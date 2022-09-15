"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым
Отец Жанны Фриске Владимир обвинил Дмитрия Шепелева в избиении дочери
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев бил Жанну Фриске, с таким заявлением выступил ее отец Владимир.
"Он унижал ее и поднимал руку. Мне об этом рассказала Наташа (родная сестра Жанны – Прим. Ред.), она случайно это увидела. Рассказала об этом Ольге Орловой, та поговорила с Шепелевым. Когда Жанна вошла в ремиссию, он оскорблял ее и говорил "Кому ты нужна?". Он ее пихнул, она упала на кровать. Тогда я сказал Ольге, чтобы она была рядом с Жанной. Она 2,5 года была рядом с ней", – сказал Владимир в интервью Алене Жигаловой.
Сразу после смерти Фриске в 2015 году между ее родителями и Шепелевым были неоднократные публичные разбирательства. Прежде всего они связаны с ребенком Жанны и Дмитрия – Платоном. Он родился 7 апреля 2013 года.
В частности в ноябре 2021 года они возобновили суд в вопросе двух спорных квартир, в которых Платону принадлежат доли. Шепелев заявлял о желании продать их.