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Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/sk-1816733920.html
Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР
Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР - РИА Новости, 14.09.2022
Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР
Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:29
2022-09-14T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле колледжа в Перевальске со стороны украинских войск, выпустивших шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла 15-летняя девушка, шесть учащихся колледжа 15-17 лет и один преподаватель 1961 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу. Как заявил ранее министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, здание колледжа в Перевальске полностью разрушено и восстановлению не подлежит."Из пола был извлечен фрагмент блока стабилизатора, это ракета калибром 227 миллиметров от РСЗО М142 HIMARS", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.Он уточнил, что на месте работают следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в СЦКК.
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в мире, луганская народная республика, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
14:29 14.09.2022 (обновлено: 17:47 14.09.2022)
 
Следователи зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР

Следователи СК и сотрудники СЦКК зафиксировали последствия обстрела колледжа в ЛНР

© РИА Новости / Валерий МельниковПоследствия обстрела колледжа в городе Перевальск со стороны ВСУ
Последствия обстрела колледжа в городе Перевальск со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Последствия обстрела колледжа в городе Перевальск со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Следователи СК РФ и офицеры представительства Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), зафиксировали последствия обстрела со стороны украинских войск города Перевальск в ЛНР, сообщает корреспондент РИА Новости.
Представительство ЛНР в СЦКК ранее в среду сообщало об обстреле колледжа в Перевальске со стороны украинских войск, выпустивших шесть ракет из РСЗО HIMARS. В результате обстрела погибла 15-летняя девушка, шесть учащихся колледжа 15-17 лет и один преподаватель 1961 года рождения получили ранения и были доставлены в больницу.
"Мы спим, и тут начинает прилетать". ВСУ обстреляли Перевальск ракетами
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

Мужчина с персональным компьютером на одной из улиц после обстрела ВСУ Перевальска
1 из 10

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

Сотрудник следственного комитета РФ в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
2 из 10

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

Собака в здании ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
3 из 10

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

Сотрудники следственного комитета РФ в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск.
4 из 10

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
5 из 10

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

Здание ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск
6 из 10

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

Спортивный зал здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
7 из 10

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

Сотрудники пожарной МЧС ЛНР в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
8 из 10

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

Здание ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенное в результате обстрела ВСУ города Перевальск
9 из 10

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

Выбитые стекла в одной из аудиторий здания ГОУ СПО Перевальский колледж, частично разрушенного в результате обстрела ВСУ города Перевальск
10 из 10

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

В среду утром украинские войска выпустили по Перевальску шесть ракет из РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Полностью разрушено здание Перевальского колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

В колледже во время обстрела находились семь подростков. Большинство из них сироты, поэтому они жили здесь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Погибла пятнадцатилетняя девушка, шесть учащихся и один преподаватель получили ранения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

"Мы спим, и тут просто начинает все прилетать. Было очень страшно. Когда "бахало", я плакать начала, вообще не соображала, еле из комнаты выбралась..." — рассказала одна из пострадавших студенток.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

"Сначала был какой-то толчок, шифер заскрипел, а потом как "бахнуло". Вылетаю в коридор, слышу — девочки кричат. Мы только выходим, и сразу потолок "накрывает", еще больше начинает свистеть и "бахать", — вспоминает другой студент.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов заявил, что ракеты были специально наведены на здание колледжа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова назвала удары со стороны украинских войск по гражданской инфраструктуре военным преступлением.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Следователи СК и офицеры представительства ЛНР в СЦКК зафиксировали последствия обстрела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

Учившихся в Перевальском колледже детей-сирот планируют перевести в Луганск.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Как заявил ранее министр образования и науки ЛНР Иван Кусов, здание колледжа в Перевальске полностью разрушено и восстановлению не подлежит.
"Из пола был извлечен фрагмент блока стабилизатора, это ракета калибром 227 миллиметров от РСЗО М142 HIMARS", - заявил журналистам офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.
Он уточнил, что на месте работают следователи СК РФ и офицеры представительства ЛНР в СЦКК.

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