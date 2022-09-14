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Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми

Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми - РИА Новости, 14.09.2022

Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми

Заявления представителей властей США об их "неучастии" в конфликте на Украине нелепы и безосновательны, факты свидетельствуют об обратном, заявил в интервью РИА РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:18

2022-09-14T20:18

2022-09-14T21:16

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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Заявления представителей властей США об их "неучастии" в конфликте на Украине нелепы и безосновательны, факты свидетельствуют об обратном, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.По словам главы российской дипмиссии, у Москвы вызывают глубокую озабоченность "открытая бравада" чиновников из американской администрации тем, что "некие удачи" на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона."На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном", - указал Антонов.Посол РФ добавил, что на сегодняшний день США сделали все для того, чтобы превратить Украину в полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО в попытках противостоять российскому оружию.

https://ria.ru/20220906/zapad-1814650453.html

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