https://ria.ru/20220915/avariya-1816883113.html
Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве
Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве - РИА Новости, 15.09.2022
Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве
Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил в соцсетях его пресс-секретарь Сергей Никифоров. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-15T07:04
2022-09-15T07:04
2022-09-15T07:29
в мире
владимир зеленский
петр порошенко
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volkswagen touareg
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил в соцсетях его пресс-секретарь Сергей Никифоров.По словам пресс-секретаря, легковушка столкнулась с автомобилем Зеленского и машинами из его кортежа. Водителя легкового автомобиля забрала скорая помощь. У самого Зеленского серьезных травм не выявили, в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.ДТП с участием автобуса детьмиЭто не первая авария, в которую попадает кортеж Зеленского. В июле 2019 года микроавтобус Управления государственной охраны Украины Volkswagen Transporter, входящий в его кортеж, попал в аварию в Запорожской области. По данным издания Страна.ua,в столкновении участвовали автобусы с детьми, которые возвращались с курортов. Самого Зеленского в кортеже не было.В пресс-службе госохраны тогда заявили, что жертв в результате аварии не было. Кроме микроавтобуса в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.По факту аварии полиция составила административные протоколы в отношении двух водителей из кортежа Зеленского. Уголовное дело по факту аварии не завели.Сама Зеленский позднее пообещал привлечь сотрудников госохраны к ответственности, если их вину докажут.Другие аварии с участием президентских кортежей на УкраинеВ июне 2018 года СМИ сообщили, что автомобиль из кортежа тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко сбил на пешеходном переходе в Киеве 13-летнего велосипедиста. В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб грудной клетки, переломы левой ключицы, руки и ноги.В полиции заявили, что водитель выполнял спецзадание, при этом в администрации президента Украины утверждали, что машина в состав кортежа не входит.В марте того же года автомобиль из кортежа Порошенко сбил в центре Киева 87-летнего пенсионера. По данным силовиков, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждали в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения. Правоохранители возбудили по факту ДТП уголовное дело.
https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816407543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, петр порошенко, киев, украина, запорожская область, volkswagen touareg, страна.ua
В мире, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Киев, Украина, Запорожская область, Volkswagen Touareg, Страна.ua
07:04 15.09.2022 (обновлено: 07:29 15.09.2022)
Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве
Пресс-секретарь Зеленского Никифоров заявил о ДТП с президентским кортежем в Киеве
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил в соцсетях его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
По словам пресс-секретаря, легковушка столкнулась с автомобилем Зеленского и машинами из его кортежа. Водителя легкового автомобиля забрала скорая помощь. У самого Зеленского серьезных травм не выявили, в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.
ДТП с участием автобуса детьми
Это не первая авария, в которую попадает кортеж Зеленского. В июле 2019 года микроавтобус Управления государственной охраны Украины Volkswagen
Transporter, входящий в его кортеж, попал в аварию в Запорожской области
. По данным издания Страна.ua
,в столкновении участвовали автобусы с детьми, которые возвращались с курортов. Самого Зеленского в кортеже не было.
В пресс-службе госохраны тогда заявили, что жертв в результате аварии не было. Кроме микроавтобуса в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.
По факту аварии полиция составила административные протоколы в отношении двух водителей из кортежа Зеленского. Уголовное дело по факту аварии не завели.
Сама Зеленский позднее пообещал привлечь сотрудников госохраны к ответственности, если их вину докажут.
Другие аварии с участием президентских кортежей на Украине
В июне 2018 года СМИ сообщили, что автомобиль из кортежа тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко
сбил на пешеходном переходе в Киеве 13-летнего велосипедиста. В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб грудной клетки, переломы левой ключицы, руки и ноги.
В полиции заявили, что водитель выполнял спецзадание, при этом в администрации президента Украины утверждали, что машина в состав кортежа не входит.
В марте того же года автомобиль из кортежа Порошенко сбил в центре Киева 87-летнего пенсионера. По данным силовиков, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждали в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения. Правоохранители возбудили по факту ДТП уголовное дело.