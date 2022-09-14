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Российские ученые придумали, как эффективнее лечить грибковые заболевания - РИА Новости, 14.09.2022
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Наука
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Российские ученые придумали, как эффективнее лечить грибковые заболевания
Российские ученые придумали, как эффективнее лечить грибковые заболевания - РИА Новости, 14.09.2022
Российские ученые придумали, как эффективнее лечить грибковые заболевания
Российские исследователи нашли оптимальный способ приготовления многокомпонентных кристаллов препарата миконазола, с помощью которого лечатся грибковые... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T08:07
2022-09-14T09:05
наука
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общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские исследователи нашли оптимальный способ приготовления многокомпонентных кристаллов препарата миконазола, с помощью которого лечатся грибковые заболевания - системные микозы, новый способ поможет организму легче усваивать это лекарство, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.Системные микозы – опасные грибковые заболевания, поражающие внутренние органы человека. Как правило, они появляются у людей с ослабленным иммунитетом. Для лечения этих болезней применяются пероральные формы (таблетки, капсулы, сиропы и т.д.), однако препятствие для разработки таких форм – крайне низкая растворимость в воде большинства противогрибковых препаратов.В фармацевтике для повышения усвояемости лекарств используют многокомпонентные молекулярные кристаллы (так называемые сокристаллы). Они включают в себя молекулу плохо растворимого лекарственного соединения и молекулу хорошо растворимого вещества, разрешенного для использования в изготовлении препаратов.Ученые подведомственного Минобрнауки России Института химии растворов имени Крестова РАН (ИХР) изучили, как различные методы создания новых сокристаллических форм влияют на срок хранения и скорость растворения миконазола - синтетического противогрибкового препарата широкого спектра действия, крайне низкорастворимого в воде. При пероральном приеме (проглатывании лекарства) биодоступность миконазола у человека составляет всего 25-30%. В связи с этим препараты на его основе применяются только местно в виде крема, лосьона, спрея или свечей."Мы выяснили, что самый оптимальный метод получения многокомпонентных кристаллов миконазола – метод суспендирования", - сказал старший научный сотрудник лаборатории физической химии лекарственных соединений ИХР Алексей Манин.Для многокомпонентных кристаллов миконазола, полученных методом суспендирования, были проведены эксперименты, результаты которых показали, что препарат на основе новых кристаллических форм усваивается организмом почти в пять раз лучше, чем оригинальный препарат, отметил Манин.Полученные формы миконазола будут востребованы для создания новых лекарственных препаратов с улучшенными свойствами, полагают авторы исследования. Работы по обнаружению оптимальных методов получения многокомпонентных кристаллов лекарственных соединений различного класса продолжаются.
https://ria.ru/20220912/tusur-1815668382.html
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россия, российская академия наук, общество, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Россия, Российская академия наук, Общество, Навигатор абитуриента, Университетская наука
08:07 14.09.2022 (обновлено: 09:05 14.09.2022)
 
Российские ученые придумали, как эффективнее лечить грибковые заболевания

Российские ученые придумали, как эффективнее лечить опасные грибковые заболевания

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудница лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские исследователи нашли оптимальный способ приготовления многокомпонентных кристаллов препарата миконазола, с помощью которого лечатся грибковые заболевания - системные микозы, новый способ поможет организму легче усваивать это лекарство, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Системные микозы – опасные грибковые заболевания, поражающие внутренние органы человека. Как правило, они появляются у людей с ослабленным иммунитетом. Для лечения этих болезней применяются пероральные формы (таблетки, капсулы, сиропы и т.д.), однако препятствие для разработки таких форм – крайне низкая растворимость в воде большинства противогрибковых препаратов.
В фармацевтике для повышения усвояемости лекарств используют многокомпонентные молекулярные кристаллы (так называемые сокристаллы). Они включают в себя молекулу плохо растворимого лекарственного соединения и молекулу хорошо растворимого вещества, разрешенного для использования в изготовлении препаратов.
Ученые подведомственного Минобрнауки России Института химии растворов имени Крестова РАН (ИХР) изучили, как различные методы создания новых сокристаллических форм влияют на срок хранения и скорость растворения миконазола - синтетического противогрибкового препарата широкого спектра действия, крайне низкорастворимого в воде. При пероральном приеме (проглатывании лекарства) биодоступность миконазола у человека составляет всего 25-30%. В связи с этим препараты на его основе применяются только местно в виде крема, лосьона, спрея или свечей.
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"Мы выяснили, что самый оптимальный метод получения многокомпонентных кристаллов миконазола – метод суспендирования", - сказал старший научный сотрудник лаборатории физической химии лекарственных соединений ИХР Алексей Манин.
Для многокомпонентных кристаллов миконазола, полученных методом суспендирования, были проведены эксперименты, результаты которых показали, что препарат на основе новых кристаллических форм усваивается организмом почти в пять раз лучше, чем оригинальный препарат, отметил Манин.
Полученные формы миконазола будут востребованы для создания новых лекарственных препаратов с улучшенными свойствами, полагают авторы исследования. Работы по обнаружению оптимальных методов получения многокомпонентных кристаллов лекарственных соединений различного класса продолжаются.
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