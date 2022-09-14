https://ria.ru/20220914/sochi-1816667139.html
В Сочи пассажиропоток в морском порту вырос за лето на 70 процентов
В Сочи пассажиропоток в морском порту вырос за лето на 70 процентов - РИА Новости, 14.09.2022
В Сочи пассажиропоток в морском порту вырос за лето на 70 процентов
Сочинский морской вокзал обслужил за лето на 70 процентов пассажиров больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил РИА Новости гендиректор морского... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:59
2022-09-14T13:59
2022-09-14T13:59
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СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Сочинский морской вокзал обслужил за лето на 70 процентов пассажиров больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил РИА Новости гендиректор морского торгового порта Юрий Владимиров.Из-за закрытия с начала спецоперации 11 аэропортов юга и центральной части России туристы прилетают в город и пересаживаются на теплоходы, чтобы добраться до других курортов Краснодарского края."Очень хорошо выросла каботажная составляющая по пассажиропотоку между портом Сочи, Новороссийском с заходом в Геленджик. Загрузка такова, что нет билетов на пять дней вперед, в прошлом году она была 30 процентов. Билеты выкупаются сразу. Это связано с тем, что закрыты аэропорты", — сказал Владимиров.Он также отметил, что высокая пассажирская загрузка на маршрутах прогнозируется вплоть до октября.Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился регулярный рейс по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи в 2021 году, когда граждан стали перевозить скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета". Каждый рассчитан на 120 посадочных мест.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, геленджик, россия, аэропорты, новороссийск
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Геленджик, Россия, Аэропорты, Новороссийск
В Сочи пассажиропоток в морском порту вырос за лето на 70 процентов
В Сочи число пассажиров в морском порту выросло на 70 процентов из-за закрытия аэропортов
СОЧИ, 14 сен — РИА Новости. Сочинский морской вокзал обслужил за лето на 70 процентов пассажиров больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщил РИА Новости гендиректор морского торгового порта Юрий Владимиров.
Из-за закрытия
с начала спецоперации 11 аэропортов юга и центральной части России туристы прилетают в город и пересаживаются на теплоходы, чтобы добраться до других курортов Краснодарского края.
"Очень хорошо выросла каботажная составляющая по пассажиропотоку между портом Сочи, Новороссийском с заходом в Геленджик. Загрузка такова, что нет билетов на пять дней вперед, в прошлом году она была 30 процентов. Билеты выкупаются сразу. Это связано с тем, что закрыты аэропорты", — сказал Владимиров.
Он также отметил, что высокая пассажирская загрузка на маршрутах прогнозируется вплоть до октября.
Во времена СССР из Сочи курсировали морские пассажирские судна в Новороссийск, затем несколько десятилетий этот вид транспорта не использовался. Возобновился регулярный рейс по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи в 2021 году, когда граждан стали перевозить скоростной катамаран "Грифон" и теплоход "Комета". Каждый рассчитан на 120 посадочных мест.