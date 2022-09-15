https://ria.ru/20220915/avariya-1816883113.html

Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве

Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве - РИА Новости, 15.09.2022

Кортеж Зеленского попал в аварию в Киеве

Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил в соцсетях его пресс-секретарь Сергей Никифоров. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T07:04

2022-09-15T07:04

2022-09-15T07:29

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Кортеж Владимира Зеленского попал в ДТП в Киеве, он не получил серьезных травм, сообщил в соцсетях его пресс-секретарь Сергей Никифоров.По словам пресс-секретаря, легковушка столкнулась с автомобилем Зеленского и машинами из его кортежа. Водителя легкового автомобиля забрала скорая помощь. У самого Зеленского серьезных травм не выявили, в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.ДТП с участием автобуса детьмиЭто не первая авария, в которую попадает кортеж Зеленского. В июле 2019 года микроавтобус Управления государственной охраны Украины Volkswagen Transporter, входящий в его кортеж, попал в аварию в Запорожской области. По данным издания Страна.ua,в столкновении участвовали автобусы с детьми, которые возвращались с курортов. Самого Зеленского в кортеже не было.В пресс-службе госохраны тогда заявили, что жертв в результате аварии не было. Кроме микроавтобуса в ДТП попали еще два автомобиля, которые двигались в попутном направлении.По факту аварии полиция составила административные протоколы в отношении двух водителей из кортежа Зеленского. Уголовное дело по факту аварии не завели.Сама Зеленский позднее пообещал привлечь сотрудников госохраны к ответственности, если их вину докажут.Другие аварии с участием президентских кортежей на УкраинеВ июне 2018 года СМИ сообщили, что автомобиль из кортежа тогдашнего украинского лидера Петра Порошенко сбил на пешеходном переходе в Киеве 13-летнего велосипедиста. В результате подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, сильный ушиб грудной клетки, переломы левой ключицы, руки и ноги.В полиции заявили, что водитель выполнял спецзадание, при этом в администрации президента Украины утверждали, что машина в состав кортежа не входит.В марте того же года автомобиль из кортежа Порошенко сбил в центре Киева 87-летнего пенсионера. По данным силовиков, мужчина внезапно вышел на проезжую часть улицы на запрещающий сигнал регулировщика. Как утверждали в МВД, пострадавший признал, что нарушил правила дорожного движения. Правоохранители возбудили по факту ДТП уголовное дело.

https://ria.ru/20220913/sanktsii-1816407543.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/avariya-1735671945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, владимир зеленский, петр порошенко, киев, украина, запорожская область, volkswagen touareg, страна.ua