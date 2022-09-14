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Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон - РИА Новости, 14.09.2022
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Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон
Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон - РИА Новости, 14.09.2022
Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал РИА Новости о текущей политике США в отношении Украины, о перспективах прямого втягивания Вашингтона в военное... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:00
2022-09-14T21:22
интервью
анатолий антонов
сша
украина
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
северный поток — 2
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал РИА Новости о текущей политике США в отношении Украины, о перспективах прямого втягивания Вашингтона в военное противостояние с Россией, а также о том, какие риски несет в себе возможное получение Киевом американских оперативно-тактических ракет ATACMS.— Как вы оцениваете текущую политику США в отношении Украины, рост количества и ассортимента поставляемых туда вооружений?— Подавляющее большинство американских СМИ переполнены восторженными реляциями, похвалами действий ВСУ на юго-востоке Украины. Некоторые договорились до того, что называют события последнего времени в Харьковской области переломными, якобы позволяющими достичь главной цели — "победить русских на поле боя".Вызывает глубокую озабоченность открытая бравада администрации, включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления ВСУ.На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном. На сегодня сделано все для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию.Текущие видеосюжеты западных каналов наглядно демонстрируют — против нас воюют солдаты и офицеры, свободно говорящие на английском языке, многие с ярко выраженным британским и американским акцентом. Не стоит даже упоминать отщепенцев из Восточной Европы, для которых главной задачей, ввиду наличия непреодолимых комплексов, всегда было и остается причинение максимального — а по возможности и невосполнимого — вреда русским.Миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются, а точнее улетучиваются в форме взлетающих на воздух западных вооружений на поле боя. Там, где их сегодня перемалывают союзные войска.В этой ситуации высшим лицемерием являются звучащие в адрес России обвинения в том, что это якобы мы — первопричина кризисных явлений в экономике как Старого Света, так и за океаном. Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин, или же продовольственная сфера.Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?Решить энергетические проблемы Европы совсем не сложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток — 2".— Кто, на ваш взгляд, основной выгодополучатель из нынешней ситуации? Кто, наоборот, проигравший?— Ответ на поверхности. В выигрыше, причем в таком, о котором ранее и не мечталось, — крупные экономические акторы, энергетические компании США. А политика и экономика Европы все больше впадает в зависимость от Вашингтона, полностью подчинены его воле, если хотите — диктату.Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запада в отношении нашей страны обречена на провал. Россия, несмотря ни на что, укрепляет свою независимость. Доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут. Положение же простых граждан в западных странах стремительно ухудшается. При этом на самом высоком уровне мы подтверждаем нашу нацеленность оказывать помощь нуждающимся странам в различных регионах мира.Конечно же, не надо забывать и о военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов. "Аппетит приходит во время еды", а у этих ребят он бешеный, если не зверский. Здесь уместной будет и другая народная мудрость, которой руководствуются воротилы от американского ВПК: "Денег много не бывает". Западный блок реализует вполне конкретные задачи.На войне всегда богатели американские производители вооружений. Это было в периоды Первой и Второй мировых войн. Происходит это и сейчас, когда на украинский фронт идут миллионы снарядов и огромное количество оружия, сделанного в США.Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал "наступления".— Что произойдет в случае удовлетворения Вашингтоном запроса Киева на поставки новых вооружений: тяжелой бронетехники, новых партий снарядов для комплексов HIMARS, оперативно-тактических ракет и даже на этот раз — истребителей?— Мы видим, как американские печатные и электронные медиа наперебой сообщают о запрошенном Киевом новом пакете военной помощи. Помимо вами перечисленных, речь идет о десятках типов вооружений: ударных БПЛА, противолодочных ракетах "Гарпун" и др.Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров.Если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. ВСУ постоянно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины. Обстреливаются населенные пункты Донбасса, гибнут мирные, невинные люди. Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране. Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией.— Удовлетворит ли американская сторона запрос Киева по новым поставкам ракетных систем? Продолжится ли моральная и материальная военная поддержка Вашингтоном режима Зеленского?— Нынешняя ситуация науськивания Вашингтоном Киева против нас является неоспоримым, очевидным фактом. Если все безумные запросы будут удовлетворены, то все равно к реальным переменам на фронтах это не приведет. Говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю.Хотел бы привлечь внимание, что речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении. И это не характеристика, которую придумали в Москве, а дефиниция ООН. Никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям.США все больше втягиваются в пучину украинского кризиса и делают это, как мы видим, осознанно, с постоянным подстрекательством партнеров по альянсу.Обратите внимание: никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет. А если они и звучат, то либо шепотом, либо сквозь зубы. Чаще — совершенно противоположное: "больше оружия, бить сильнее по союзным войскам". Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель — любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части.— Что делать в таких условиях, на чем необходимо сейчас сосредоточиться?— Ответ прост — продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач, поставленных нашим Верховным главнокомандующим. Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет.Что же касается дипломатов, особенно работающих за рубежом, то мы, несмотря на угрозы и провокации, будем продолжать целенаправленную деятельность по реализации внешнеполитического курса нашей Родины. Задача — добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский "порядок, основанный на правилах".
