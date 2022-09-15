https://ria.ru/20220915/aktsiya-1817047542.html

Акция приема вторсырья началась в Москве, отходы можно обменять на подарки

Акция приема вторсырья началась в Москве, отходы можно обменять на подарки - РИА Новости, 15.09.2022

Акция приема вторсырья началась в Москве, отходы можно обменять на подарки

Ежегодная акция по приему вторсырья стартовала в Москве, "полезные" отходы можно обменять на экологичные подарки, сообщили в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T17:05

2022-09-15T17:05

2022-09-15T17:09

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ежегодная акция по приему вторсырья стартовала в Москве, "полезные" отходы можно обменять на экологичные подарки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что найти мобильные пункты проекта "Будущие поколения за разделение и сохранение" можно рядом с домом. График работы пунктов приема вторсырья и правила подготовки "полезных" отходов можно найти на портале сортируй-москва.рф.Помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетрапака можно сдать ненужную одежду, вышедшую из строя электронику, батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Акция продлится до 9 октября."С 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. Присоединиться к ней можно круглый год: во всех столичных дворах и около объектов соцсферы оборудованы более 22 тысяч площадок с брендированными контейнерами: синие для вторсырья и серые для смешанных отходов", - напомнили в сообщении.

https://ria.ru/20220805/pererabotka-1808871927.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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