Рейтинг@Mail.ru
Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816735340.html
Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко
Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.09.2022
Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко
Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин делал газету "для людей и про людей", что оказалось особенно важным в нынешнее непростое время,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:34
2022-09-14T14:34
общество
владимир сунгоркин
дальний восток
совет федерации рф
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816658691_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b895be0d2f0786956d4c81313897d205.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин делал газету "для людей и про людей", что оказалось особенно важным в нынешнее непростое время, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Он делал газету для людей и про людей. И в нынешней непростой ситуации это оказалось особенно важным. Он был безусловным патриотом — это передавалось всей редакции. Важно, что его патриотизм был не формальным, а человеческим. Читатели это чувствовали", - сказала она.Сунгоркин скончался в среду в возрасте 68 лет.Матвиенко, чьи слова приводит пресс-служба Совфеда, выразила свои соболезнования родным и близким журналиста и назвала его кончину "огромной утратой"."Я лично знала Владимира Николаевича, неоднократно общалась с ним. Могу сказать, что это был прекрасный человек. Искренний, настоящий во всем. Очень образованный. Тонкий, умный собеседник. Признанный профессионал - и как журналист, и как медиаменеджер", - сказала спикер.Она отметила, что Сунгоркин, пройдя весь путь от корреспондента до главного редактора, никогда не забывал Дальний Восток, где он начинал свою карьеру, всегда интересовался его жизнью, часто навещал малую родину.Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816709286.html
https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816678471.html
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816658691_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e5ec9c3c86949881e624a223ff58ef10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир сунгоркин, дальний восток, совет федерации рф, валентина матвиенко
Общество, Владимир Сунгоркин, Дальний Восток, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко
14:34 14.09.2022
 
Сунгоркин делал газету для людей и про людей, заявила Матвиенко

Спикер СФ Матвиенко заявила, что Сунгоркин делал газету для людей и про людей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Сунгоркин
Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Владимир Сунгоркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин делал газету "для людей и про людей", что оказалось особенно важным в нынешнее непростое время, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Он делал газету для людей и про людей. И в нынешней непростой ситуации это оказалось особенно важным. Он был безусловным патриотом — это передавалось всей редакции. Важно, что его патриотизм был не формальным, а человеческим. Читатели это чувствовали", - сказала она.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 13:18
Путин выразил соболезнования из-за смерти Сунгоркина
Сунгоркин скончался в среду в возрасте 68 лет.
Матвиенко, чьи слова приводит пресс-служба Совфеда, выразила свои соболезнования родным и близким журналиста и назвала его кончину "огромной утратой".
"Я лично знала Владимира Николаевича, неоднократно общалась с ним. Могу сказать, что это был прекрасный человек. Искренний, настоящий во всем. Очень образованный. Тонкий, умный собеседник. Признанный профессионал - и как журналист, и как медиаменеджер", - сказала спикер.
Она отметила, что Сунгоркин, пройдя весь путь от корреспондента до главного редактора, никогда не забывал Дальний Восток, где он начинал свою карьеру, всегда интересовался его жизнью, часто навещал малую родину.
Как сообщил ранее РИА Новости журналист КП Александр Гамов, Сунгоркин скончался в командировке, причиной смерти стал инсульт. Как уточнили в издании, он умер в Приморье во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
Вчера, 11:45
Биография Владимира Сунгоркина
 
ОбществоВладимир СунгоркинДальний ВостокСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала