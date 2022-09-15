https://ria.ru/20220915/dogovorennost-1816872524.html

Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня

Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня - РИА Новости, 15.09.2022

Армения договорилась с Азербайджаном о прекращении огня

Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T01:16

2022-09-15T01:16

2022-09-15T04:06

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ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 15 сен - РИА Новости. Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.Ранее минобороны Армении сообщило о прекращении огня с 19.00 мск среды.Столкновения на границе между Арменией и Азербайджаном начались в ночь на вторник. В Ереване заявили, что приграничные районы в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областях подверглись обстрелам. К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку настаивают, что армянские военные нанесли удары по позициям азербайджанских войск на границе. Ереван там обвинили в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру республики договорились о прекращении огня.Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин, перемирия удалось добиться благодаря усилиям России. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ, которая решила направить в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем. Ее члены должны будут оценить обстановку в зоне конфликта, подготовить доклад и выработать предложения по деэскалации напряженности.

https://ria.ru/20220914/pogranichniki-1816795623.html

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Максим Горбачев

в мире, армения, азербайджан, россия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе