Урожайность винограда на Ставрополье выросла вдвое
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСбор урожая винограда "Молдова" в Левокумском районе Ставропольского края
СТАВРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. На реконструированных виноградниках Ставропольского края за 30 лет были высажены 6,5 тысяч гектаров новых насаждений взамен лозы с низкой продуктивностью, что позволило вдвое увеличить урожайность, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.
"Работа по обновлению площадей виноградников велась при активной поддержке Минсельхоза России и правительства края: с 2003 года виноградари получили более 1,2 миллиарда рублей субсидий на закупку оборудования, закладку новой лозы и уходные работы", – сказал собеседник агентства.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в медиабанкСбор урожая винограда "Молдова" в Левокумском районе Ставропольского края
Сбор урожая винограда "Молдова" в Левокумском районе Ставропольского края
Он напомнил, что с 1991 по 2000 год виноградари края собирали в среднем по 30 центнеров ягоды с гектара, а средний урожай во всех категориях хозяйств составлял около 29 тонн в год. Однако уже за следующие десять лет удалось серьезно нарастить эти показатели. В частности, на 60% (до 49 центнеров на гектар) выросла среднегодовая урожайность, до 33 тонн — средняя валовка ягод.
"Но лучший результат в современной истории виноградарства края был получен в минувшем десятилетии. За этот период средняя урожайность выросла до 63 центнеров на гектар, а валовый сбор увеличился до 41 тонны", – отметил первый заместитель председателя правительства региона Владимир Ситников.
По его словам, власти региона уделяют особое внимание развитию виноградарства. В 2022 году при поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова в рамках государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на поддержку виноградарства предусмотрено 108,6 миллиона рублей, в том числе 9,2 миллиона рублей из краевого бюджета.
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