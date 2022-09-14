https://ria.ru/20220914/shoygu-1816801882.html

Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы, заявил Миронов

Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы, заявил Миронов - РИА Новости, 14.09.2022

Шойгу могут пригласить на заседание Госдумы, заявил Миронов

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложит Совету Госдумы пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание палаты. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:47

2022-09-14T17:47

2022-09-14T18:01

политика

госдума рф

сергей шойгу

сергей миронов

россия

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложит Совету Госдумы пригласить министра обороны Сергея Шойгу на заседание палаты."По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220914/obrazovanie-1816701605.html

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политика, госдума рф, сергей шойгу, сергей миронов, россия