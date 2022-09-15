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Китай поддержал строительство четвертой линии газопровода Туркмения – КНР
Китай поддержал строительство четвертой линии газопровода Туркмения – КНР - РИА Новости, 15.09.2022
Китай поддержал строительство четвертой линии газопровода Туркмения – КНР
Председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в Самарканде поддержал предложение туркменской стороны о... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T21:01
2022-09-15T21:01
2022-09-15T21:01
экономика
си цзиньпин
сердар бердымухамедов
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АШХАБАД, 15 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в Самарканде поддержал предложение туркменской стороны о строительстве четвёртой линии газопровода Туркменистан-Китай, сообщает в четверг Туркменское телевидение.Переговоры состоялись на полях саммита ШОС, куда глава Туркмении был приглашен в качестве почетного гостя."В ходе встречи, председатель КНР Си Цзиньпин, отметив, что ТЭК является важной сферой туркмено-китайского партнёрства, полностью поддержал предложения туркменской стороны о дальнейшем развитии газового сотрудничества и строительстве четвёртой линии газопровода Туркмения-Китай", - говорится в сообщении ТВ.В свою очередь, президент Сердар Бердымухамедов, с целью активизации переговорного процесса по строительству четвёртой линии газопровода Туркмения-Китай, предложил провести очередную встречу созданной Совместной рабочей группы по газовому сотрудничеству.Туркмения является самым крупным экспортером трубопроводного газа в Китай и поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Так в 2021 году в Китай было поставлено около 34 млрд кубометров туркменского газа. Ранее сообщалось, что четвертую ветку (D) намечено проложить по маршруту Туркменистан – Узбекистан-Таджикистан-Киргизия – Китай. Со строительством 4-й линии и выхода трубопровода на проектную мощность, поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 миллиардов кубометров в год.
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экономика, си цзиньпин, сердар бердымухамедов , китай, туркмения, пекин, шос
Экономика, Си Цзиньпин, Сердар Бердымухамедов , Китай, Туркмения, Пекин, ШОС
Китай поддержал строительство четвертой линии газопровода Туркмения – КНР
Китай поддержал Туркмению в вопросе строительства четвертой линии газопровода
АШХАБАД, 15 сен - РИА Новости.
Председатель КНР Си Цзиньпин, в ходе переговоров с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым в Самарканде поддержал предложение туркменской стороны о строительстве четвёртой линии газопровода Туркменистан-Китай, сообщает
в четверг Туркменское телевидение.
Переговоры состоялись на полях саммита ШОС
, куда глава Туркмении был приглашен в качестве почетного гостя.
"В ходе встречи, председатель КНР Си Цзиньпин, отметив, что ТЭК является важной сферой туркмено-китайского партнёрства, полностью поддержал предложения туркменской стороны о дальнейшем развитии газового сотрудничества и строительстве четвёртой линии газопровода Туркмения-Китай", - говорится в сообщении ТВ.
В свою очередь, президент Сердар Бердымухамедов, с целью активизации переговорного процесса по строительству четвёртой линии газопровода Туркмения-Китай, предложил провести очередную встречу созданной Совместной рабочей группы по газовому сотрудничеству.
Туркмения является самым крупным экспортером трубопроводного газа в Китай и поставляет "голубое топливо" по трем линиям (А, В и С), проходящим по маршруту Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай. Так в 2021 году в Китай было поставлено около 34 млрд кубометров туркменского газа. Ранее сообщалось, что четвертую ветку (D) намечено проложить по маршруту Туркменистан – Узбекистан-Таджикистан-Киргизия – Китай. Со строительством 4-й линии и выхода трубопровода на проектную мощность, поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 миллиардов кубометров в год.