https://ria.ru/20220914/vstrecha-1816659929.html
Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник
Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник - РИА Новости, 14.09.2022
Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник
Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) запланировал 14-15 сентября в Нур-Султане встречи РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:41
2022-09-14T10:41
2022-09-14T10:41
религия
религия
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
казахстан
московский патриархат
франциск (хорхе марио бергольо)
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НУР-СУЛТАН, 14 сен – РИА Новости. Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) запланировал 14-15 сентября в Нур-Султане встречи с папой Римским Франциском, патриархом Иерусалимским Феофилом lll и председателем управления мусульман Кавказа шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, рассказал РИА Новости источник в делегации РПЦ на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан).Митрополит Антоний участвует в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане (Казахстан). Он возглавил делегацию Русской православной церкви."У митрополита Антония запланированы двусторонние встречи с папой Римским Франциском, патриархом Иерусалимским Феофилом, шейх-уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде, генсекретарем Совета мусульманских старейшин Мухаммедом Абдель Саламом", - рассказали в делегации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, казахстан, московский патриархат, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Религия, Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Русская православная церковь, Казахстан, Московский Патриархат, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
Представитель РПЦ встретится с папой Римским в Казахстане, сообщил источник
Митрополит Антоний планирует встретиться с папой Римским Франциском в Казахстане