с 16 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьерных спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. Арт-директор мероприятия – народный артист России Евгений Миронов.

Откроется фестиваль концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой (сопрано) и Василия Ладюка (баритон). Вместе с ними зрители отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького.

18 сентября на закрытии смотра состоится премьерное выступление, которое познакомит зрителей с любимыми музыкальными произведениями писателя.

Участие в концерте закрытия примут Евгений Миронов, Александра Урсуляк, ансамбль "Комонь" и оркестр "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Режиссером действа станет Марина Брусникина.
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