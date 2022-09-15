17:05 15.09.2022 (обновлено: 17:09 15.09.2022)
Акция приема вторсырья началась в Москве, отходы можно обменять на подарки
Отправка батареек на переработку. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Ежегодная акция по приему вторсырья стартовала в Москве, "полезные" отходы можно обменять на экологичные подарки, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Стартовала ежегодная акция по приёму вторсырья… Все принятое вторсырье отправится на переработку, а одежда в хорошем состоянии будет передана на благотворительность. "Полезные" отходы можно обменять на экологичные подарки: многоразовые эко-сумки, термокружки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что найти мобильные пункты проекта "Будущие поколения за разделение и сохранение" можно рядом с домом. График работы пунктов приема вторсырья и правила подготовки "полезных" отходов можно найти на портале сортируй-москва.рф.
Помимо макулатуры, металла, стекла, пластика и тетрапака можно сдать ненужную одежду, вышедшую из строя электронику, батарейки, аккумуляторы и пластиковые крышечки. Акция продлится до 9 октября.
"С 1 января 2020 года в Москве действует программа по раздельному накоплению отходов. Присоединиться к ней можно круглый год: во всех столичных дворах и около объектов соцсферы оборудованы более 22 тысяч площадок с брендированными контейнерами: синие для вторсырья и серые для смешанных отходов", - напомнили в сообщении.