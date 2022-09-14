https://ria.ru/20220914/tadzhikistan-1816640458.html
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах - РИА Новости, 14.09.2022
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах
Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:14
2022-09-14T09:14
2022-09-14T09:14
в мире
таджикистан
киргизия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141712/80/1417128081_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_ac8864d25a1cb77526ae5a33ed983ea0.jpg
ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась, пострадавших, по предварительным данным, нет."Пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Киргизии в 7.15 (05.15 мск) местного времени произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", - говорится в заявлении.Отмечается, что в эту местность Киргизия перебросила дополнительные военные силы и средства. Таджикские пограничники открыли ответный огонь в сторону нападавших."В настоящее время в целях стабилизации обстановки и выяснения причин авантюрных действий пограничных войск соседней страны ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон", - говорится также в документе.Как рассказали РИА Новости в администрации города Исфара, "раненых и пострадавших с таджикской стороны нет".
https://ria.ru/20220721/kirgiziya-1804113438.html
таджикистан
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141712/80/1417128081_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_fee9d1c34aecc8478aef8fb3449f4b28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таджикистан, киргизия
В мире, Таджикистан, Киргизия
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах
Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстреле погранзаставы без причины
ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.
Утром в среду погранслужба Киргизии
сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась, пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Киргизии в 7.15 (05.15 мск) местного времени произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в эту местность Киргизия перебросила дополнительные военные силы и средства. Таджикские пограничники открыли ответный огонь в сторону нападавших.
"В настоящее время в целях стабилизации обстановки и выяснения причин авантюрных действий пограничных войск соседней страны ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон", - говорится также в документе.
Как рассказали РИА Новости в администрации города Исфара, "раненых и пострадавших с таджикской стороны нет".