Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым
Сваха Роза Сябитова оправдала актера Леонардо Ди Каприо за его выбор молодых девушек
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Роза Сябитова заступилась за Леонардо Ди Каприо. 47-летнего голливудского сердцееда обвиняют в том, что он встречается только с женщинами младше 25 лет. Своим мнением о поведении звезды сваха поделилась в беседе с Пятым каналом.
"Девушки вступают в отношения с ним добровольно, он никого не принуждает. Наверняка они замечают это и готовы к тому, что у него такие предпочтения. Это вопросы к ним, а не к нему", — заявила Сябитова.
Она думает, что Ди Каприо не нарушает закон, и напоминает, что все по-разному понимают, что такое счастье.
Сябитова предполагает: претендентки на сердце актера совершают типичную ошибку — вероятно, каждая из них уверена, что именно у нее получится "приручить" Лео.
"Просто большинство девушек считает, что "это она-то была дурочка, а у меня-то все получится. Нет, не получится!" — утверждает сваха.
Со своей предыдущей возлюбленной, моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Марроне, Ди Каприо расстался вскоре после того, как ей исполнилось 25 лет. Пара была вместе четыре года.
Сейчас зарубежная пресса приписывает звезде "Титаника" увлеченность другой манекенщицей — Джиджи Хадид. Правда, девушка несколько старше, чем многие предыдущие пассии Лео. Ей 27 лет.
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