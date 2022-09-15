https://ria.ru/20220915/dikaprio-1816934463.html

Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым

Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым - РИА Новости, 15.09.2022

Роза Сябитова оправдала Леонардо Ди Каприо за его любовь к молодым

Роза Сябитова заступилась за Леонардо Ди Каприо. 47-летнего голливудского сердцееда обвиняют в том, что он встречается только с женщинами младше 25 лет. Своим... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T12:54

2022-09-15T12:54

2022-09-15T12:54

шоубиз

роза сябитова

леонардо ди каприо

знаменитости

джиджи хадид

аль пачино

настасья самбурская

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816931634_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_35c61e801a5c828bd11fe8398bbfb908.jpg

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Роза Сябитова заступилась за Леонардо Ди Каприо. 47-летнего голливудского сердцееда обвиняют в том, что он встречается только с женщинами младше 25 лет. Своим мнением о поведении звезды сваха поделилась в беседе с Пятым каналом. Она думает, что Ди Каприо не нарушает закон, и напоминает, что все по-разному понимают, что такое счастье. Сябитова предполагает: претендентки на сердце актера совершают типичную ошибку — вероятно, каждая из них уверена, что именно у нее получится "приручить" Лео. Со своей предыдущей возлюбленной, моделью и падчерицей Аль Пачино Камиллой Марроне, Ди Каприо расстался вскоре после того, как ей исполнилось 25 лет. Пара была вместе четыре года. Сейчас зарубежная пресса приписывает звезде "Титаника" увлеченность другой манекенщицей — Джиджи Хадид. Правда, девушка несколько старше, чем многие предыдущие пассии Лео. Ей 27 лет. На днях Настасья Самбурская зарегистрировалась на сайте знакомств и пришла в шок от того, какие там мужчины.

https://ria.ru/20220909/volochkova-1815611817.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

роза сябитова, леонардо ди каприо, знаменитости, джиджи хадид, аль пачино, настасья самбурская