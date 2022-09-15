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Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве

Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве - РИА Новости, 15.09.2022

Фестиваль "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве

Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве с 16 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.За три дня состоится... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T15:57

2022-09-15T15:57

2022-09-15T15:58

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. Фестиваль искусств "Горький в Парке Горького" впервые пройдет в Москве с 16 по 18 сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.За три дня состоится более 70 мероприятий: концертов, премьерных спектаклей, выставок, лекций, кинопоказов. Арт-директор мероприятия – народный артист России Евгений Миронов.Откроется фестиваль концертом Владимира Спивакова и Национального филармонического оркестра России с участием солистов Анны Аглатовой (сопрано) и Василия Ладюка (баритон). Вместе с ними зрители отправятся в музыкальное путешествие по Италии Максима Горького.18 сентября на закрытии смотра состоится премьерное выступление, которое познакомит зрителей с любимыми музыкальными произведениями писателя.Участие в концерте закрытия примут Евгений Миронов, Александра Урсуляк, ансамбль "Комонь" и оркестр "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Режиссером действа станет Марина Брусникина.

https://ria.ru/20220913/muzei-1816228939.html

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парк культуры имени горького, куда сходить , что посмотреть , новости культуры