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Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022
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Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией
Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией - РИА Новости, 15.09.2022
Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией
Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил сосредоточить усилия на программе экономического коридора и продлить ее на пять лет. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T16:53
2022-09-15T16:53
экономика
россия
китай
монголия
владимир путин
си цзиньпин
ухнагийн хурэлсух
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САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил сосредоточить усилия на программе экономического коридора и продлить ее на пять лет."С учетом уже накопленного опыта сотрудничества на трехстороннем треке предлагаем сосредоточить усилия на последовательном выполнении программы развития российско-китайско-монгольского экономического коридора, которая успешно развивается, продлить ее на очередной пятилетний срок", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.Особое внимание Путин предложил уделить дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации национальных программ развития транспорта."Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объемов трансграничных перевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816719772.html
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экономика, россия, китай, монголия, владимир путин, си цзиньпин, ухнагийн хурэлсух
Экономика, Россия, Китай, Монголия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ухнагийн Хурэлсух
16:53 15.09.2022
 
Путин призвал продлить программу экономического коридора с КНР и Монголией

Путин призвал продлить на пять лет программу экономического коридора с Китаем и Монголией

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи Россия - Монголия - Китай на полях саммита ШОС
Читать ria.ru в
САМАРКАНД, 15 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на саммите РФ-КНР-Монголия предложил сосредоточить усилия на программе экономического коридора и продлить ее на пять лет.
"С учетом уже накопленного опыта сотрудничества на трехстороннем треке предлагаем сосредоточить усилия на последовательном выполнении программы развития российско-китайско-монгольского экономического коридора, которая успешно развивается, продлить ее на очередной пятилетний срок", - сказал он на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.
Флаги России и Китайской народной республики - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
01:30
Межгосударственные отношения России и Китая
Особое внимание Путин предложил уделить дальнейшему расширению совместной транспортно-логистической инфраструктуры и налаживанию тесной координации национальных программ развития транспорта.
"Такие шаги помогут создать благоприятные условия для существенного увеличения объемов трансграничных перевозок, роста взаимного товарооборота и дадут импульс развитию региона", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 00:29
Межгосударственные отношения РФ и Монголии
 
ЭкономикаРоссияКитайМонголияВладимир ПутинСи ЦзиньпинУхнагийн Хурэлсух
 
 
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