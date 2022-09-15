16:01 15.09.2022 (обновлено: 17:49 15.09.2022)
"Газпром" завершает проработку проекта газопровода через Монголию в Китай
Путин: "Газпром" завершает проработку деталей проекта газопровода через Монголию в Китай
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСотрудник ПАО "Газпром" на газораспределительной станции
Сотрудник ПАО "Газпром" на газораспределительной станции. Архивное фото
САМАРКАНД, 15 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал коллегам из Китая и Монголии о ходе работ по проекту строительства газопровода "Союз Восток".
"В настоящее время "Газпром" завершает проработку деталей проекта с китайской и монгольской сторонами", — сказал он.
По словам российского лидера, в Москве считают перспективным развитие взаимодействия с Пекином и Улан-Батором в сфере энергетики. Так, добавил Путин, имеются и хорошие возможности для увеличения трансграничных поставок электричества в КНР и Монголию.
"По итогам текущего года прогнозируем, что рост энергопередачи из России в ваши страны, уважаемые друзья, уже составит порядка 20 процентов — до 5,2 миллиарда киловатт", — сказал президент.
Встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом состоялась на полях саммита ШОС, который проходит в Самарканде.
"Союз Восток" станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири 2". Он пройдет по территории Монголии и позволит поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа в год. Ожидается, что строительство начнется в 2024 году. Протяженность трассы в Монголии составит 962,9 километра, диаметр труб — 1400 миллиметров, предполагаются пять компрессорных станций.