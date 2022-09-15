https://ria.ru/20220915/friske-1816972081.html

"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым

"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым - РИА Новости, 15.09.2022

"Он поднимал на нее руку": отец Жанны Фриске о ее отношениях с Шепелевым

Дмитрий Шепелев бил Жанну Фриске, с таким заявлением выступил ее отец Владимир. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T13:44

2022-09-15T13:44

2022-09-15T13:44

шоубиз

жанна фриске

дмитрий шепелев

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Дмитрий Шепелев бил Жанну Фриске, с таким заявлением выступил ее отец Владимир. Сразу после смерти Фриске в 2015 году между ее родителями и Шепелевым были неоднократные публичные разбирательства. Прежде всего они связаны с ребенком Жанны и Дмитрия – Платоном. Он родился 7 апреля 2013 года. В частности в ноябре 2021 года они возобновили суд в вопросе двух спорных квартир, в которых Платону принадлежат доли. Шепелев заявлял о желании продать их.

https://ria.ru/20220713/friske-1802171618.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

жанна фриске, дмитрий шепелев