https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817045239.html

Ленобласть сохранила темпы роста во всех основных секторах экономики

Ленобласть сохранила темпы роста во всех основных секторах экономики - РИА Новости, 15.09.2022

Ленобласть сохранила темпы роста во всех основных секторах экономики

Ленинградская область вошла в число четырех субъектов России, где положительные темпы роста сохраняются во всех основных секторах экономики, сообщил на... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:00

2022-09-15T17:00

2022-09-15T17:00

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен - РИА Новости. Ленинградская область вошла в число четырех субъектов России, где положительные темпы роста сохраняются во всех основных секторах экономики, сообщил на пленарном заседании Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF'22 глава региона Александр Дрозденко.По его словам, речь идет об экономических итогах первого полугодия 2022 года в таких отраслях как: сельское хозяйство, промышленность, строительство, розничная торговля и платные услуги населению.За полгода объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области оценивается на уровне 209,5 миллиарда рублей, что на 31 процент выше уровня прошлого года. Прогнозируется, что по итогам года в экономику Ленинградской области будет вложено порядка 474,08 миллиарда рублей, а уровень инвестиций к ВРП составит 34,7 процента по итогам года.В пресс-службе областной администрации привели результаты блиц-опроса бизнеса, проведенного в рамках подготовки к BRIEF. Так, 36 процентов опрошенных компаний Ленобласти оценивают своё состояние на "хорошо" и "отлично", у них не изменилась или даже выросла выручка, 59 процентов компаний - на "удовлетворительно", при этом у каждой шестой фирмы выручка в первом полугодии 2022 года выросла. Согласно опросу, предприятия Ленинградской области чаще отмечают позитивные изменения в деловом климате на уровне региона и чаще положительно оценивают эффективность региональных мер поддержки."Необходимо создание понятной системы поддержки инвесторов. Наш проект "Зеленый коридор позволяет инвестору точно понимать путь реализации проекта и экономить его время. Эта поддержка, я бы сказал моральная, сегодня особенно нужна", ― сказал губернатор Ленинградской области.

https://ria.ru/20220831/granty-1813411258.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, экономика, россия