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Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем - РИА Новости, 14.09.2022
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Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем
Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем - РИА Новости, 14.09.2022
Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем
Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T07:30
2022-09-14T07:30
в мире
садыр жапаров
армения
азербайджан
киргизия
одкб
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.Сообщается, что накануне лидер страны принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны и посвященной ситуации на армяно-азербайджанской границе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.
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в мире, садыр жапаров, армения, азербайджан, киргизия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Садыр Жапаров, Армения, Азербайджан, Киргизия, ОДКБ, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
07:30 14.09.2022
 
Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем

Глава Киргизии Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
Сообщается, что накануне лидер страны принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны и посвященной ситуации на армяно-азербайджанской границе.
"Глава государства отметил, что Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств. Президент Садыр Жапаров подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду на то, что обе стороны будут в дальнейшем воздерживаться от применения силы и разрешать все разногласия между собой мирными средствами на основе укрепления мер доверия между Арменией и Азербайджаном", - заявил представитель пресс-службы.
В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.
Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.
Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

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В миреСадыр ЖапаровАрменияАзербайджанКиргизияОДКБСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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