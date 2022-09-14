Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем
Глава Киргизии Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что накануне лидер страны принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны и посвященной ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Глава государства отметил, что Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств. Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду на то, что обе стороны будут в дальнейшем воздерживаться от применения силы и разрешать все разногласия между собой мирными средствами на основе укрепления мер доверия между Арменией и Азербайджаном", - заявил представитель пресс-службы.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.