Рейтинг@Mail.ru
"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220915/friske-1816972081.html
"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым
"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым - РИА Новости, 15.09.2022
"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым
Дмитрий Шепелев бил Жанну Фриске, с таким заявлением выступил ее отец Владимир. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:44
2022-09-15T13:44
шоубиз
жанна фриске
дмитрий шепелев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749024686_96:0:1200:621_1920x0_80_0_0_48eb702e8cae9c3d62d8642fb7bd60ec.jpg
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев бил Жанну Фриске, с таким заявлением выступил ее отец Владимир. Сразу после смерти Фриске в 2015 году между ее родителями и Шепелевым были неоднократные публичные разбирательства. Прежде всего они связаны с ребенком Жанны и Дмитрия – Платоном. Он родился 7 апреля 2013 года. В частности в ноябре 2021 года они возобновили суд в вопросе двух спорных квартир, в которых Платону принадлежат доли. Шепелев заявлял о желании продать их.
https://ria.ru/20220713/friske-1802171618.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1749024686_240:0:1068:621_1920x0_80_0_0_c0674690be6a828b9c42294af5d33860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жанна фриске, дмитрий шепелев
Шоубиз, Жанна Фриске, Дмитрий Шепелев
13:44 15.09.2022
 
"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым

Отец Жанны Фриске Владимир обвинил Дмитрия Шепелева в избиении дочери

© Психология Звезд/YouTubeКадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу "Психология Звезд"
Кадр интервью Владимира Фриске YouTube-каналу Психология Звезд
© Психология Звезд/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев бил Жанну Фриске, с таким заявлением выступил ее отец Владимир.

"Он унижал ее и поднимал руку. Мне об этом рассказала Наташа (родная сестра Жанны – Прим. Ред.), она случайно это увидела. Рассказала об этом Ольге Орловой, та поговорила с Шепелевым. Когда Жанна вошла в ремиссию, он оскорблял ее и говорил "Кому ты нужна?". Он ее пихнул, она упала на кровать. Тогда я сказал Ольге, чтобы она была рядом с Жанной. Она 2,5 года была рядом с ней", – сказал Владимир в интервью Алене Жигаловой.

Сразу после смерти Фриске в 2015 году между ее родителями и Шепелевым были неоднократные публичные разбирательства. Прежде всего они связаны с ребенком Жанны и Дмитрия – Платоном. Он родился 7 апреля 2013 года.
В частности в ноябре 2021 года они возобновили суд в вопросе двух спорных квартир, в которых Платону принадлежат доли. Шепелев заявлял о желании продать их.

Читайте также:

 
ШоубизЖанна ФрискеДмитрий Шепелев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала