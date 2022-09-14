https://ria.ru/20220914/tadzhikistan-1816640458.html

Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах

Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах - РИА Новости, 14.09.2022

Таджикистан обвинил киргизских пограничников в обстрелах

Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:14

2022-09-14T09:14

2022-09-14T09:14

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ДУШАНБЕ, 14 сен - РИА Новости. Киргизские пограничники без каких-либо причин обстреляли таджикские позиции, в результате чего был открыт ответный огонь, говорится в заявлении пограничной службы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.Утром в среду погранслужба Киргизии сообщила о перестрелке между киргизскими и таджикскими пограничниками. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский отряд занял боевые позиции на неописанном участке границы. Вскоре перестрелка прекратилась, пострадавших, по предварительным данным, нет."Пограничники погранпоста "Булакбоши" Баткенского пограничного отряда Киргизии в 7.15 (05.15 мск) местного времени произвели 4 выстрела из миномёта в сторону пограничной заставы "Кех" погранотряда "Исфара" Таджикистана, без каких-либо причин обстреляли позиции таджикских пограничников с использованием ПК, АК и другого огнестрельного оружия", - говорится в заявлении.Отмечается, что в эту местность Киргизия перебросила дополнительные военные силы и средства. Таджикские пограничники открыли ответный огонь в сторону нападавших."В настоящее время в целях стабилизации обстановки и выяснения причин авантюрных действий пограничных войск соседней страны ведутся переговоры между пограничными представителями двух сторон", - говорится также в документе.Как рассказали РИА Новости в администрации города Исфара, "раненых и пострадавших с таджикской стороны нет".

https://ria.ru/20220721/kirgiziya-1804113438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, таджикистан, киргизия