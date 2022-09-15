https://ria.ru/20220915/gazprom-1817025229.html

"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай

"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай - РИА Новости, 15.09.2022

"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай

Президент Владимир Путин рассказал коллегам из Китая и Монголии о ходе работ по проекту строительства газопровода "Союз Восток". РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:01

2022-09-15T16:01

2022-09-15T17:49

владимир путин

газпром

китай

экономика

си цзиньпин

монголия

россия

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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал коллегам из Китая и Монголии о ходе работ по проекту строительства газопровода "Союз Восток"."В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — сказал он.По словам российского лидера, в Москве считают перспективным развитие взаимодействия с Пекином и Улан-Батором в сфере энергетики. Так, добавил Путин, имеются и хорошие возможности для увеличения трансграничных поставок электричества в КНР и Монголию."По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередачи из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20 процентов — до 5,2 миллиарда киловатт", — сказал президент.Встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде."Союз Восток" станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2". Он пройдет по территории Монголии и позволит поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что строительство начнется в 2024 году. Протяженность трассы в Монголии составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 миллиметров, предполагаются пять компрессорных станций.

https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817042927.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, газпром, китай, экономика, си цзиньпин, монголия, россия