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Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми
Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми - РИА Новости, 14.09.2022
Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми
Заявления представителей властей США об их "неучастии" в конфликте на Украине нелепы и безосновательны, факты свидетельствуют об обратном, заявил в интервью РИА РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:18
2022-09-14T20:18
2022-09-14T21:16
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ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Заявления представителей властей США об их "неучастии" в конфликте на Украине нелепы и безосновательны, факты свидетельствуют об обратном, заявил в интервью РИА Новости посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.По словам главы российской дипмиссии, у Москвы вызывают глубокую озабоченность "открытая бравада" чиновников из американской администрации тем, что "некие удачи" на украинских фронтах были достигнуты благодаря прямому участию Пентагона."На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США стоят в стороне и не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном", - указал Антонов.Посол РФ добавил, что на сегодняшний день США сделали все для того, чтобы превратить Украину в полигон по утилизации устаревших и апробации новых вооружений НАТО в попытках противостоять российскому оружию.
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США, Украина, Россия, В мире, Анатолий Антонов, Министерство обороны США, Цены на нефть, НАТО
20:18 14.09.2022 (обновлено: 21:16 14.09.2022)
Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми
Посол Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте безосновательными