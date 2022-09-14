https://ria.ru/20220914/yappy-1816660368.html

YAPPY Truck проведет мероприятие 21 сентября в Парке Горького

YAPPY Truck проведет мероприятие 21 сентября в Парке Горького - РИА Новости, 14.09.2022

YAPPY Truck проведет мероприятие 21 сентября в Парке Горького

Мобильная академия контента YAPPY Truck проведет мероприятие 21 сентября на набережной в Парке Горького (Москва), где состоится Всемирный день русского... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:11

2022-09-14T12:11

2022-09-14T12:11

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москва

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Мобильная академия контента YAPPY Truck проведет мероприятие 21 сентября на набережной в Парке Горького (Москва), где состоится Всемирный день русского единения, говорится в сообщении видеоплатформы YAPPY.В рамках мероприятия в парке выступят Иванушки International, TSOY, ST, Amirchik, Ershov, Денис Клявер, SHAMAN и другие артисты и блогеры. Вход на мероприятие свободный.YAPPY Truckпутешествовал по стране все лето и уже проехал путь от Санкт-Петербурга до Крыма, встретил горожан Твери, Казани, Нижнего Новгорода и Йошкар-Олы — всего трак посетили уже более 226 тысяч человек."21 сентября YAPPY соберет всех самых творческих людей в Москве, и я буду рад поделиться с ними своим блогерским опытом, а также раскачать парк как музыкант. Я хочу доказать новичкам площадки, что все возможно. В своем аккаунте я настоящий — не стараюсь, чтобы видео залетело, а просто, например, читаю свои стихи. К тому же хочу призвать всех пользователей: делайте то, что любите, и добьетесь успеха", - сказал рэпер и блогер ST.Каждый желающий сможет лично оценить стихи ST и других поэтов на встрече #superСТИХИ, встретиться с Аннет Сай, посетить закрытый предпоказ реалити-шоу "Вызов" и пообщаться с его создателями и участниками.Также на территории трака будут работать коллаб-бокс, лаундж-зона с качелями и зона стритбола, где состоятся матч с участием профессиональных баскетболистов и выступления чирлидерш. В зоне уличных танцев пройдут баттлы между танцевальными командами "Фарфор" и "Шумиха Среди True", а на рампе — соревнования скейтбордистов. Каждый желающий сможет присоединиться к активностям и научиться новому под руководством профессионалов.Все посетители мобильной академии в Москве смогут принять участие в "Баттле городов": для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPY c хештегом своего города — #yappytruckmsk. Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в подборку "YAPPY Truck: лучшие видео".YAPPY— российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. С начала года к сервису присоединились пользователи еще из 8 стран: Армении, Беларуси, Казахстана, Узбекистана Азербайджана, Молдавии, Киргизии и Таджикистана.На сегодняшний день месячная аудитория приложения достигла 4 миллионов человек, а количество загруженных роликов — свыше 2 миллионов.Реклама.ООО "РИТМ Медиа" ОГРН 1197746706860; ИНН 7728493160ID 2z7yR8HqZgaT9ZbВозрастное ограничение "12+"

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

соцсети, москва