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"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай - РИА Новости, 15.09.2022
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"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай
"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай - РИА Новости, 15.09.2022
"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай
Президент Владимир Путин рассказал коллегам из Китая и Монголии о ходе работ по проекту строительства газопровода "Союз Восток". РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:01
2022-09-15T17:49
владимир путин
газпром
китай
экономика
си цзиньпин
монголия
россия
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал коллегам из Китая и Монголии о ходе работ по проекту строительства газопровода "Союз Восток"."В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — сказал он.По словам российского лидера, в Москве считают перспективным развитие взаимодействия с Пекином и Улан-Батором в сфере энергетики. Так, добавил Путин, имеются и хорошие возможности для увеличения трансграничных поставок электричества в КНР и Монголию."По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередачи из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20 процентов — до 5,2 миллиарда киловатт", — сказал президент.Встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде."Союз Восток" станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2". Он пройдет по территории Монголии и позволит поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что строительство начнется в 2024 году. Протяженность трассы в Монголии составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 миллиметров, предполагаются пять компрессорных станций.
https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817042927.html
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владимир путин, газпром, китай, экономика, си цзиньпин, монголия, россия
Владимир Путин, Газпром, Китай, Экономика, Си Цзиньпин, Монголия, Россия
16:01 15.09.2022 (обновлено: 17:49 15.09.2022)
 
"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай

Путин: "Газпром" завершает проработку деталей проекта газопровода через Монголию в Китай

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник ПАО "Газпром" на газораспределительной станции
Сотрудник ПАО Газпром на газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ПАО "Газпром" на газораспределительной станции. Архивное фото
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САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал коллегам из Китая и Монголии о ходе работ по проекту строительства газопровода "Союз Восток".
"В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — сказал он.
По словам российского лидера, в Москве считают перспективным развитие взаимодействия с Пекином и Улан-Батором в сфере энергетики. Так, добавил Путин, имеются и хорошие возможности для увеличения трансграничных поставок электричества в КНР и Монголию.
"По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередачи из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20 процентов — до 5,2 миллиарда киловатт", — сказал президент.
Встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде.
"Союз Восток" станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2". Он пройдет по территории Монголии и позволит поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что строительство начнется в 2024 году. Протяженность трассы в Монголии составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 миллиметров, предполагаются пять компрессорных станций.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией
 
Владимир ПутинГазпромКитайЭкономикаСи ЦзиньпинМонголияРоссия
 
 
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