https://ria.ru/20220913/ssha-1816427543.html
https://ria.ru/20220911/severnyypotok-1815989914.html
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интервью, анатолий антонов, сша, украина, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, северный поток — 2, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Интервью, Анатолий Антонов, США, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Северный поток — 2, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
21:00 14.09.2022 (обновлено: 21:22 14.09.2022)
 

Анатолий Антонов: США делают все, чтобы превратить Украину в полигон

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПосол России в США Анатолий Антонов во время брифинга в Госдуме РФ в Москве
Посол России в США Анатолий Антонов во время брифинга в Госдуме РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал РИА Новости о текущей политике США в отношении Украины, о перспективах прямого втягивания Вашингтона в военное противостояние с Россией, а также о том, какие риски несет в себе возможное получение Киевом американских оперативно-тактических ракет ATACMS.
— Как вы оцениваете текущую политику США в отношении Украины, рост количества и ассортимента поставляемых туда вооружений?
— Подавляющее большинство американских СМИ переполнены восторженными реляциями, похвалами действий ВСУ на юго-востоке Украины. Некоторые договорились до того, что называют события последнего времени в Харьковской области переломными, якобы позволяющими достичь главной цели — "победить русских на поле боя".
Вызывает глубокую озабоченность открытая бравада администрации, включая генералитет, тем, что, мол, некие удачи на украинских фронтах были достигнуты благодаря непосредственному участию Пентагона в разработке контрнаступления ВСУ.
На этом фоне совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфликта. Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном. На сегодня сделано все для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 12:21
СМИ: в США обсуждают вопрос предоставления Украине ПВО и истребителей
Текущие видеосюжеты западных каналов наглядно демонстрируют — против нас воюют солдаты и офицеры, свободно говорящие на английском языке, многие с ярко выраженным британским и американским акцентом. Не стоит даже упоминать отщепенцев из Восточной Европы, для которых главной задачей, ввиду наличия непреодолимых комплексов, всегда было и остается причинение максимального — а по возможности и невосполнимого — вреда русским.
Миллиарды долларов простых налогоплательщиков испаряются, а точнее улетучиваются в форме взлетающих на воздух западных вооружений на поле боя. Там, где их сегодня перемалывают союзные войска.
В этой ситуации высшим лицемерием являются звучащие в адрес России обвинения в том, что это якобы мы — первопричина кризисных явлений в экономике как Старого Света, так и за океаном. Будь то энергетика, с уже заоблачными ценами для потребителей на электричество, газ, бензин, или же продовольственная сфера.
Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?
Решить энергетические проблемы Европы совсем не сложно. Нужно просто нажать кнопку и запустить "Северный поток — 2".
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 14:31
В США раскрыли масштабы потрясения в ЕC после остановки "Северного потока"
— Кто, на ваш взгляд, основной выгодополучатель из нынешней ситуации? Кто, наоборот, проигравший?
— Ответ на поверхности. В выигрыше, причем в таком, о котором ранее и не мечталось, — крупные экономические акторы, энергетические компании США. А политика и экономика Европы все больше впадает в зависимость от Вашингтона, полностью подчинены его воле, если хотите — диктату.
Бездумная и совершенно безграмотная санкционная политика, неприкрытая санкционно-информационная война коллективного Запада в отношении нашей страны обречена на провал. Россия, несмотря ни на что, укрепляет свою независимость. Доходы от экспорта энергоресурсов постоянно растут. Положение же простых граждан в западных странах стремительно ухудшается. При этом на самом высоком уровне мы подтверждаем нашу нацеленность оказывать помощь нуждающимся странам в различных регионах мира.
