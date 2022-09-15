https://ria.ru/20220915/geroi-1817027472.html

В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума

В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума - РИА Новости, 15.09.2022

В ЛНР посмертно наградили Звездой Героя организаторов первого референдума

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что посмертно наградил Звездой Героя республики тех, кто первыми вступили в борьбу "с украинским фашизмом". РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:06

2022-09-15T16:06

2022-09-15T16:06

в мире

леонид пасечник

валерий болотов

геннадий цыпкалов

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что посмертно наградил Звездой Героя республики тех, кто первыми вступили в борьбу "с украинским фашизмом"."Посмертно наградил высшей наградой - Звездой Героя Луганской Народной Республики - тех, кто первыми поднялись на борьбу с украинским фашизмом, настоящих народных героев - Валерия Болотова, Геннадия Цыпкалова и Дениса Кудрина", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Он напомнил, что Цыпкалов и первый "народный губернатор" Болотов не побоялись "принимать волевые решения и возглавить руководство Луганщины"."Они стали организаторами первого референдума, где мы смогли свободно высказать свою волю, определить свое будущее", - заявил Пасечник.По его словам, ополченец первой волны Денис Кудрин "по зову сердца" встал на защиту Русского мира от нацизма."Наш долг – чтить отважных современников и никому не дать очернить их память!" - добавил пасечник.

https://ria.ru/20220915/obse-1816969786.html

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в мире, леонид пасечник, валерий болотов, геннадий цыпкалов, луганская народная республика