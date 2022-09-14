Рейтинг@Mail.ru
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/valyuty-1816652776.html
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты - РИА Новости, 14.09.2022
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты
Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:11
2022-09-14T10:15
таджикистан
сироджиддин мухриддин
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570739765_0:172:2621:1646_1920x0_80_0_0_77fbbef133df47293487605a4bed2642.jpg
ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин."Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют", - сказал он.По словам главы МИД Таджикистана, в том числе стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения.
https://ria.ru/20220912/dedollarizatsiya-1816192971.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570739765_99:0:2523:1818_1920x0_80_0_0_11549f73d02db6f9447451f65c3ff3b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, сироджиддин мухриддин, россия, экономика
Таджикистан, Сироджиддин Мухриддин, Россия, Экономика
10:11 14.09.2022 (обновлено: 10:15 14.09.2022)
 
Россия и Таджикистан обсудили перевод расчетов на нацвалюты

Глава МИД Таджикистана Мухриддин: Москва и Душанбе обсуждают перевод расчетов на нацвалюты

© Sputnik / Амир Исаев / Перейти в медиабанкУкрашения на улице Душанбе
Украшения на улице Душанбе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Амир Исаев
Перейти в медиабанк
Украшения на улице Душанбе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 14 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерства финансов и национальные банки Таджикистана и России активно обсуждают вопрос переводов расчетов на национальные валюты, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.
"Знаю, что в настоящее время продолжается работа по определению перспектив расширения использования национальных валют", - сказал он.
По словам главы МИД Таджикистана, в том числе стороны анализируют различия национальных законодательств по валютному регулированию, текущее состояние взаиморасчетов в национальных валютах, а также выявляются возможные ограничения.
Путин заявил о неизбежности процесса дедолларизации - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 14:00
Процесс дедолларизации неизбежен, заявил Путин
 
ТаджикистанСироджиддин МухриддинРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала