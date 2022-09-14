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Турция временно ввела визовый режим с Туркменией
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией - РИА Новости, 14.09.2022
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада, сообщает в среду турецкий новостной сайт Atavatan Turkmenistan (Отчизна Туркменистан) с... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:36
2022-09-14T13:36
2022-09-14T13:36
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АШХАБАД, 14 сен - РИА Новости. Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада, сообщает в среду турецкий новостной сайт Atavatan Turkmenistan (Отчизна Туркменистан) с редакцией в туркменской столице.По его информации, соответствующее постановление, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, напечатано в "Официальной газете Турецкой Республики", публикующей нормативные акты.Постановление Эрдогана отменяет решение кабинета министров от 2007 года, по которому граждане Туркменистана с общегражданскими паспортами могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы, в туристических целях.Сайт отмечает, что для решения визовых вопросов турецкая сторона открыла в Ашхабаде специальный визовый центр, где туркменские граждане могут оформить различные визы.Ранее МИД Туркменистана сообщил, что Ашхабад обратился к Анкаре с просьбой временно ввести визовый режим для туркменских граждан "в целях совершенствования и ведения на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике".
https://ria.ru/20220819/turkmeniya-1810784120.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, турция, ашхабад, туркмения, в мире
Реджеп Тайип Эрдоган, Турция, Ашхабад, Туркмения, В мире
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией
Турция временно ввела визовый режим с Туркменией по просьбе Ашхабада