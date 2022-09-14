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В Турции у туристов рекордно выросли суточные расходы на проживание - РИА Новости, 14.09.2022
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Туризм
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В Турции у туристов рекордно выросли суточные расходы на проживание
В Турции у туристов рекордно выросли суточные расходы на проживание - РИА Новости, 14.09.2022
В Турции у туристов рекордно выросли суточные расходы на проживание
Суточный расход на проживание одного путешественника в Турции в этом году может достичь рекордных 84 долларов, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:47
2022-09-14T12:47
туризм
туризм
новости - туризм
турция
анталья (провинция)
туристы
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АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Суточный расход на проживание одного путешественника в Турции в этом году может достичь рекордных 84 долларов, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.Цель — довести этот показатель до 93 долларов, сказал чиновник. Глава ведомства отметил, что в начале туристического сезона была поставлена задача принять 42 миллиона отдыхающих и довести доходы страны от индустрии гостеприимства до 35 миллиардов долларов, однако делу помешали события на Украине. Турция предприняла множество шагов, чтобы снизить негативное воздействие этой ситуации. "Так, благодаря рекламной кампании мы поставили цель превысить озвученные цифры, и уже в августе обозначили новую планку — довести турпоток до 47 миллионов гостей и доходы — до 37 миллиардов долларов", — рассказал Мехмет Нури Эрсой. До конца года еще есть время, и заданные ориентиры могут быть превышены, добавил он.Глава ведомства остановился на статистике в Анталье, которая, как ожидалась, могла пострадать от воздействия конфликта в Черноморском регионе."В прошлом году Анталья приняла девять миллионов туристов. Считаю, что к концу текущего года эта цифра будет варьироваться от 12 до 13 миллионов гостей, — отметил Эрсой. — Мы видим, что сезон становится длиннее. Скорее всего, сейчас он продлится не до октября, а до конца ноября".
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туризм, новости - туризм, турция, анталья (провинция), туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, Анталья (провинция), туристы
12:47 14.09.2022
 
В Турции у туристов рекордно выросли суточные расходы на проживание

Минтуризма Турции: траты на проживание гостей могут достичь рекордных 84 долларов в сутки

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРусские туристы на отдыхе в Памуккале
Русские туристы на отдыхе в Памуккале - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Суточный расход на проживание одного путешественника в Турции в этом году может достичь рекордных 84 долларов, заявил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой.
Цель — довести этот показатель до 93 долларов, сказал чиновник. Глава ведомства отметил, что в начале туристического сезона была поставлена задача принять 42 миллиона отдыхающих и довести доходы страны от индустрии гостеприимства до 35 миллиардов долларов, однако делу помешали события на Украине.
Турция предприняла множество шагов, чтобы снизить негативное воздействие этой ситуации. "Так, благодаря рекламной кампании мы поставили цель превысить озвученные цифры, и уже в августе обозначили новую планку — довести турпоток до 47 миллионов гостей и доходы — до 37 миллиардов долларов", — рассказал Мехмет Нури Эрсой. До конца года еще есть время, и заданные ориентиры могут быть превышены, добавил он.
Глава ведомства остановился на статистике в Анталье, которая, как ожидалась, могла пострадать от воздействия конфликта в Черноморском регионе.
"В прошлом году Анталья приняла девять миллионов туристов. Считаю, что к концу текущего года эта цифра будет варьироваться от 12 до 13 миллионов гостей, — отметил Эрсой. — Мы видим, что сезон становится длиннее. Скорее всего, сейчас он продлится не до октября, а до конца ноября".

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