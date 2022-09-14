https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816716132.html

В РПЦ оценили встречу с папой Римским

В РПЦ оценили встречу с папой Римским - РИА Новости, 14.09.2022

В РПЦ оценили встречу с папой Римским

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) охарактеризовал свою встречу с папой Римским... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:40

2022-09-14T13:40

2022-09-14T13:40

религия

религия

папа римский

московский патриархат

русская православная церковь

казахстан

франциск (хорхе марио бергольо)

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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) охарактеризовал свою встречу с папой Римским Франциском на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан) как "душевную"."Встреча была очень душевной, открытой. Папа Римский передал приветствие Святейшему патриарху Кириллу. Его Святейшество также передал приветствие папе Франциску. Ему было очень интересно узнать о присутствии Русской православной церкви в Казахстане. В составе нашей делегации находится митрополит Александр - глава митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан. Он отметил доброе взаимодействие, которое происходит здесь между представителями всех религий", - сказал митрополит Антоний журналистам.VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Также на съезде находятся и делегация Русской православной церкви и Духовного управления мусульман РФ.Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.

https://ria.ru/20220913/frantsisk-1816580358.html

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, папа римский, московский патриархат, русская православная церковь, казахстан, франциск (хорхе марио бергольо)