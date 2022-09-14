https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816659929.html

Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник

Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2022

Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) запланировал 14-15 сентября в Нур-Султане встречи РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:41

2022-09-14T10:41

2022-09-14T10:41

религия

религия

отдел внешних церковных связей московского патриархата

русская православная церковь

казахстан

московский патриархат

франциск (хорхе марио бергольо)

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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) запланировал 14-15 сентября в Нур-Султане встречи с папой Римским Франциском, патриархом Иерусалимским Феофилом lll и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, рассказал РИА Новости источник в делегации РПЦ на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан).Митрополит Антоний участвует в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан). Он возглавил делегацию Русской православной церкви."У митрополита Антония запланированы двусторонние встречи с папой Римским Франциском, патриархом Иерусалимским Феофилом, шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, генсекретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдель Саламом", - рассказали в делегации.

https://ria.ru/20220913/frantsisk-1816580358.html

казахстан

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, казахстан, московский патриархат, франциск (хорхе марио бергольо)