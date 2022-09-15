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Папа Римский приехал на форум в Нур-Султане в инвалидной коляске
Папа Римский приехал на форум в Нур-Султане в инвалидной коляске - РИА Новости, 15.09.2022
Папа Римский приехал на форум в Нур-Султане в инвалидной коляске
Папа Римский Франциск с трудом передвигается, используя инвалидную коляску, по территории Дворца Независимости в Нур-Султане (Казахстан), где проходит VII Съезд РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T14:51
2022-09-15T14:51
2022-09-15T14:51
религия
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
нур-султан
казахстан
римско-католическая церковь
оон
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НУР-СУЛТАН, 15 сен - РИА Новости. Папа Римский Франциск с трудом передвигается, используя инвалидную коляску, по территории Дворца Независимости в Нур-Султане (Казахстан), где проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, сообщает корреспондент РИА Новости.Папа Римский Франциск в четверг прибыл на итоговое заседание съезда в сопровождении помощников, он передвигается на инвалидной коляске. Понтифик с трудом пересаживается из коляски на стул для участия в заседании, стоит, используя трость.Понтифик страдает из-за артроза, который мешает ему полноценно принимать участие в церковных службах и заставляет передвигаться в кресле-коляске.VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Также на съезде находятся и делегация Русской православной церкви и Духовного управления мусульман РФ.
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франциск (хорхе марио бергольо), папа римский, нур-султан, казахстан, римско-католическая церковь, оон
Религия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский, Нур-Султан, Казахстан, Римско-католическая церковь, ООН
Папа Римский приехал на форум в Нур-Султане в инвалидной коляске
Папа Франциск с трудом передвигается, используя инвалидную коляску