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Попова призвала вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 14.09.2022
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Распространение коронавируса
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Попова призвала вакцинироваться от коронавируса
Попова призвала вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 14.09.2022
Попова призвала вакцинироваться от коронавируса
Существующая вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма, прививаться нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:53
2022-09-14T18:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
вакцинация россиян от covid-19
владимир путин
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Существующая вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма, прививаться нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Она также отметила, что прививочную кампанию даже начали чуть раньше, предполагая новый подъем заболеваемости."Сегодня коллеги, я знаю, разрабатывают новые варианты вакцины, и мы надеемся, что они для грядущих новых штаммов, конечно же, будут достаточно эффективными", - сказала Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, владимир путин, россия, общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Вакцинация россиян от COVID-19, Владимир Путин, Россия, Общество
17:53 14.09.2022 (обновлено: 18:07 14.09.2022)
 
Попова призвала вакцинироваться от коронавируса

Попова призвала прививаться, напомнив, что вакцина защищает от нового штамма коронавируса

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Существующая вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма, прививаться нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Коллеги, которые производят вакцины, говорят, что она защищает, и прививаться нужно", - сказала Попова, отвечая на вопрос Путина, защищает ли вакцина от нового штамма вируса.
Она также отметила, что прививочную кампанию даже начали чуть раньше, предполагая новый подъем заболеваемости.
"Сегодня коллеги, я знаю, разрабатывают новые варианты вакцины, и мы надеемся, что они для грядущих новых штаммов, конечно же, будут достаточно эффективными", - сказала Попова.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

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