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Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах - РИА Новости, 14.09.2022
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Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах - РИА Новости, 14.09.2022
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах
Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:14
2022-09-14T09:14
в мире
таджикистан
киргизия
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ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась, пострадавших, по предварительным данным, нет."Пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Киргизии в 7.15 (05.15 мск) местного времени произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", - говорится в заявлении.Отмечается, что в эту местность Киргизия перебросила дополнительные военные силы и средства. Таджикские пограничники открыли ответный огонь в сторону нападавших."В настоящее время в целях стабилизации обстановки и выяснения причин авантюрных действий пограничных войск соседней страны ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон", - говорится также в документе.Как рассказали РИА Новости в администрации города Исфара, "раненых и пострадавших с таджикской стороны нет".
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в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
09:14 14.09.2022
 
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах

Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстреле погранзаставы без причины

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий армии Таджикистана
Военнослужащий армии Таджикистана - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Военнослужащий армии Таджикистана. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась, пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Киргизии в 7.15 (05.15 мск) местного времени произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в эту местность Киргизия перебросила дополнительные военные силы и средства. Таджикские пограничники открыли ответный огонь в сторону нападавших.
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"В настоящее время в целях стабилизации обстановки и выяснения причин авантюрных действий пограничных войск соседней страны ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон", - говорится также в документе.
Как рассказали РИА Новости в администрации города Исфара, "раненых и пострадавших с таджикской стороны нет".
 
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