Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ оценили встречу с папой Римским - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html
В РПЦ оценили встречу с папой Римским
В РПЦ оценили встречу с папой Римским - РИА Новости, 14.09.2022
В РПЦ оценили встречу с папой Римским
Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) охарактеризовал свою встречу с папой Римским... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:40
2022-09-14T13:40
религия
религия
папа римский
московский патриархат
русская православная церковь
казахстан
франциск (хорхе марио бергольо)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745324788_0:205:1613:1113_1920x0_80_0_0_45259fbf17b680b6045b67ea638c4d8f.jpg
НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) охарактеризовал свою встречу с папой Римским Франциском на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан) как "душевную"."Встреча была очень душевной, открытой. Папа Римский передал приветствие Святейшему патриарху Кириллу. Его Святейшество также передал приветствие папе Франциску. Ему было очень интересно узнать о присутствии Русской православной церкви в Казахстане. В составе нашей делегации находится митрополит Александр - глава митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан. Он отметил доброе взаимодействие, которое происходит здесь между представителями всех религий", - сказал митрополит Антоний журналистам.VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Также на съезде находятся и делегация Русской православной церкви и Духовного управления мусульман РФ.Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.
https://ria.ru/20220913/frantsisk-1816580358.html
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745324788_39:173:1703:1421_1920x0_80_0_0_8d37f595c7b7d2e57c847b1cb6bd59fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, папа римский, московский патриархат, русская православная церковь, казахстан, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Религия, Папа Римский, Московский Патриархат, Русская православная церковь, Казахстан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
13:40 14.09.2022
 
В РПЦ оценили встречу с папой Римским

Митрополит Антоний назвал встречу с папой Римским в Казахстане душевной

© РИА Новости / пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в медиабанкМитрополит Антоний (Севрюк)
Митрополит Антоний (Севрюк) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / пресс-служба Патриархии РПЦ
Перейти в медиабанк
Митрополит Антоний (Севрюк). Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) охарактеризовал свою встречу с папой Римским Франциском на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан) как "душевную".
"Встреча была очень душевной, открытой. Папа Римский передал приветствие Святейшему патриарху Кириллу. Его Святейшество также передал приветствие папе Франциску. Ему было очень интересно узнать о присутствии Русской православной церкви в Казахстане. В составе нашей делегации находится митрополит Александр - глава митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан. Он отметил доброе взаимодействие, которое происходит здесь между представителями всех религий", - сказал митрополит Антоний журналистам.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Также на съезде находятся и делегация Русской православной церкви и Духовного управления мусульман РФ.
Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.
Папа Римский Франциск и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 19:27Религия
Папа Римский призвал к политическому диалогу
 
РелигияРелигияПапа РимскийМосковский ПатриархатРусская православная церковьКазахстанФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала