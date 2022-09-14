В РПЦ оценили встречу с папой Римским
Митрополит Антоний назвал встречу с папой Римским в Казахстане душевной
Митрополит Антоний (Севрюк). Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) охарактеризовал свою встречу с папой Римским Франциском на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан) как "душевную".
"Встреча была очень душевной, открытой. Папа Римский передал приветствие Святейшему патриарху Кириллу. Его Святейшество также передал приветствие папе Франциску. Ему было очень интересно узнать о присутствии Русской православной церкви в Казахстане. В составе нашей делегации находится митрополит Александр - глава митрополичьего округа РПЦ в Республике Казахстан. Он отметил доброе взаимодействие, которое происходит здесь между представителями всех религий", - сказал митрополит Антоний журналистам.
VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий проходит с 13 по 15 сентября в Нур-Султане (Казахстан). В этом году в работе съезда участвуют глава Римско-Католической церкви папа Римский Франциск, один из наиболее авторитетных исламских богословов, верховный имам и шейх египетского университета "Аль-Азхар" Ахмед ат-Тайеб, глава одной из старейших поместных православных церквей мира патриарх Иерусалимский Феофил III, главный ашкеназский раввин Израиля Давид Лау, главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, а также высокопоставленные представители ООН. Также на съезде находятся и делегация Русской православной церкви и Духовного управления мусульман РФ.
Как отмечала ранее в беседе с РИА Новости официальный представитель съезда Назым Жангазинова, всего в событии участвует более 100 делегаций из 51 страны мира.
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