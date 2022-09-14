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Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву - РИА Новости, 14.09.2022
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Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву
Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву - РИА Новости, 14.09.2022
Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву
Палестинская делегация довольна визитом в Москву, достигнуты решения в ряде вопросов по Ближнему Востоку, заявил РИА Новости лидер палестинского движения ХАМАС... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T03:06
2022-09-14T03:06
исмаил хания
сергей лавров
россия
палестина
в мире
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Палестинская делегация довольна визитом в Москву, достигнуты решения в ряде вопросов по Ближнему Востоку, заявил РИА Новости лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.По его словам, контакты России и Палестины в последние годы приобрели "системный характер взаимоотношений"."Мы разделяем многие позиции российской внешней политики. В свою очередь Россия внимательно относится к проблемам Палестины, в частности, к разрешению арабо-израильского конфликта и статусу Иерусалима с учетом наших требований Израилю", - отметил Хания.В среду делегация ХАМАС встретится в Казани с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
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исмаил хания, сергей лавров, россия, палестина, в мире
Исмаил Хания, Сергей Лавров, Россия, Палестина, В мире
03:06 14.09.2022
 
Лидер ХАМАС прокомментировал визит в Москву

Лидер ХАМАС Хания заявил, что палестинская делегация довольна визитом в Москву

© AP Photo / Adel HanaЛидер ХАМАС Исмаил Хания
Лидер ХАМАС Исмаил Хания - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© AP Photo / Adel Hana
Лидер ХАМАС Исмаил Хания. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Палестинская делегация довольна визитом в Москву, достигнуты решения в ряде вопросов по Ближнему Востоку, заявил РИА Новости лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания.
"Делегация ХАМАС встретилась с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, также прошли наши встречи в Госдуме и других структурах. Мы обсудили вопросы безопасности и дальнейшего сотрудничества, в том числе на Ближнем Востоке", - сказал Хания во время посещения Соборной мечети Москвы.
По его словам, контакты России и Палестины в последние годы приобрели "системный характер взаимоотношений".
"Мы разделяем многие позиции российской внешней политики. В свою очередь Россия внимательно относится к проблемам Палестины, в частности, к разрешению арабо-израильского конфликта и статусу Иерусалима с учетом наших требований Израилю", - отметил Хания.
В среду делегация ХАМАС встретится в Казани с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 10:02
МИД: позиция США не способствует мирным переговорам Палестины и Израиля
 
Исмаил ХанияСергей ЛавровРоссияПалестинаВ мире
 
 
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