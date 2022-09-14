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Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое - РИА Новости, 14.09.2022
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Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое
Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое - РИА Новости, 14.09.2022
Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое
На реконструированных виноградниках Ставропольского края за 30 лет были высажены 6,5 тысяч гектаров новых насаждений взамен лозы с низкой продуктивностью, что... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T19:24
2022-09-14T19:24
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. На реконструированных виноградниках Ставропольского края за 30 лет были высажены 6,5 тысяч гектаров новых насаждений взамен лозы с низкой продуктивностью, что позволило вдвое увеличить урожайность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства региона."Работа по обновлению площадей виноградников велась при активной поддержке Минсельхоза России и правительства края: с 2003 года виноградари получили более 1,2 миллиарда рублей субсидий на закупку оборудования, закладку новой лозы и уходные работы", – сказал собеседник агентства.Он напомнил, что с 1991 по 2000 год виноградари края собирали в среднем по 30 центнеров ягоды с гектара, а средний урожай во всех категориях хозяйств составлял около 29 тонн в год. Однако уже за следующие десять лет удалось серьезно нарастить эти показатели. В частности, на 60% (до 49 центнеров на гектар) выросла среднегодовая урожайность, до 33 тонн — средняя валовка ягод.По его словам, власти региона уделяют особое внимание развитию виноградарства. В 2022 году при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на поддержку виноградарства предусмотрено 108,6 миллиона рублей, в том числе 9,2 миллиона рублей из краевого бюджета.
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ставропольский край, владимир владимиров, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика
19:24 14.09.2022
 

Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСбор урожая винограда "Молдова" в Левокумском районе Ставропольского края
Сбор урожая винограда Молдова в Левокумском районе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СТАВРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. На реконструированных виноградниках Ставропольского края за 30 лет были высажены 6,5 тысяч гектаров новых насаждений взамен лозы с низкой продуктивностью, что позволило вдвое увеличить урожайность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"Работа по обновлению площадей виноградников велась при активной поддержке Минсельхоза России и правительства края: с 2003 года виноградари получили более 1,2 миллиарда рублей субсидий на закупку оборудования, закладку новой лозы и уходные работы", – сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСбор урожая винограда "Молдова" в Левокумском районе Ставропольского края
Сбор урожая винограда Молдова в Левокумском районе Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Сбор урожая винограда "Молдова" в Левокумском районе Ставропольского края
Он напомнил, что с 1991 по 2000 год виноградари края собирали в среднем по 30 центнеров ягоды с гектара, а средний урожай во всех категориях хозяйств составлял около 29 тонн в год. Однако уже за следующие десять лет удалось серьезно нарастить эти показатели. В частности, на 60% (до 49 центнеров на гектар) выросла среднегодовая урожайность, до 33 тонн — средняя валовка ягод.
"Но лучший результат в современной истории виноградарства края был получен в минувшем десятилетии. За этот период средняя урожайность выросла до 63 центнеров на гектар, а валовый сбор увеличился до 41 тонны", – отметил первый заместитель председателя правительства региона Владимир Ситников.
По его словам, власти региона уделяют особое внимание развитию виноградарства. В 2022 году при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на поддержку виноградарства предусмотрено 108,6 миллиона рублей, в том числе 9,2 миллиона рублей из краевого бюджета.

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