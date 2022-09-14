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Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву

Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву - РИА Новости, 14.09.2022

Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву

Палестинская делегация довольна визитом в Москву, достигнуты решения в ряде вопросов по Ближнему Востоку, заявил РИА Новости лидер палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T03:06

2022-09-14T03:06

2022-09-14T03:06

исмаил хания

сергей лавров

россия

палестина

в мире

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Палестинская делегация довольна визитом в Москву, достигнуты решения в ряде вопросов по Ближнему Востоку, заявил РИА Новости лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.По его словам, контакты России и Палестины в последние годы приобрели "системный характер взаимоотношений"."Мы разделяем многие позиции российской внешней политики. В свою очередь Россия внимательно относится к проблемам Палестины, в частности, к разрешению арабо-израильского конфликта и статусу Иерусалима с учетом наших требований Израилю", - отметил Хания.В среду делегация ХАМАС встретится в Казани с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

https://ria.ru/20220902/peregovory-1813918708.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

исмаил хания, сергей лавров, россия, палестина, в мире