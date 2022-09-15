В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума
Пасечник посмертно наградил Звездой Героя ЛНР Болтова, Цыпкалова и Кудрина
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПосмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
Посмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что посмертно наградил Звездой Героя республики тех, кто первыми вступили в борьбу "с украинским фашизмом".
"Посмертно наградил высшей наградой - Звездой Героя Луганской Народной Республики - тех, кто первыми поднялись на борьбу с украинским фашизмом, настоящих народных героев - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПосмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
Посмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
Он напомнил, что Цыпкалов и первый "народный губернатор" Болотов не побоялись "принимать волевые решения и возглавить руководство Луганщины".
"Они стали организаторами первого референдума, где мы смогли свободно высказать свою волю, определить свое будущее", - заявил Пасечник.
По его словам, ополченец первой волны Денис Кудрин "по зову сердца" встал на защиту Русского мира от нацизма.
"Наш долг – чтить отважных современников и никому не дать очернить их память!" - добавил пасечник.