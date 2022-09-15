16:00 15.09.2022 (обновлено: 17:37 15.09.2022)
"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК
Пользователи Weibo раскритиковали главу ЕК за предложение отправить счета за свет в Москву
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи китайской социальной сети Weibo раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после предложения отправить в Москву европейские счета за электроэнергию.
"Значит, Москва теперь их политический центр? Путин — президент всей Европы?" — задался вопросом один из комментаторов.
"Отвечая на слова о страданиях европейцев, "американка" фон дер Ляйен посчитала себя весьма остроумной", — отметил другой.
"То есть в ее обязанности не входит решение проблем в Европе, ее волнуют только дела Украины", — написал третий.
"Я думаю, что лучше сразу ей отправить счета. Европейцы реально такие терпеливые!" — заявил четвертый.
"Отправьте в Москву, Путин со смехом прочитает всем россиянам", — резюмировали читатели.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую накануне некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую накануне некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.
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