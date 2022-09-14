https://ria.ru/20220914/ukraina-1816741926.html
"Тусовка на балконе": немцы узнали, зачем Урсуле фон дер Ляйен ехать в Киев
"Тусовка на балконе": немцы узнали, зачем Урсуле фон дер Ляйен ехать в Киев - РИА Новости, 14.09.2022
"Тусовка на балконе": немцы узнали, зачем Урсуле фон дер Ляйен ехать в Киев
Читатели немецкой газеты Die Welt поделились предположением, с какой целью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить Киев. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:01
2022-09-14T15:01
2022-09-14T16:20
в мире
урсула фон дер ляйен
украина
киев
германия
еврокомиссия
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt поделились предположением, с какой целью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить Киев.Многие комментаторы иронично отметили, что Украина продолжает оставаться зоной так называемого политического туризма, с помощью которого множество западных политиков зарабатывают себе репутацию."После этого визита снова потекут миллиарды, и главный спонсор — Германия", — написал пользователь с ником Danke für Nichts."Украина. Новый туристический рай нашей политической элиты", — отметил Thomas M."А Бербок еще там? Опять будет тусовка на балконе..." — заметил Albert W."А что, все визиты политиков и вся помощь уже ликвидировали на Украине коррупцию?" — уточнил Ebs L."Она пообещала Украине экстренную помощь в размере 100 миллионов евро на восстановление школ. Ходили разговоры о новом кредите в пять миллиардов евро. Кредит — это, конечно, подарок, потому что Украина, как известно, неплатежеспособна и давно не выплачивает кредиты. Но как же пять миллиардов?" — напомнил Rudolf K."Вместо этого можно было бы обновить школы в Германии. Все равно украинцы практически все здесь. И все будут в выигрыше", — ответила Nadine M."Я в восторге от общеевропейской идеи. Но все, что там происходит, совершенно не работает. Вероятно, нам придется пойти по британскому пути. Британцы, швейцарцы, норвежцы тоже хорошие европейцы, для этого членство в ЕС не нужно", — предположил Klaus K.Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз не собирается отказываться от антироссийских санкций и, напротив, хочет их усилить. Также Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте объявила, что собирается ввести Украину в единую свободную зону роуминга Евросоюза.
https://ria.ru/20220914/elektrichestvo-1816702940.html
https://ria.ru/20220914/shkoly-1816677023.html
https://ria.ru/20220914/sanktsii-1816616872.html
украина
киев
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_fd2bb2357d1fcc49f275dac8967b54bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, украина, киев, германия, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Украина, Киев, Германия, Еврокомиссия, Евросоюз, Санкции в отношении России
15:01 14.09.2022 (обновлено: 16:20 14.09.2022)
"Тусовка на балконе": немцы узнали, зачем Урсуле фон дер Ляйен ехать в Киев
Читатели Die Welt предположили, зачем глава Еврокомиссии фон дер Ляйен хочет ехать в Киев
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости.
Читатели немецкой газеты Die Welt
поделились предположением, с какой целью глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается посетить Киев.
Многие комментаторы иронично отметили, что Украина
продолжает оставаться зоной так называемого политического туризма, с помощью которого множество западных политиков зарабатывают себе репутацию.
"После этого визита снова потекут миллиарды, и главный спонсор — Германия", — написал пользователь с ником Danke für Nichts.
"Украина. Новый туристический рай нашей политической элиты", — отметил Thomas M.
"А Бербок еще там? Опять будет тусовка на балконе..." — заметил Albert W.
"А что, все визиты политиков и вся помощь уже ликвидировали на Украине коррупцию?" — уточнил Ebs L.
"Она пообещала Украине экстренную помощь в размере 100 миллионов евро на восстановление школ. Ходили разговоры о новом кредите в пять миллиардов евро. Кредит — это, конечно, подарок, потому что Украина, как известно, неплатежеспособна и давно не выплачивает кредиты. Но как же пять миллиардов?" — напомнил Rudolf K.
"Вместо этого можно было бы обновить школы в Германии
. Все равно украинцы практически все здесь. И все будут в выигрыше", — ответила Nadine M.
"Санкциям против России не будет конца, подчеркнула фон дер Ляйен. Но какой-нибудь политик в конце концов проявит инстинкт к выживанию, и санкции будут остановлены", — уверена Corinna L.
"Я в восторге от общеевропейской идеи. Но все, что там происходит, совершенно не работает. Вероятно, нам придется пойти по британскому пути. Британцы, швейцарцы, норвежцы тоже хорошие европейцы, для этого членство в ЕС
не нужно", — предположил Klaus K.
Ранее глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз не собирается отказываться от антироссийских санкций и, напротив, хочет их усилить. Также Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте объявила, что собирается ввести Украину в единую свободную зону роуминга Евросоюза.