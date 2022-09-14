https://ria.ru/20220914/valyuty-1816652776.html
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты - РИА Новости, 14.09.2022
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты
Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:11
2022-09-14T10:11
2022-09-14T10:15
таджикистан
сироджиддин мухриддин
россия
экономика
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ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин."Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют", - сказал он.По словам главы МИД Таджикистана, в том числе стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения.
https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, сироджиддин мухриддин, россия, экономика
Таджикистан, Сироджиддин Мухриддин, Россия, Экономика
10:11 14.09.2022 (обновлено: 10:15 14.09.2022)
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты
Глава МИД Таджикистана Мухриддин: Москва и Душанбе обсуждают перевод расчетов на нацвалюты
ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
"Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют", - сказал он.
По словам главы МИД Таджикистана, в том числе стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения.