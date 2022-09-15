https://ria.ru/20220915/blinken-1817132924.html

Госсекретарь США выразил желание вновь поговорить с Пашиняном и Алиевым

Госсекретарь США выразил желание вновь поговорить с Пашиняном и Алиевым - РИА Новости, 15.09.2022

Госсекретарь США выразил желание вновь поговорить с Пашиняном и Алиевым

Госсекретарь США Энтони Блинкен в скором времени рассчитывает провести новые контакты с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым по... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T22:30

2022-09-15T22:30

2022-09-15T22:30

в мире

никол пашинян

энтони блинкен

ильхам алиев

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ВАШИНГТОН, 15 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в скором времени рассчитывает провести новые контакты с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым по ситуации в регионе, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Как вы помните, у госсекретаря США на днях состоялись разговоры с лидерами двух стран, и следует ожидать, что вскоре у него вновь представится такая возможность", - сказал Прайс, комментируя контакты США с Пашиняном и Алиевым по ситуации в Закавказье.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. По словам сенатора, предстоит большая работа, поскольку Ереван обратился в ОДКБ.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию. Совет коллективной безопасности ОДКБ во вторник достиг договоренности направить в Армению миссию организации во главе с генсеком организации Станиславом Засем.

https://ria.ru/20220915/granitsa-1816922321.html

https://ria.ru/20220914/gonchar-1816653811.html

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в мире, никол пашинян, энтони блинкен, ильхам алиев, армения, азербайджан, сша, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе