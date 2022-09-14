https://ria.ru/20220914/sk-1816733920.html

Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР

Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2022

Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР

Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:29

2022-09-14T14:29

2022-09-14T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

сцкк

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816746927_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_770b2098fe44ffbb6d4ff13dc644e73c.jpg

ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле колледжа в Перевальске со стороны украинских войск, выпустивших шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла 15-летняя девушка, шесть учащихся колледжа 15-17 лет и один преподаватель 1961 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу. Как заявил ранее министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, здание колледжа в Перевальске полностью разрушено и восстановлению не подлежит."Из пола был извлечен фрагмент блока стабилизатора, это ракета калибром 227 миллиметров от РСЗО М142 HIMARS", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.Он уточнил, что на месте работают следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в СЦКК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), россия