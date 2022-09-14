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В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города - РИА Новости, 14.09.2022
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В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города
В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города - РИА Новости, 14.09.2022
В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города
Масштабного празднования Дня города в Воронеже в этом году не будет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:06
2022-09-14T18:06
общество
александр гусев (государственный служащий)
воронеж
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Масштабного празднования Дня города в Воронеже в этом году не будет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что пройдут только несколько локальных мероприятий, список которых чуть позже озвучит мэрия. Кроме того, будет по традиции перекрыта главная улица города - проспект Революции, а также площадь Ленина и улица Кирова."Учитывая, что ожидается хорошая погода, воронежцы и гости города смогут, если захотят, выбрать для себя такой формат выходного дня, как прогулка по главной магистрали Воронежа, когда на ней нет транспорта", - написал Гусев.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Также от празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуация в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили также в Ростове-на-Дону.
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воронеж
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общество, александр гусев (государственный служащий), воронеж, воронежская область
Общество, Александр Гусев (государственный служащий), Воронеж, Воронежская область
18:06 14.09.2022
 
В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города

Воронежский губернатор Гусев объявил об отмене масштабного празднования Дня города

© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в медиабанкВид на Кольцовскую улицу в Воронеже
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Масштабного празднования Дня города в Воронеже в этом году не будет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что пройдут только несколько локальных мероприятий, список которых чуть позже озвучит мэрия. Кроме того, будет по традиции перекрыта главная улица города - проспект Революции, а также площадь Ленина и улица Кирова.
"Учитывая, что ожидается хорошая погода, воронежцы и гости города смогут, если захотят, выбрать для себя такой формат выходного дня, как прогулка по главной магистрали Воронежа, когда на ней нет транспорта", - написал Гусев.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Также от празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуация в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили также в Ростове-на-Дону.

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