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Турция временно ввела визовый режим с Туркменией

Турция временно ввела визовый режим с Туркменией - РИА Новости, 14.09.2022

Турция временно ввела визовый режим с Туркменией

Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада, сообщает в среду турецкий новостной сайт Atavatan Turkmenistan (Отчизна Туркменистан) с... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:36

2022-09-14T13:36

2022-09-14T13:36

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АШХАБАД, 14 сен - РИА Новости. Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада, сообщает в среду турецкий новостной сайт Atavatan Turkmenistan (Отчизна Туркменистан) с редакцией в туркменской столице.По его информации, соответствующее постановление, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, напечатано в "Официальной газете Турецкой Республики", публикующей нормативные акты.Постановление Эрдогана отменяет решение кабинета министров от 2007 года, по которому граждане Туркменистана с общегражданскими паспортами могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы, в туристических целях.Сайт отмечает, что для решения визовых вопросов турецкая сторона открыла в Ашхабаде специальный визовый центр, где туркменские граждане могут оформить различные визы.Ранее МИД Туркменистана сообщил, что Ашхабад обратился к Анкаре с просьбой временно ввести визовый режим для туркменских граждан "в целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике".

https://ria.ru/20220819/turkmeniya-1810784120.html

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ашхабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

реджеп тайип эрдоган, турция, ашхабад, туркмения, в мире