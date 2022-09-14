17:53 14.09.2022 (обновлено: 18:07 14.09.2022)
Попова призвала вакцинироваться от коронавируса
Попова призвала прививаться, напомнив, что вакцина защищает от нового штамма коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V) . Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Существующая вакцина от коронавируса защищает и от нового штамма, прививаться нужно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Коллеги, которые производят вакцины, говорят, что она защищает, и прививаться нужно", - сказала Попова, отвечая на вопрос Путина, защищает ли вакцина от нового штамма вируса.
Она также отметила, что прививочную кампанию даже начали чуть раньше, предполагая новый подъем заболеваемости.
"Сегодня коллеги, я знаю, разрабатывают новые варианты вакцины, и мы надеемся, что они для грядущих новых штаммов, конечно же, будут достаточно эффективными", - сказала Попова.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав РФ в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая 2021 года стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
В конце августа 2021 года Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н", а 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина против коронавируса для подростков "Гам-КОВИД-Вак М". Во второй половине марта Минздрав зарегистрировал вакцину, разработанную специалистами ФМБА "Конвасэл". Первого апреля в Минздраве РФ сообщили, что зарегистрировали первую в мире назальную вакцину от COVID-19.