Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву
Лидер ХАМАС Хания заявил, что палестинская делегация довольна визитом в Москву
© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Палестинская делегация довольна визитом в Москву, достигнуты решения в ряде вопросов по Ближнему Востоку, заявил РИА Новости лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
"Делегация ХАМАС встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также прошли наши встречи в Госдуме и других структурах. Мы обсудили вопросы безопасности и дальнейшего сотрудничества, в том числе на Ближнем Востоке", - сказал Хания во время посещения Соборной мечети Москвы.
По его словам, контакты России и Палестины в последние годы приобрели "системный характер взаимоотношений".
"Мы разделяем многие позиции российской внешней политики. В свою очередь Россия внимательно относится к проблемам Палестины, в частности, к разрешению арабо-израильского конфликта и статусу Иерусалима с учетом наших требований Израилю", - отметил Хания.
В среду делегация ХАМАС встретится в Казани с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.