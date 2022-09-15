01:16 15.09.2022 (обновлено: 04:06 15.09.2022)
Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня
Секретарь СБ Армении Григорян заявил, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
"При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня", - сказал он в интервью общественному телевидению Армении.
Ранее минобороны Армении сообщило о прекращении огня с 19.00 мск среды.
Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.