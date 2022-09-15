https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html

Европа повышает ставки в конфликте с Россией

Европа повышает ставки в конфликте с Россией - РИА Новости, 15.09.2022

Европа повышает ставки в конфликте с Россией

Европа официально обвинила Россию в том, что мы угрожаем ее будущему и ведем гибридную войну против нее, и пообещала сокрушить нашу страну. Новый шаг в... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:00

2022-09-15T08:07

авторы

урсула фон дер ляйен

жозеп боррель

евросоюз

европарламент

европа

вооруженные силы украины

санкции в отношении россии

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Европа официально обвинила Россию в том, что мы угрожаем ее будущему и ведем гибридную войну против нее, и пообещала сокрушить нашу страну. Новый шаг в эскалации конфликта сделала фактический руководитель объединенной Европы — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Премьер-министр" Евросоюза в своем выступлении с ежегодным посланием к Европарламенту прямо заявила:Если это не прямое объявление негорячей войны (притом что в горячей ЕС уже тоже участвует — не только деньгами, но и поставками оружия и подготовкой ВСУ), то что это?"Никогда раньше этот парламент не обсуждал состояние нашего союза в ситуации с войной, бушующей на европейской земле", "речь идет об автократии против демократии" — все эти слова должны внушить европейцам серьезность переживаемого ими момента. Если фон дер Ляйен обвиняет Россию в войне против европейской энергетики, экономики, ценностей и самого будущего Европы, то, значит, Россия — официальный смертельный враг? Эти слова еще не произнесены, но все уже сказанное руководителями ЕС подразумевает именно это.Европа объявила Россию своим врагом, которого нужно сокрушить: экономически — разорвав нашу экономику, военным путем — победив нас на украинском поле боя, ну и политически — сменив нам власть. Ведь только так можно надежно обезопасить Европу от новой войны с "фашистским государством", как выразился на днях соратник фон дер Ляйен верховный комиссар по иностранным делам ЕС Жозеп Боррель. Так что все предельно ясно: Европа хочет победить Россию. Зачем? Ради сохранения собственного светлого будущего, своих ценностей и демократии — отвечает руководство Евросоюза. Ради этого европейцы должны потерпеть — и рост цен, и энергетический голод, и надвигающийся экономический кризис. Чтобы потом, после поражения России, они могли сказать: да, мы выстояли против этой ужасной угрозы с востока и победили, сохранили себя и свой дом.Кто-то в Европе действительно верит в эти цели? Конечно. Все-таки за многовековую историю отношений России и Европы русофобия не раз помогала объяснить необходимость войны с нашей страной, этими схизматиками, варварами, коммунистами. А каждое наше продвижение на Запад объясняли не предшествующим "дранг нах Остен", а "извечной русской агрессивностью". Вот и сейчас нужно отстоять Европу от очередной угрозы с востока, чтобы и дальше строить общеевропейский дом.И все бы было хорошо в этом объяснении, если бы не еще одни слова из речи фон дер Ляйен. Она обратилась к жителям Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии с такими словами: "Вы часть нашей семьи, ваше будущее — в нашем союзе, а без вас наш союз неполный".Не будем говорить за албанцев и сербов, но вот Украина, Молдавия и даже закавказская Грузия — это точно Европа? И с точки зрения самих нынешних европейцев, и с исторической? Украина — это часть русского мира, как бы ее ни охмуряли тем, что она не Россия. Именно попытки увести Украину в чужое для нее цивилизационное, историческое и геополитическое пространство, оторвать ее от России и стали причиной того, что Урсула называет "войной на Европейском континенте".В реальности боевые действия идут на территории исторической России, а не той Европы, под которой столетиями понималась Европа Западная, Центральная и Восточная. Но после распада СССР Европа посчитала Украину частью своего мира, то есть решила банально перекроить исторические границы европейской и русской цивилизаций. Да, изначально главным инициатором похищения Украины были англосаксы, но постепенно и Европа, их младший партнер по единому Западу, увлеклась и втянулась в борьбу за Украину.То есть это Европа стала угрозой единству нашего народа, угрозой нашей цивилизации, нашему будущему, но теперь она обвиняет Россию в том, что это мы угрожаем европейскому будущему! Все поставлено с ног на голову — Россия пытается отстоять и вернуть свое, а ей говорят, что она зарится на чужое. Более того, Россию обещают победить и сокрушить, если она не откажется от собственной истории, собственных земель, собственных интересов. И кто это обещает? Европейский союз, то есть немцы, которые получили шанс на объединение Европы только после того, как наша страна по собственной воле ушла из Европы Восточной. Да, это произошло в ходе кризиса и распада самой нашей страны, СССР, — и мы не требуем благодарности. Но должна же у европейцев быть хотя бы минимальная историческая память или хотя бы чувство самосохранения, которое подскажет им, что нельзя залезать в русский дом?Самосохранения, потому что оно подсказало бы, чем все это заканчивается для самих европейцев. Да, нынешняя Европа экономически куда сильнее России, а вместе с англосаксами Запад заметно превосходит нас и в военной мощи, но ставки совершенно несопоставимы. Запад хочет расширения своей территории за счет периферии, выстраивания заградительного вала против России, а наша страна восстанавливает свое единство, преодолевает последствия очередной смуты и развала государства. Для нас это вопрос жизни и смерти, а для Европы и Запада просто попытка урвать чужое, воспользовавшись моментом временного разделения исторической России. Поэтому мы не отступим, а Запад в итоге проиграет.Но это ведь не будет для него катастрофой? Ну не получилось забрать себе русские земли — для самого Евросоюза и Запада в целом это же не конец света? Да, так бы и было, если бы Запад не находился сейчас сам в достаточно сложном положении. Полтысячелетия западного лидерства в мире заканчивается — этот процесс займет еще несколько десятилетий, но направление движения уже понятно. И поэтому Запад пытается использовать борьбу за Украину как рычаг для того, чтобы если не повернуть назад ход времени, то хотя бы остановить, замедлить его. И в своей риторике поднимает ставки — отсюда и вся эта "битва за демократическую Европу с фашистским режимом", "будем стоять до победы над Россией".Но, поднимая ставки, Европа блефует — ей нечем обеспечить свои фишки, ей нечем будет расплатиться в случае проигрыша. И она это знает — и все остальные глобальные центры силы тоже это понимают. Понимает это и Россия, поэтому смотрит на Европу как на наглого, жадного игрока, который сел играть с нами, будучи изначально настроенным на выход из игры при удобном случае. Игрока, не готового и не способного идти до конца — потому что для него это игра, а для нас это "наше дело правое". И поэтому победа будет за нами, а Европа в очередной раз пожалеет о том, что позарилась на русские земли.

https://ria.ru/20220913/gaz-1816486156.html

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816666131.html

https://ria.ru/20220907/zhiteli-1815194206.html

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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авторы, урсула фон дер ляйен, жозеп боррель, евросоюз, европарламент, европа, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии, россия, украина