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Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым - РИА Новости, 15.09.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220915/dikaprio-1816934463.html
Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым
Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым - РИА Новости, 15.09.2022
Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым
Роза Сябитова заступилась за Леонардо Ди Каприо. 47-летнего голливудского сердцееда обвиняют в том, что он встречается только с женщинами младше 25 лет. Своим... РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T12:54
2022-09-15T12:54
шоубиз
роза сябитова
леонардо ди каприо
знаменитости
джиджи хадид
аль пачино
настасья самбурская
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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Роза Сябитова заступилась за Леонардо Ди Каприо. 47-летнего голливудского сердцееда обвиняют в том, что он встречается только с женщинами младше 25 лет. Своим мнением о поведении звезды сваха поделилась в беседе с Пятым каналом. Она думает, что Ди Каприо не нарушает закон, и напоминает, что все по-разному понимают, что такое счастье. Сябитова предполагает: претендентки на сердце актера совершают типичную ошибку — вероятно, каждая из них уверена, что именно у нее получится "приручить" Лео. Со своей предыдущей возлюбленной, моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Марроне, Ди Каприо расстался вскоре после того, как ей исполнилось 25 лет. Пара была вместе четыре года. Сейчас зарубежная пресса приписывает звезде "Титаника" увлеченность другой манекенщицей — Джиджи Хадид. Правда, девушка несколько старше, чем многие предыдущие пассии Лео. Ей 27 лет. На днях Настасья Самбурская зарегистрировалась на сайте знакомств и пришла в шок от того, какие там мужчины.
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роза сябитова, леонардо ди каприо, знаменитости, джиджи хадид, аль пачино, настасья самбурская
Шоубиз, Роза Сябитова, Леонардо Ди Каприо, Знаменитости, Джиджи Хадид, Аль Пачино, Настасья Самбурская
12:54 15.09.2022
 
Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым

Сваха Роза Сябитова оправдала актера Леонардо Ди Каприо за его выбор молодых девушек

© РИА Новости / Асатур Есаянц, Рамиль СитдиковЛеонардо Ди Каприо и Роза Сябитова
Леонардо Ди Каприо и Роза Сябитова - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости / Асатур Есаянц, Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Роза Сябитова заступилась за Леонардо Ди Каприо. 47-летнего голливудского сердцееда обвиняют в том, что он встречается только с женщинами младше 25 лет. Своим мнением о поведении звезды сваха поделилась в беседе с Пятым каналом.
"Девушки вступают в отношения с ним добровольно, он никого не принуждает. Наверняка они замечают это и готовы к тому, что у него такие предпочтения. Это вопросы к ним, а не к нему", — заявила Сябитова.
Она думает, что Ди Каприо не нарушает закон, и напоминает, что все по-разному понимают, что такое счастье.
Сябитова предполагает: претендентки на сердце актера совершают типичную ошибку — вероятно, каждая из них уверена, что именно у нее получится "приручить" Лео.

"Просто большинство девушек считает, что "это она-то была дурочка, а у меня-то все получится. Нет, не получится!" — утверждает сваха.

Со своей предыдущей возлюбленной, моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Марроне, Ди Каприо расстался вскоре после того, как ей исполнилось 25 лет. Пара была вместе четыре года.
Сейчас зарубежная пресса приписывает звезде "Титаника" увлеченность другой манекенщицей — Джиджи Хадид. Правда, девушка несколько старше, чем многие предыдущие пассии Лео. Ей 27 лет.
На днях Настасья Самбурская зарегистрировалась на сайте знакомств и пришла в шок от того, какие там мужчины.

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ШоубизРоза СябитоваЛеонардо Ди КаприоЗнаменитостиДжиджи ХадидАль ПачиноНастасья Самбурская
 
 
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