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Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин - РИА Новости, 14.09.2022
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Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин
Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин - РИА Новости, 14.09.2022
Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин
Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин был журналистом-лидером, его работа оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:17
2022-09-14T12:17
общество
владимир сунгоркин
григорий карасин
совет федерации рф
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин был журналистом-лидером, его работа оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей, отметил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Умер Владимир Сунгоркин, один из талантливых журналистов-лидеров и главный редактор газеты "Комсомольская правда", - написал политик в своем Telegram-канале.Сенатор отметил популярность издания у поколений советских и российских читателей."Владимир Николаевич был политикоформирующей личностью, которая оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей. Мы будем помнить его", - написал Карасин.
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общество, владимир сунгоркин, григорий карасин, совет федерации рф
Общество, Владимир Сунгоркин, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ
12:17 14.09.2022
 
Сунгоркин был талантливым журналистом, заявил Карасин

Глава комитета Совфеда Карасин: Сунгоркин был талантливым журналистом, лидером

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкГлавный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин
Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин был журналистом-лидером, его работа оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей, отметил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
"Умер Владимир Сунгоркин, один из талантливых журналистов-лидеров и главный редактор газеты "Комсомольская правда", - написал политик в своем Telegram-канале.
Сенатор отметил популярность издания у поколений советских и российских читателей.
"Владимир Николаевич был политикоформирующей личностью, которая оказывала влияние на взгляды широко мыслящих людей. Мы будем помнить его", - написал Карасин.

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