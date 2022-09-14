https://ria.ru/20220914/voronezh-1816806313.html

В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города

В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города - РИА Новости, 14.09.2022

В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города

Масштабного празднования Дня города в Воронеже в этом году не будет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:06

2022-09-14T18:06

2022-09-14T18:06

общество

александр гусев (государственный служащий)

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Масштабного празднования Дня города в Воронеже в этом году не будет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что пройдут только несколько локальных мероприятий, список которых чуть позже озвучит мэрия. Кроме того, будет по традиции перекрыта главная улица города - проспект Революции, а также площадь Ленина и улица Кирова."Учитывая, что ожидается хорошая погода, воронежцы и гости города смогут, если захотят, выбрать для себя такой формат выходного дня, как прогулка по главной магистрали Воронежа, когда на ней нет транспорта", - написал Гусев.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Также от празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуация в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили также в Ростове-на-Дону.

https://ria.ru/20220914/rostov-1816776722.html

воронеж

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, александр гусев (государственный служащий), воронеж, воронежская область