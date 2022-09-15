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ВС России с начала спецоперации уничтожили 1960 украинских беспилотников
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1960 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.09.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1960 украинских беспилотников
Российские войска с начала спецоперации уничтожили 1960 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T13:38
2022-09-15T13:38
2022-09-15T13:38
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации уничтожили 1960 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 293 самолета, 155 вертолетов, 1960 беспилотных летательных аппаратов, 374 зенитных ракетных комплекса, 4934 танка и других боевых бронированных машин, 835 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3387 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5602 единицы специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.При этом Генштаб ВС РФ ранее оглашал общие данные по вооружению Украины на 24 февраля - и по некоторым категориям выходит, что уничтожено более 100%, например, танков и других боевых бронированные машин. Однако тут не учтены новые поставки в войска, возможна и последующая корректировка разведывательной информации.В любом случае, по словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей шойгу, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 1960 украинских беспилотников
Минобороны: ВС России с 24 февраля уничтожили 1960 БПЛА, 293 самолета, 155 вертолетов ВСУ