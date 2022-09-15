Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией
Путин призвал продлить на пять лет программу экономического коридора с Китаем и Монголией
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил сосредоточить усилия на программе экономического коридора и продлить ее на пять лет.
"С учетом уже накопленного опыта сотрудничества на трехстороннем треке предлагаем сосредоточить усилия на последовательном выполнении программы развития российско-китайско-монгольского экономического коридора, которая успешно развивается, продлить ее на очередной пятилетний срок", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
Особое внимание Путин предложил уделить дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации национальных программ развития транспорта.
"Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объемов трансграничных перевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона", - сказал Путин.
16 декабря 2021, 00:29Межгосударственные отношения РФ и Монголии