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Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое

Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое - РИА Новости, 14.09.2022

Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое

На реконструированных виноградниках Ставропольского края за 30 лет были высажены 6,5 тысяч гектаров новых насаждений взамен лозы с низкой продуктивностью, что... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T19:24

2022-09-14T19:24

2022-09-14T19:24

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. На реконструированных виноградниках Ставропольского края за 30 лет были высажены 6,5 тысяч гектаров новых насаждений взамен лозы с низкой продуктивностью, что позволило вдвое увеличить урожайность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства региона."Работа по обновлению площадей виноградников велась при активной поддержке Минсельхоза России и правительства края: с 2003 года виноградари получили более 1,2 миллиарда рублей субсидий на закупку оборудования, закладку новой лозы и уходные работы", – сказал собеседник агентства.Он напомнил, что с 1991 по 2000 год виноградари края собирали в среднем по 30 центнеров ягоды с гектара, а средний урожай во всех категориях хозяйств составлял около 29 тонн в год. Однако уже за следующие десять лет удалось серьезно нарастить эти показатели. В частности, на 60% (до 49 центнеров на гектар) выросла среднегодовая урожайность, до 33 тонн — средняя валовка ягод.По его словам, власти региона уделяют особое внимание развитию виноградарства. В 2022 году при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на поддержку виноградарства предусмотрено 108,6 миллиона рублей, в том числе 9,2 миллиона рублей из краевого бюджета.

https://ria.ru/20220720/proizvodstvo-1803679515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика