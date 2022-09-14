https://ria.ru/20220914/zhaparov-1816628924.html

Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем

Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем - РИА Новости, 14.09.2022

Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем

Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:30

2022-09-14T07:30

2022-09-14T07:30

в мире

садыр жапаров

армения

азербайджан

киргизия

одкб

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БИШКЕК, 14 сен - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Армению и Азербайджан урегулировать конфликт мирным путем, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.Сообщается, что накануне лидер страны принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны и посвященной ситуации на армяно-азербайджанской границе.В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области (связывает Армению с Ираном). К Карабаху эти территории отношения не имеют.В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс.Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных. К утру стороны договорились о прекращении огня.Как ранее сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, 13 сентября состоялось экстренное заседание постоянного совета ОДКБ, который выразил крайнюю озабоченность ситуацией на границе Армении и Азербайджана и рассмотрел предложения по задействованию механизмов ОДКБ по урегулированию.

https://ria.ru/20220914/demilitatsiya-1816628677.html

армения

азербайджан

киргизия

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Максим Горбачев

в мире, садыр жапаров, армения, азербайджан, киргизия, одкб, ситуация на армяно-азербайджанской границе