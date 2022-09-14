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Препятствий для вывоза российского зерна нет, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 14.09.2022
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Препятствий для вывоза российского зерна нет, заявил Чавушоглу
Препятствий для вывоза российского зерна нет, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 14.09.2022
Препятствий для вывоза российского зерна нет, заявил Чавушоглу
Препятствий для вывоза российского зерна на мировые рынки нет, но есть компании, которые не решаются на перевозку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:03
2022-09-14T17:03
турция
мевлют чавушоглу
россия
экономика
василий небензя
африка
оон
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Препятствий для вывоза российского зерна на мировые рынки нет, но есть компании, которые не решаются на перевозку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Во-первых, в настоящее время происходит, на первый взгляд, плавный процесс. Как вы знаете, зерновое соглашение рассчитано на 4 месяца и заканчивается 19 ноября… У России также были претензии к тому, куда отправляются суда, вывозящие продукцию из нашей страны. Мы пересматривали это, сколько и куда идет, какой процент идет в какие страны, сколько идет в Африку, мы всегда пересматривали все это. Конечно, экспорт удобрений также важен. Сельскохозяйственные страны испытывают серьезную потребность в удобрениях, Турция также нуждается в удобрениях, а цены на удобрения значительно выросли. После реализации этого соглашения цены на зерновые продукты испытали самое большое снижение с 2008 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на зерно в июле упали на 11%. Это серьезное падение", - сказал Чавушоглу журналистам.По его словам, экспортируемая Россией продукция не включена в санкции, но существуют ограничения и эмбарго, такие как возможность судов получать обслуживание в портах или причаливать, страхование и банковское дело."Хотя заявления были сделаны, особенно когда Россия пожаловалась на этот вопрос, я связался по телефону с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном и генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем. Позже Блинкен, американская администрация и генеральный секретарь сделали заявления. Но, несмотря на эти заявления, есть суда и транспортные компании, которые не решаются перевозить российское зерно, но препятствий нет. То есть, в настоящее время Россия также может экспортировать свою продукцию", - сказал Чавушоглу.Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20220913/eksport-1816594985.html
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турция, мевлют чавушоглу, россия, экономика, василий небензя, африка, оон
Турция, Мевлют Чавушоглу, Россия, Экономика, Василий Небензя, Африка, ООН
17:03 14.09.2022
 
Препятствий для вывоза российского зерна нет, заявил Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу: препятствий для вывоза российского зерна на мировые рынки нет

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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик в Краснодарском крае. Архивное фото
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Препятствий для вывоза российского зерна на мировые рынки нет, но есть компании, которые не решаются на перевозку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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"Во-первых, в настоящее время происходит, на первый взгляд, плавный процесс. Как вы знаете, зерновое соглашение рассчитано на 4 месяца и заканчивается 19 ноября… У России также были претензии к тому, куда отправляются суда, вывозящие продукцию из нашей страны. Мы пересматривали это, сколько и куда идет, какой процент идет в какие страны, сколько идет в Африку, мы всегда пересматривали все это. Конечно, экспорт удобрений также важен. Сельскохозяйственные страны испытывают серьезную потребность в удобрениях, Турция также нуждается в удобрениях, а цены на удобрения значительно выросли. После реализации этого соглашения цены на зерновые продукты испытали самое большое снижение с 2008 года. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, цены на зерно в июле упали на 11%. Это серьезное падение", - сказал Чавушоглу журналистам.
По его словам, экспортируемая Россией продукция не включена в санкции, но существуют ограничения и эмбарго, такие как возможность судов получать обслуживание в портах или причаливать, страхование и банковское дело.
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"Хотя заявления были сделаны, особенно когда Россия пожаловалась на этот вопрос, я связался по телефону с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном и генсеком ООН (Антониу) Гутеррешем. Позже Блинкен, американская администрация и генеральный секретарь сделали заявления. Но, несмотря на эти заявления, есть суда и транспортные компании, которые не решаются перевозить российское зерно, но препятствий нет. То есть, в настоящее время Россия также может экспортировать свою продукцию", - сказал Чавушоглу.
Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть "продуктовой сделки", касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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ТурцияМевлют ЧавушоглуРоссияЭкономикаВасилий НебензяАфрикаООН
 
 
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