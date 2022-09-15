https://ria.ru/20220915/evropa-1817025089.html

"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК

"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК - РИА Новости, 15.09.2022

"Путин — президент Европы?" Китайцы посмеялись над предложением главы ЕК

Пользователи китайской социальной сети Weibo раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после предложения отправить в Москву европейские счета за... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:00

2022-09-15T16:00

2022-09-15T17:37

в мире

урсула фон дер ляйен

европа

еврокомиссия

китай

европарламент

украина

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Пользователи китайской социальной сети Weibo раскритиковали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после предложения отправить в Москву европейские счета за электроэнергию. "Значит, Москва теперь их политический центр? Путин — президент всей Европы?" — задался вопросом один из комментаторов. "Отвечая на слова о страданиях европейцев, "американка" фон дер Ляйен посчитала себя весьма остроумной", — отметил другой. "Я думаю, что лучше сразу ей отправить счета. Европейцы реально такие терпеливые!" — заявил четвертый."Отправьте в Москву, Путин со смехом прочитает всем россиянам", — резюмировали читатели. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которую накануне некоторые депутаты раскритиковали за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза, предложила недовольному французскому парламентарию Манон Обри отправить счета за электричество в Москву.После начала специальной военной операции по защите Донбасса Запад ввел против России санкции, которые нанесли серьезный удар по экономике США, Великобритании и всех государств ЕС, спровоцировав рост цен на топливо и продукты питания.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

https://ria.ru/20220915/sanktsii-1816902975.html

https://ria.ru/20220908/sanktsii-1815393773.html

европа

китай

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, урсула фон дер ляйен, европа, еврокомиссия, китай, европарламент, украина, евросоюз