Конечно же, не надо забывать и о военно-промышленном комплексе Соединенных Штатов. "Аппетит приходит во время еды", а у этих ребят он бешеный, если не зверский. Здесь уместной будет и другая народная мудрость, которой руководствуются воротилы от американского ВПК: "Денег много не бывает". Западный блок реализует вполне конкретные задачи.
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 10:26
В Минобороны США заявили, что Украина перейдет на вооружение НАТО
На войне всегда богатели американские производители вооружений. Это было в периоды Первой и Второй мировых войн. Происходит это и сейчас, когда на украинский фронт идут миллионы снарядов и огромное количество оружия, сделанного в США.
Именно поэтому мирный сценарий никак не может устроить жаждущих власти и денег кураторов Киева. Они не перестанут подталкивать Украину к дальнейшим самоубийственным авантюрам, таким как изначально обреченные на провал "наступления".
— Что произойдет в случае удовлетворения Вашингтоном запроса Киева на поставки новых вооружений: тяжелой бронетехники, новых партий снарядов для комплексов HIMARS, оперативно-тактических ракет и даже на этот раз — истребителей?
— Мы видим, как американские печатные и электронные медиа наперебой сообщают о запрошенном Киевом новом пакете военной помощи. Помимо вами перечисленных, речь идет о десятках типов вооружений: ударных БПЛА, противолодочных ракетах "Гарпун" и др.
Особую озабоченность вызывает тот факт, что Украина на протяжении многих месяцев домогается поставок оперативно-тактических ракет ATACMS, которые предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание попечительского совета фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
13 сентября, 18:32В мире
Медведев о последствиях накачивания Киева оружием: Запад "хапнет горя"
Если Киев получит такое оружие, в область возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры. ВСУ постоянно нарушают нормы гуманитарного права даже на тех территориях, которые считали частью Украины. Обстреливаются населенные пункты Донбасса, гибнут мирные, невинные люди. Посмотрите, сколько свастики и нацистской символики на украинской военной технике. Если подобное происходит в отношении ДНР и ЛНР, то, очевидно, при наличии у этих вояк дальнобойных американских ракет они ничтоже сумняшеся применят их и по нашей стране. Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией.
— Удовлетворит ли американская сторона запрос Киева по новым поставкам ракетных систем? Продолжится ли моральная и материальная военная поддержка Вашингтоном режима Зеленского?
— Нынешняя ситуация науськивания Вашингтоном Киева против нас является неоспоримым, очевидным фактом. Если все безумные запросы будут удовлетворены, то все равно к реальным переменам на фронтах это не приведет. Говорить о победе над Россией на поле боя могут только наивные, недальновидные политики, плохо знающие историю.
Хотел бы привлечь внимание, что речь уже не об оборонительном, а о наступательном вооружении. И это не характеристика, которую придумали в Москве, а дефиниция ООН. Никогда истребители, дальнобойные ракетные системы, танки не относились к оборонительным вооружениям.
Украинские военные во время учений в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 08:00
Зеленский принес в жертву тысячи своих солдат ради отчета перед Западом
США все больше втягиваются в пучину украинского кризиса и делают это, как мы видим, осознанно, с постоянным подстрекательством партнеров по альянсу.
Обратите внимание: никаких разговоров о необходимости начать переговоры сегодня нет. А если они и звучат, то либо шепотом, либо сквозь зубы. Чаще — совершенно противоположное: "больше оружия, бить сильнее по союзным войскам". Якобы текущая ситуация предоставляет Украине лучшие переговорные позиции, невзирая на то, какова их цена. Основная цель — любыми средствами нанести России поражение, а впоследствии не дать ей возможность играть ключевую роль на международной арене. А если получится, расчленить на части.
— Что делать в таких условиях, на чем необходимо сейчас сосредоточиться?
— Ответ прост — продолжать работать, поддерживать армию и флот в выполнении задач, поставленных нашим Верховным главнокомандующим. Никакого сомнения в том, что мы добьемся победы, у нас нет.
Что же касается дипломатов, особенно работающих за рубежом, то мы, несмотря на угрозы и провокации, будем продолжать целенаправленную деятельность по реализации внешнеполитического курса нашей Родины. Задача — добиться цементирования основ многополярного мироустройства, выкинув на свалку истории американский "порядок, основанный на правилах".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 21:42Специальная военная операция на Украине
Медведев заявил, что все цели спецоперации на Украине будут достигнуты
 
ИнтервьюАнатолий АнтоновСШАУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАСеверный поток — 2ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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