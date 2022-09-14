https://ria.ru/20220914/ukraina-1816741926.html

"Тусовка на балконе": немцы узнали, зачем Урсуле фон дер Ляйен ехать в Киев

"Тусовка на балконе": немцы узнали, зачем Урсуле фон дер Ляйен ехать в Киев - РИА Новости, 14.09.2022

"Тусовка на балконе": немцы узнали, зачем Урсуле фон дер Ляйен ехать в Киев

Читатели немецкой газеты Die Welt поделились предположением, с какой целью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить Киев. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:01

2022-09-14T15:01

2022-09-14T16:20

в мире

урсула фон дер ляйен

украина

киев

германия

еврокомиссия

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поделились предположением, с какой целью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить Киев.Многие комментаторы иронично отметили, что Украина продолжает оставаться зоной так называемого политического туризма, с помощью которого множество западных политиков зарабатывают себе репутацию."После этого визита снова потекут миллиарды, и главный спонсор — Германия", — написал пользователь с ником Danke für Nichts."Украина. Новый туристический рай нашей политической элиты", — отметил Thomas M."А Бербок еще там? Опять будет тусовка на балконе..." — заметил Albert W."А что, все визиты политиков и вся помощь уже ликвидировали на Украине коррупцию?" — уточнил Ebs L."Она пообещала Украине экстренную помощь в размере 100 миллионов евро на восстановление школ. Ходили разговоры о новом кредите в пять миллиардов евро. Кредит — это, конечно, подарок, потому что Украина, как известно, неплатежеспособна и давно не выплачивает кредиты. Но как же пять миллиардов?" — напомнил Rudolf K."Вместо этого можно было бы обновить школы в Германии. Все равно украинцы практически все здесь. И все будут в выигрыше", — ответила Nadine M."Я в восторге от общеевропейской идеи. Но все, что там происходит, совершенно не работает. Вероятно, нам придется пойти по британскому пути. Британцы, швейцарцы, норвежцы тоже хорошие европейцы, для этого членство в ЕС не нужно", — предположил Klaus K.Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз не собирается отказываться от антироссийских санкций и, напротив, хочет их усилить. Также Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте объявила, что собирается ввести Украину в единую свободную зону роуминга Евросоюза.

https://ria.ru/20220914/elektrichestvo-1816702940.html

https://ria.ru/20220914/shkoly-1816677023.html

https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, германия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии