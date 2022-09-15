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Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня - РИА Новости, 15.09.2022
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Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня
Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня - РИА Новости, 15.09.2022
Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня
Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T01:16
2022-09-15T04:06
в мире
армения
азербайджан
россия
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.Ранее минобороны Армении сообщило о прекращении огня с 19.00 мск среды.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
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в мире, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Россия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
01:16 15.09.2022 (обновлено: 04:06 15.09.2022)
 
Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня

Секретарь СБ Армении Григорян заявил, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня", - сказал он в интервью общественному телевидению Армении.

Ранее минобороны Армении сообщило о прекращении огня с 19.00 мск среды.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.
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В миреАрменияАзербайджанРоссияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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