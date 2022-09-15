https://ria.ru/20220915/frantsisk-1817001484.html

Папа Римский приехал на форум в Нур-Султане в инвалидной коляске

Папа Римский приехал на форум в Нур-Султане в инвалидной коляске - РИА Новости, 15.09.2022

Папа Римский приехал на форум в Нур-Султане в инвалидной коляске

Папа Римский Франциск с трудом передвигается, используя инвалидную коляску, по территории Дворца Независимости в Нур-Султане (Казахстан), где проходит VII Съезд РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T14:51

2022-09-15T14:51

2022-09-15T14:51

религия

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

нур-султан

казахстан

римско-католическая церковь

оон

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НУР-СУЛТАН, 15 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск с трудом передвигается, используя инвалидную коляску, по территории Дворца Независимости в Нур-Султане (Казахстан), где проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, сообщает корреспондент РИА Новости.Папа Римский Франциск в четверг прибыл на итоговое заседание съезда в сопровождении помощников, он передвигается на инвалидной коляске. Понтифик с трудом пересаживается из коляски на стул для участия в заседании, стоит, используя трость.Понтифик страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться в кресле-коляске.VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Также на съезде находятся и делегация Русской православной церкви и Духовного управления мусульман РФ.

https://ria.ru/20220905/vrachi-1814572699.html

нур-султан

казахстан

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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, нур-султан, казахстан, римско-католическая церковь, оон