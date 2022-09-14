В Воронеже отменили масштабное празднование Дня города
Воронежский губернатор Гусев объявил об отмене масштабного празднования Дня города
Вид на Кольцовскую улицу в Воронеже. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 сен - РИА Новости. Масштабного празднования Дня города в Воронеже в этом году не будет, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Дня города Воронежа в его привычном формате в эту субботу не будет. Думаю, не надо объяснять, почему: слишком много сказано на эту тему в последние дни. Не будет ни торжественного открытия праздника, ни салюта, ни массовых мероприятий", - написал Гусев в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что пройдут только несколько локальных мероприятий, список которых чуть позже озвучит мэрия. Кроме того, будет по традиции перекрыта главная улица города - проспект Революции, а также площадь Ленина и улица Кирова.
"Учитывая, что ожидается хорошая погода, воронежцы и гости города смогут, если захотят, выбрать для себя такой формат выходного дня, как прогулка по главной магистрали Воронежа, когда на ней нет транспорта", - написал Гусев.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Также от празднования Дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуация в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг". Концерт и фейерверк в честь Дня города отменили также в Ростове-на-Дону.