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Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты

Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты - РИА Новости, 14.09.2022

Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты

Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:11

2022-09-14T10:11

2022-09-14T10:15

таджикистан

сироджиддин мухриддин

россия

экономика

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ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин."Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют", - сказал он.По словам главы МИД Таджикистана, в том числе стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения.

https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html

таджикистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

таджикистан, сироджиддин мухриддин, россия, экономика