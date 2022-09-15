https://ria.ru/20220915/ekonomika-1817042927.html

Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией

Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022

Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией

Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил сосредоточить усилия на программе экономического коридора и продлить ее на пять лет. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T16:53

2022-09-15T16:53

2022-09-15T16:53

экономика

россия

китай

монголия

владимир путин

си цзиньпин

ухнагийн хурэлсух

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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил сосредоточить усилия на программе экономического коридора и продлить ее на пять лет."С учетом уже накопленного опыта сотрудничества на трехстороннем треке предлагаем сосредоточить усилия на последовательном выполнении программы развития российско-китайско-монгольского экономического коридора, которая успешно развивается, продлить ее на очередной пятилетний срок", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Особое внимание Путин предложил уделить дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации национальных программ развития транспорта."Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объемов трансграничных перевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html

https://ria.ru/20211216/diplomatiya-1763824466.html

россия

китай

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, монголия, владимир путин, си цзиньпин, ухнагийн хурэлсух