https://ria.ru/20220914/obstrel-1816779993.html

"Мы спим, и тут начинает прилетать". ВСУ обстреляли Перевальск ракетами

"Мы спим, и тут начинает прилетать". ВСУ обстреляли Перевальск ракетами - РИА Новости, 14.09.2022

"Мы спим, и тут начинает прилетать". ВСУ обстреляли Перевальск ракетами

Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Перевальск в ЛНР, один человек погиб и несколько ранены. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:42

2022-09-14T17:42

2022-09-14T17:43

фото

специальная военная операция на украине

лнр

ситуация в днр и лнр

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Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Перевальск в ЛНР, один человек погиб и несколько ранены. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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