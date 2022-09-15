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Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР - РИА Новости, 15.09.2022
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Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР - РИА Новости, 15.09.2022
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР
Международное новостное агентство и радио Sputnik провело круглый стол в формате видеомоста Москва - Пекин - Шанхай на тему: "Роль AUKUS в архитектуре... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T20:01
2022-09-15T23:44
sputnik
россия
китай
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технологии
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МОСКВА, 15 сен – пресс-служба РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело круглый стол в формате видеомоста Москва - Пекин - Шанхай на тему: "Роль AUKUS в архитектуре Индо-Тихоокеанской безопасности". Мероприятие приурочено к годовщине создания AUKUS - трехстороннего партнерства США, Великобритании и Австралии в сфере обороны.В дискуссии приняли участие: директор Центра политической информации Алексей Мухин; военный эксперт Первого канала, каналов Pravda.ru и "Новый день", главный эксперт фонда "Наследие Евразии" Александр Артамонов; старший полковник (в отставке), старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, эксперт Китайского форума Чжоу Бо; вице-президент Китайского сообщества экспертов по международным отношениям, президент Шанхайского сообщества экспертов в изучении России, Восточной Европы и Центральной Азии, исполнительный директор Центра российских исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Лю Цзюнь и заместитель главы Центра российских исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Чжан Синь.В ходе мероприятия российские и китайские эксперты обсудили текущую деятельность AUKUS, перспективы расширения альянса, риски усиления геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также потенциал российско-китайского сотрудничества.Алексей Мухин отметил наступательную, а не оборонительную природу AUKUS, подчеркнув переход США от аморфных организаций, каковой является НАТО, к организациям более динамичным, "где решения могут приниматься практически мгновенно". Эксперт пояснил, что произошло своеобразное изменение тактики США и Великобритании не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в значительной степени в глобальном плане, а сам альянс AUKUS имеет тенденцию к расширению, в том числе через включение Японии.Лю Цзюнь обратил внимание на активное развитие проекта AUKUS за прошедший год, однако выразил сомнения в дальнейшем успехе альянса: "Если мы посмотрим на текущее состояние военно-морских сил этих стран - и США, и Великобритании, - то увидим, что собственно их военно-морской флот уже не слишком новый, большое количество используемой там военной техники является устаревшей, перед ними самими стоит задача по модернизации флота".Александр Артамонов отметил, что проект AUKUS вошел в повестку НАТО до 2030 года, рассмотренную на Саммите организации в Мадриде в этом июне. Так, в частности, НАТО переходит на глобальные военные рельсы и противостояние Китаю и России в районе Тихого океана, превращаясь из регионального блока в планетарный. По мнению эксперта, очередной целью AUKUS становится создание гиперзвукового оружия: "В общем и целом получается модернизация Индо-Тихоокеанских вооружённых сил США, на которую на сегодня выделено 45 млрд. долларов".Чжоу Бо подчеркнул, что острие AUKUS, несомненно, направлено против Китая, но возникают вопросы по работоспособности альянса: "Уже сейчас в определённых видах ВМС у Китая есть численное превосходство над американским флотом, а через 20 лет разница между нами по этому показателю только усилится". Также эксперт выразил мнение, что "треть экспорта Австралии приходится на КНР, и очень сложно ожидать, что в нынешних экономических условиях страна захочет идти на прямую конфронтацию с Китаем".Чжан Синь резюмировал, что в рамках альянса государства условной Океании окружают континентальные, евразийские страны: "Американцы пытаются использовать то, что у них сработало на европейском театре с НАТО, воспроизвести то же самое в Тихоокеанском регионе".Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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sputnik, россия, китай, алексей мухин, технологии, медиа
Sputnik, Россия, Китай, Алексей Мухин, Технологии, Медиа
20:01 15.09.2022 (обновлено: 23:44 15.09.2022)
 

Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР

© Sputnik / Нина ЗотинаАгентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Нина Зотина
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен – пресс-служба РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik провело круглый стол в формате видеомоста Москва - Пекин - Шанхай на тему: "Роль AUKUS в архитектуре Индо-Тихоокеанской безопасности". Мероприятие приурочено к годовщине создания AUKUS - трехстороннего партнерства США, Великобритании и Австралии в сфере обороны.
