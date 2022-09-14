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Турция временно ввела визовый режим с Туркменией - РИА Новости, 14.09.2022
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Турция временно ввела визовый режим с Туркменией
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией - РИА Новости, 14.09.2022
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада, сообщает в среду турецкий новостной сайт Atavatan Turkmenistan (Отчизна Туркменистан) с... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:36
2022-09-14T13:36
реджеп тайип эрдоган
турция
ашхабад
туркмения
в мире
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АШХАБАД, 14 сен - РИА Новости. Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада, сообщает в среду турецкий новостной сайт Atavatan Turkmenistan (Отчизна Туркменистан) с редакцией в туркменской столице.По его информации, соответствующее постановление, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, напечатано в "Официальной газете Турецкой Республики", публикующей нормативные акты.Постановление Эрдогана отменяет решение кабинета министров от 2007 года, по которому граждане Туркменистана с общегражданскими паспортами могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы, в туристических целях.Сайт отмечает, что для решения визовых вопросов турецкая сторона открыла в Ашхабаде специальный визовый центр, где туркменские граждане могут оформить различные визы.Ранее МИД Туркменистана сообщил, что Ашхабад обратился к Анкаре с просьбой временно ввести визовый режим для туркменских граждан "в целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике".
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реджеп тайип эрдоган, турция, ашхабад, туркмения, в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Ашхабад, Туркмения, В мире
13:36 14.09.2022
 
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией

Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
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АШХАБАД, 14 сен - РИА Новости. Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада, сообщает в среду турецкий новостной сайт Atavatan Turkmenistan (Отчизна Туркменистан) с редакцией в туркменской столице.
По его информации, соответствующее постановление, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, напечатано в "Официальной газете Турецкой Республики", публикующей нормативные акты.
Постановление Эрдогана отменяет решение кабинета министров от 2007 года, по которому граждане Туркменистана с общегражданскими паспортами могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы, в туристических целях.
Сайт отмечает, что для решения визовых вопросов турецкая сторона открыла в Ашхабаде специальный визовый центр, где туркменские граждане могут оформить различные визы.
Ранее МИД Туркменистана сообщил, что Ашхабад обратился к Анкаре с просьбой временно ввести визовый режим для туркменских граждан "в целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике".
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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияАшхабадТуркменияВ мире
 
 
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