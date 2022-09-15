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"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК - РИА Новости, 15.09.2022
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"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК
"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК - РИА Новости, 15.09.2022
"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК
Пользователи китайской социальной сети Weibo раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после предложения отправить в Москву европейские счета за... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:00
2022-09-15T17:37
в мире
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи китайской социальной сети Weibo раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после предложения отправить в Москву европейские счета за электроэнергию. "Значит, Москва теперь их политический центр? Путин — президент всей Европы?" — задался вопросом один из комментаторов. "Отвечая на слова о страданиях европейцев, "американка" фон дер Ляйен посчитала себя весьма остроумной", — отметил другой. "Я думаю, что лучше сразу ей отправить счета. Европейцы реально такие терпеливые!" — заявил четвертый."Отправьте в Москву, Путин со смехом прочитает всем россиянам", — резюмировали читатели. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую накануне некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.После начала специальной военной операции по защите Донбасса Запад ввел против России санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств ЕС, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html
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в мире, урсула фон дер ляйен, европа, еврокомиссия, китай, европарламент, украина, евросоюз
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Европа, Еврокомиссия, Китай, Европарламент, Украина, Евросоюз
16:00 15.09.2022 (обновлено: 17:37 15.09.2022)
 
"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК

Пользователи Weibo раскритиковали главу ЕК за предложение отправить счета за свет в Москву

© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи китайской социальной сети Weibo раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после предложения отправить в Москву европейские счета за электроэнергию.
"Значит, Москва теперь их политический центр? Путин — президент всей Европы?" — задался вопросом один из комментаторов.
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время выступления Европейском парламенте в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
08:00
Европа повышает ставки в конфликте с Россией
"Отвечая на слова о страданиях европейцев, "американка" фон дер Ляйен посчитала себя весьма остроумной", — отметил другой.

"То есть в ее обязанности не входит решение проблем в Европе, ее волнуют только дела Украины", — написал третий.

"Я думаю, что лучше сразу ей отправить счета. Европейцы реально такие терпеливые!" — заявил четвертый.
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
09:41
"Ждет провал". Экономист поразился новой попытке Запада навредить России
"Отправьте в Москву, Путин со смехом прочитает всем россиянам", — резюмировали читатели.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую накануне некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
После начала специальной военной операции по защите Донбасса Запад ввел против России санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств ЕС, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 13:20
Антироссийские санкции могут поставить Европу на колени, заявил Орбан
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕвропаЕврокомиссияКитайЕвропарламентУкраинаЕвросоюз
 
 
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