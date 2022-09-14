https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816735340.html

Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко

Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.09.2022

Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко

Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин делал газету "для людей и про людей", что оказалось особенно важным в нынешнее непростое время,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:34

2022-09-14T14:34

2022-09-14T14:34

общество

владимир сунгоркин

дальний восток

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин делал газету "для людей и про людей", что оказалось особенно важным в нынешнее непростое время, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Он делал газету для людей и про людей. И в нынешней непростой ситуации это оказалось особенно важным. Он был безусловным патриотом — это передавалось всей редакции. Важно, что его патриотизм был не формальным, а человеческим. Читатели это чувствовали", - сказала она.Сунгоркин скончался в среду в возрасте 68 лет.Матвиенко, чьи слова приводит пресс-служба Совфеда, выразила свои соболезнования родным и близким журналиста и назвала его кончину "огромной утратой"."Я лично знала Владимира Николаевича, неоднократно общалась с ним. Могу сказать, что это был прекрасный человек. Искренний, настоящий во всем. Очень образованный. Тонкий, умный собеседник. Признанный профессионал - и как журналист, и как медиаменеджер", - сказала спикер.Она отметила, что Сунгоркин, пройдя весь путь от корреспондента до главного редактора, никогда не забывал Дальний Восток, где он начинал свою карьеру, всегда интересовался его жизнью, часто навещал малую родину.Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816709286.html

https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html

дальний восток

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общество, владимир сунгоркин, дальний восток, совет федерации рф, валентина матвиенко