https://ria.ru/20220914/antonov-1816846521.html

Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон

Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон - РИА Новости, 14.09.2022

Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал РИА Новости о текущей политике США в отношении Украины, о перспективах прямого втягивания Вашингтона в военное... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:00

2022-09-14T21:00

2022-09-14T21:22

интервью

анатолий антонов

сша

украина

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

северный поток — 2

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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал РИА Новости о текущей политике США в отношении Украины, о перспективах прямого втягивания Вашингтона в военное противостояние с Россией, а также о том, какие риски несет в себе возможное получение Киевом американских оперативно-тактических ракет ATACMS.— Как вы оцениваете текущую политику США в отношении Украины, рост количества и ассортимента поставляемых туда вооружений?— Подавляющее большинство американских СМИ переполнены восторженными реляциями, похвалами действий ВСУ на юго-востоке Украины. Некоторые договорились до того, что называют события последнего времени в Харьковской области переломными, якобы позволяющими достичь главной цели — "победить русских на поле боя".Вызывает глубокую озабоченность открытая бравада администрации, включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления ВСУ.На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном. На сегодня сделано все для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию.Текущие видеосюжеты западных каналов наглядно демонстрируют — против нас воюют солдаты и офицеры, свободно говорящие на английском языке, многие с ярко выраженным британским и американским акцентом. Не стоит даже упоминать отщепенцев из Восточной Европы, для которых главной задачей, ввиду наличия непреодолимых комплексов, всегда было и остается причинение максимального — а по возможности и невосполнимого — вреда русским.Миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются, а точнее улетучиваются в форме взлетающих на воздух западных вооружений на поле боя. Там, где их сегодня перемалывают союзные войска.В этой ситуации высшим лицемерием являются звучащие в адрес России обвинения в том, что это якобы мы — первопричина кризисных явлений в экономике как Старого Света, так и за океаном. Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин, или же продовольственная сфера.Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?Решить энергетические проблемы Европы совсем не сложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток — 2".— Кто, на ваш взгляд, основной выгодополучатель из нынешней ситуации? Кто, наоборот, проигравший?— Ответ на поверхности. В выигрыше, причем в таком, о котором ранее и не мечталось, — крупные экономические акторы, энергетические компании США. А политика и экономика Европы все больше впадает в зависимость от Вашингтона, полностью подчинены его воле, если хотите — диктату.Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запада в отношении нашей страны обречена на провал. Россия, несмотря ни на что, укрепляет свою независимость. Доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут. Положение же простых граждан в западных странах стремительно ухудшается. При этом на самом высоком уровне мы подтверждаем нашу нацеленность оказывать помощь нуждающимся странам в различных регионах мира.Конечно же, не надо забывать и о военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов. "Аппетит приходит во время еды", а у этих ребят он бешеный, если не зверский. Здесь уместной будет и другая народная мудрость, которой руководствуются воротилы от американского ВПК: "Денег много не бывает". Западный блок реализует вполне конкретные задачи.На войне всегда богатели американские производители вооружений. Это было в периоды Первой и Второй мировых войн. Происходит это и сейчас, когда на украинский фронт идут миллионы снарядов и огромное количество оружия, сделанного в США.Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал "наступления".— Что произойдет в случае удовлетворения Вашингтоном запроса Киева на поставки новых вооружений: тяжелой бронетехники, новых партий снарядов для комплексов HIMARS, оперативно-тактических ракет и даже на этот раз — истребителей?— Мы видим, как американские печатные и электронные медиа наперебой сообщают о запрошенном Киевом новом пакете военной помощи. Помимо вами перечисленных, речь идет о десятках типов вооружений: ударных БПЛА, противолодочных ракетах "Гарпун" и др.Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров.Если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. ВСУ постоянно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины. Обстреливаются населенные пункты Донбасса, гибнут мирные, невинные люди. Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране. Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией.— Удовлетворит ли американская сторона запрос Киева по новым поставкам ракетных систем? Продолжится ли моральная и материальная военная поддержка Вашингтоном режима Зеленского?— Нынешняя ситуация науськивания Вашингтоном Киева против нас является неоспоримым, очевидным фактом. Если все безумные запросы будут удовлетворены, то все равно к реальным переменам на фронтах это не приведет. Говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю.Хотел бы привлечь внимание, что речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении. И это не характеристика, которую придумали в Москве, а дефиниция ООН. Никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям.США все больше втягиваются в пучину украинского кризиса и делают это, как мы видим, осознанно, с постоянным подстрекательством партнеров по альянсу.Обратите внимание: никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет. А если они и звучат, то либо шепотом, либо сквозь зубы. Чаще — совершенно противоположное: "больше оружия, бить сильнее по союзным войскам". Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель — любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части.— Что делать в таких условиях, на чем необходимо сейчас сосредоточиться?— Ответ прост — продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач, поставленных нашим Верховным главнокомандующим. Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет.Что же касается дипломатов, особенно работающих за рубежом, то мы, несмотря на угрозы и провокации, будем продолжать целенаправленную деятельность по реализации внешнеполитического курса нашей Родины. Задача — добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский "порядок, основанный на правилах".

https://ria.ru/20220913/ssha-1816427543.html

https://ria.ru/20220911/severnyypotok-1815989914.html

https://ria.ru/20220825/vooruzhenie-1812008630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220913/medvedev-1816569376.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1814900135.html

https://ria.ru/20220911/spetsoperatsiya-1816056290.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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