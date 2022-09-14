https://ria.ru/20220914/vaktsinatsiya-1816803601.html

Попова призвала вакцинироваться от коронавируса

Попова призвала вакцинироваться от коронавируса - РИА Новости, 14.09.2022

Попова призвала вакцинироваться от коронавируса

Существующая вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма, прививаться нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:53

2022-09-14T17:53

2022-09-14T18:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

вакцинация россиян от covid-19

владимир путин

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Существующая вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма, прививаться нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Она также отметила, что прививочную кампанию даже начали чуть раньше, предполагая новый подъем заболеваемости."Сегодня коллеги, я знаю, разрабатывают новые варианты вакцины, и мы надеемся, что они для грядущих новых штаммов, конечно же, будут достаточно эффективными", - сказала Попова.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.

https://ria.ru/20220913/covid-19-1816413146.html

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Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, вакцинация россиян от covid-19, владимир путин, россия, общество