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В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума - РИА Новости, 15.09.2022
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В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума
В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума - РИА Новости, 15.09.2022
В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что посмертно наградил Звездой Героя республики тех, кто первыми вступили в борьбу "с украинским фашизмом". РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:06
2022-09-15T16:06
в мире
леонид пасечник
валерий болотов
геннадий цыпкалов
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что посмертно наградил Звездой Героя республики тех, кто первыми вступили в борьбу "с украинским фашизмом"."Посмертно наградил высшей наградой - Звездой Героя Луганской Народной Республики - тех, кто первыми поднялись на борьбу с украинским фашизмом, настоящих народных героев - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Цыпкалов и первый "народный губернатор" Болотов не побоялись "принимать волевые решения и возглавить руководство Луганщины"."Они стали организаторами первого референдума, где мы смогли свободно высказать свою волю, определить свое будущее", - заявил Пасечник.По его словам, ополченец первой волны Денис Кудрин "по зову сердца" встал на защиту Русского мира от нацизма."Наш долг – чтить отважных современников и никому не дать очернить их память!" - добавил пасечник.
https://ria.ru/20220915/obse-1816969786.html
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в мире, леонид пасечник, валерий болотов, геннадий цыпкалов, луганская народная республика
В мире, Леонид Пасечник, Валерий Болотов, Геннадий Цыпкалов, Луганская Народная Республика
16:06 15.09.2022
 
В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума

Пасечник посмертно наградил Звездой Героя ЛНР Болтова, Цыпкалова и Кудрина

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПосмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
Посмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Посмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что посмертно наградил Звездой Героя республики тех, кто первыми вступили в борьбу "с украинским фашизмом".
"Посмертно наградил высшей наградой - Звездой Героя Луганской Народной Республики - тех, кто первыми поднялись на борьбу с украинским фашизмом, настоящих народных героев - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
© Фото : Леонид Пасечник/TelegramПосмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
Посмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Посмертное награждение высшей наградой – Звездой Героя Луганской Народной Республики - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина
Он напомнил, что Цыпкалов и первый "народный губернатор" Болотов не побоялись "принимать волевые решения и возглавить руководство Луганщины".
"Они стали организаторами первого референдума, где мы смогли свободно высказать свою волю, определить свое будущее", - заявил Пасечник.
По его словам, ополченец первой волны Денис Кудрин "по зову сердца" встал на защиту Русского мира от нацизма.
"Наш долг – чтить отважных современников и никому не дать очернить их память!" - добавил пасечник.

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В миреЛеонид ПасечникВалерий БолотовГеннадий ЦыпкаловЛуганская Народная Республика
 
 
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