В дискуссии приняли участие: директор Центра политической информации Алексей Мухин; военный эксперт Первого канала, каналов Pravda.ru и "Новый день", главный эксперт фонда "Наследие Евразии" Александр Артамонов; старший полковник (в отставке), старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, эксперт Китайского форума Чжоу Бо; вице-президент Китайского сообщества экспертов по международным отношениям, президент Шанхайского сообщества экспертов в изучении России, Восточной Европы и Центральной Азии, исполнительный директор Центра российских исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Лю Цзюнь и заместитель главы Центра российских исследований при Восточно-китайском педагогическом университете Чжан Синь.
Sputnik начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 12:21
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В ходе мероприятия российские и китайские эксперты обсудили текущую деятельность AUKUS, перспективы расширения альянса, риски усиления геополитической напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также потенциал российско-китайского сотрудничества.
Алексей Мухин отметил наступательную, а не оборонительную природу AUKUS, подчеркнув переход США от аморфных организаций, каковой является НАТО, к организациям более динамичным, "где решения могут приниматься практически мгновенно". Эксперт пояснил, что произошло своеобразное изменение тактики США и Великобритании не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в значительной степени в глобальном плане, а сам альянс AUKUS имеет тенденцию к расширению, в том числе через включение Японии.
© Sputnik / Нина ЗотинаДиректор Центра политической информации Алексей Мухин
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Нина Зотина
Директор Центра политической информации Алексей Мухин
Лю Цзюнь обратил внимание на активное развитие проекта AUKUS за прошедший год, однако выразил сомнения в дальнейшем успехе альянса: "Если мы посмотрим на текущее состояние военно-морских сил этих стран - и США, и Великобритании, - то увидим, что собственно их военно-морской флот уже не слишком новый, большое количество используемой там военной техники является устаревшей, перед ними самими стоит задача по модернизации флота".
Александр Артамонов отметил, что проект AUKUS вошел в повестку НАТО до 2030 года, рассмотренную на Саммите организации в Мадриде в этом июне. Так, в частности, НАТО переходит на глобальные военные рельсы и противостояние Китаю и России в районе Тихого океана, превращаясь из регионального блока в планетарный. По мнению эксперта, очередной целью AUKUS становится создание гиперзвукового оружия: "В общем и целом получается модернизация Индо-Тихоокеанских вооружённых сил США, на которую на сегодня выделено 45 млрд. долларов".
© Sputnik / Нина ЗотинаВоенный эксперт ТВ-каналов, главный эксперт фонда "Наследие Евразии" Александр Артамонов
Агентство Sputnik провело круглый стол с военными экспертами РФ и КНР - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Нина Зотина
Военный эксперт ТВ-каналов, главный эксперт фонда "Наследие Евразии" Александр Артамонов
Чжоу Бо подчеркнул, что острие AUKUS, несомненно, направлено против Китая, но возникают вопросы по работоспособности альянса: "Уже сейчас в определённых видах ВМС у Китая есть численное превосходство над американским флотом, а через 20 лет разница между нами по этому показателю только усилится". Также эксперт выразил мнение, что "треть экспорта Австралии приходится на КНР, и очень сложно ожидать, что в нынешних экономических условиях страна захочет идти на прямую конфронтацию с Китаем".
Чжан Синь резюмировал, что в рамках альянса государства условной Океании окружают континентальные, евразийские страны: "Американцы пытаются использовать то, что у них сработало на европейском театре с НАТО, воспроизвести то же самое в Тихоокеанском регионе".
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
Директор управления по работе с людьми и психологическому благополучию Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун и директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков во время подписания меморандума на полях ВЭФ-2022 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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