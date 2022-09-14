https://ria.ru/20220914/sungorkin-1816691083.html

Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин

Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин - РИА Новости, 14.09.2022

Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин

Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин был журналистом-лидером, его работа оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:17

2022-09-14T12:17

2022-09-14T12:17

общество

владимир сунгоркин

григорий карасин

совет федерации рф

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин был журналистом-лидером, его работа оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей, отметил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Умер Владимир Сунгоркин, один из талантливых журналистов-лидеров и главный редактор газеты "Комсомольская правда", - написал политик в своем Telegram-канале.Сенатор отметил популярность издания у поколений советских и российских читателей."Владимир Николаевич был политикоформирующей личностью, которая оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей. Мы будем помнить его", - написал Карасин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220914/sungorkin-1816681774.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, владимир сунгоркин, григорий карасин, совет федерации рф